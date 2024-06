Mikropovrće se cijeni zbog svoje intenzivne boje, snažnog okusa i iznimno bogatstva hranjivim tvarima. Koristi se kao dodatak raznim jelima, a poboljšava njihov izgled, za PomakniGranice ispričala je inženjerka i nutricionistica Jordanka Čohar.

Mikropovrće razlikuje se od klica

Mikropovrće su mladi izdanci različitih vrsta povrća, ljekovitog bilja i drugih biljaka, koje se beru u vrlo ranoj fazi rasta, između perioda kada je biljka klica i kada postaje mlado povrće. Dok se klice uzgajaju u hidroponima, za mikropovrće potrebno je tlo.

"Nakon što se posiju sjemenke, biljke se uzgajaju u kontroliranom okruženju s optimalnom temperaturom, vlagom i svjetlošću kako bi se potaknuo brz rast i razvoj. Berba se obavlja ručno kad biljke dosegnu odgovarajuću visinu, obično nakon samo nekoliko tjedana klijanja. Mikropovrće ima intenzivan okus i koncentrirane hranjive tvari zbog brzog rasta i razvoja, što ga čini privlačnim dodatkom prehrani za one koji traže nutritivno bogatije opcije. Kućni uzgoj mikropovrća može biti kreativan i ispunjavajući proces", rekla je Jadranka.

Mikropovrće u kućnom uzgoju

Prije svega, za uzgoj odaberite posude koje odgovaraju vašim potrebama i estetici vašeg prostora. To mogu biti plitke posude, tresetne posude ili čak reciklirane posude poput plastičnih kutija ili starih limenki.

"Pripremite kvalitetan supstrat ili treset koji će pružiti biljkama potrebne hranjive tvari i dobru drenažu. Možete koristiti mješavinu komposta, tresetne zemlje i perlita za poboljšanje drenaže", rekla je.

Za sjetvu je najbitnije koristiti organske sjemenke koje nisu tretirane pesticidima ili kemikalijama.

"Možete naći specijalizirane sjemenke za mikropovrće u vrtnim centrima ili online trgovinama. Sijte sjemenke ravnomjerno po površini supstrata, pazeći da ih ne posijete previše gusto kako bi svaka biljka imala dovoljno prostora za rast. Lagano ih pritisnite u supstrat kako bi bile u kontaktu s tlom. Nakon sjetve, lagano ih prekrijte tankim slojem supstrata", ispričala je.

Mikropovrće bitno je redovito zalijevati. Supstrat treba ostati vlažan, ali ne previše mokar. Voda se ne smije nakupljati na dnu posude jer to može uzrokovati truljenje. Za uzgoj je osim navodnjavanja bitno i osvjetljenje.

"Mikropovrće treba svjetlo kako bi raslo zdravo i snažno. Postavite posude na sunčanu prozorsku dasku ili koristite umjetno svjetlo ako nemate dovoljno prirodne svjetlosti. Idealno, mikropovrće treba oko 12-16 sati svjetlosti dnevno", istaknula je.

Biljke je također bitno redovito pregledavati, a korove i trule dijelove uklanjati. Također, potrebno je pratiti rast biljaka kako bi dosegle željenu veličinu.

"Berba se obično obavlja rezanjem biljaka neposredno iznad površine tla. Uz malo kreativnosti i ljubavi prema biljkama, kućni uzgoj mikropovrća može biti izuzetno zadovoljavajući i pružiti vam svježe, hranjive obroke direktno iz vašeg vlastitog vrta u unutrašnjosti vašeg doma", rekla je.

Nutritivno bogatstvo

Uobičajene vrste mikropovrća su biljke poput graška, rotkvica, rukole, brokule, kelja, špinata i drugog povrća. Svaka od ovih sorti donosi svoje specifične zdravstvene benefite, poput antioksidativnih svojstava, bogatstva vitaminima i mineralima te podrške probavnom sustavu.

"Osim što je mikropovrće bogato hranjivim tvarima, njegov domaći uzgoj također može imati pozitivan utjecaj na okoliš. Korištenjem organskog

supstrata i sjemenki te poticanjem domaće proizvodnje, možemo smanjiti emisiju stakleničkih plinova povezanu s transportom i podržati održiviji način života ", zaključila je.

Vitamini:

– Vitamin C: Mikropovrće sadrži visoke razine vitamina C, koji igra ključnu ulogu u jačanju imunološkog sustava, potiče zdravlje kože te olakšava apsorpciju željeza, važnog za transport kisika u tijelu.

– Vitamin K: Važan je za zgrušavanje krvi i održavanje zdravlja kostiju. Nedostatak vitamina K može dovesti do problema s koagulacijom krvi.

- Vitamin E: Ovaj antioksidans štiti stanice od oksidativnog stresa, koji može uzrokovati oštećenje stanica i pridonijeti razvoju bolesti.

– Beta-karoten (provitamin A): Mikropovrće sadrži beta-karoten, koji se u tijelu pretvara u vitamin A. Vitamin A je ključan za zdravlje vida, imunološki sustav te održavanje zdrave kože i sluznica.

Minerali:

– Željezo: Neophodan je za transport kisika u tijelu i ključan je za normalno funkcioniranje stanica. Nedostatak željeza može dovesti do umora i anemije.

– Kalcij: Ovaj mineral važan je za održavanje zdravlja kostiju i zubi te igra ulogu u mišićnoj funkciji i signalizaciji živaca.

– Magnezij: Sudjeluje u više od 300 biokemijskih reakcija u tijelu, uključujući metabolizam energije, sintezu proteina i regulaciju mišićne funkcije.

– Kalij: Ovaj mineral ključan je za održavanje ravnoteže elektrolita, regulaciju krvnog tlaka i funkcioniranje srca.

Osim vitamina i minerala, mikropovrće također obiluje enzimima koji podržavaju probavu i apsorpciju hranjivih tvari. Enzimi prisutni u mikropovrću doprinose optimalnom funkcioniranju probavnog sustava i potiču tijelo da učinkovitije iskoristi hranjive tvari iz hrane.

"Mikropovrće je vrijedan dodatak prehrani jer je izuzetno bogato hranjivim tvarima. Osim što pruža koncentrirane količine vitamina, minerala i fitonutrijenata te se lako može integrirati u različite recepte i obroke. Ima intenzivan okus i hrskavu teksturu, što ga čini ukusnim dodatkom raznim jelima. Također može poboljšati estetiku jela", ispričala je.

Recepti i obroci

Nutricionistica ističe da se mikropovrće se lako može dodati u različite recepte i obroke.

"Može se koristiti kao dodatak salatama, sendvičima, juhama, tjesteninama ili kao ukras na raznim jelima. Nije samo korisno za zdravlje, već je i popularno u suvremenim prehrambenim trendovima poput sirove prehrane, veganske i vegetarijanske prehrane. Također se često koristi u restoranima visoke kuhinje i gastronomiji kao dio inovativnih jela – savjetovala je.

Salate i sendviči

Osim jednostavnog dodatka koji sendviču dodaje zanimljiv okus, hrskavost i teksturu, odličan je dodatak salatama.

"Mikropovrće je odličan dodatak svježim salatama. Jednostavno ga dodajte na vrh salate ili pomiješajte s ostalim sastojcima kako biste dodali boju, teksturu i nutritivnu vrijednost", rekla je.

Dekoracija jela i začin

Osim dodavanja na vrh već dovršenoga jela radi vizualne zanimljivosti, nutricionistica preporučuje da ga se koristi i kao prirodan začin za jela.

"Mikropovrće se često koristi kao dekoracija na raznim jelima, poput juha, tjestenina i glavnih jela. Dodajte ga kao posljednji dodir kako biste poboljšali prezentaciju jela. Kao začin ga dodajte na vrh jela kao dodatak ili ga pomiješajte s drugim začinima kako biste dodali složenost okusa – preporučuje Čohar. ", ispričala je.

Smoothie i neobični načini

Može se dodati u smoothieje kako bi im se povećala nutritivna vrijednost. Potrebno ga je samo dodati u blender s ostalim sastojcima. Osim toga, moguće ga je koristiti i na brojne druge kreativne načine.

"Osim klasičnih načina korištenja, mikropovrće se može dodati u neobične recepte poput sladoleda ili kao dekoracija na tortama. Kreativnost u kuhinji može dodatno obogatiti vašu prehranu i učiniti svaki obrok zdravim i ukusnim. Općenito, mikropovrće je najbolje koristiti svježe i sirovo kako bi se sačuvale njegove hranjive tvari i svježina", zaključila je.

