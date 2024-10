Sve više Hrvata bori se s depresijom. Stručnjaci objasnili kako prepoznati simptome: 'Što prije po pomoć'

Da bi većina od nas imala koristi od razgovora s psihijatrom i psihologom, i da mnogi imaju psihičke probleme, a da to ni znaju u RTL Direktu Mojmira Pastorčić govorila je prije 10-ak dana, na Dan mentalnog zdravlja. A sada stručnjaci kažu da psihoterapija mora postati dostupnija svima. U studiju RTL Direkta gostovali su Katarina Komarica, predsjednica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Tin Pongrac, predsjednik Udruge životna linija.

Tražite od Vlade da učini psihoterapiju dostupnijom?

"Postoji jedan model koji je primjenjiv u EU da se uključi privatne psihoterapeute u pružanje usluga preko HZZO-a. To mi značilo da si svi građani u Hrvatskoj mogu priuštiti psihoterapiju. A ne samo bogati", kazao je Pongrac. "Situacija je takva da ljudi koji si mogu priuštiti 50 do 80 eura po satu dolaze na psihoterapiju i mi želimo to promijeniti", dodala je Komarica.

"Preko uputnice se može termin za psihoterapiju dobiti jednomjesečno i to u Zagrebu, a čim se ide dalje od Zagreba to je manja dostupnost" dodao je Pongrac .

Da je to dostupnije oboje vjeruju da bi se ljudi odazvali.

I dalje postoji ta stigma - terapija je za ljude koji nisu normalni. A to je potpuno krivo: vaši su klijenti i zdravi ljudi koji imaju probleme.

"Mi smatramo da je psihoterapija oblik psiho higijene za svakoga", kaže Komarica. "I za potpuno zdrave osobe preporučljiva je psihoterapija da se riješe svakodnevnih stresova", dodao je Pongrac.

Premda se promijenio stav prema mentalnom zdravlju, i dalje u Hrvatskoj ima puno onih koji kažu da im ne treba psiholog ili psihijatar. Što biste rekli takvoj osobi?

"Ne treba ulaziti u konflikte. Neki ludi žele psihoterapiju, žele govoriti o svojim osjećajima, atmosferi povjerenja", kaže Pongrac. "Mi se obraćamo ljudima kojima je pomoć potrebna, a oni koji ne žele, ne trebaju dolaziti", dodala je Komarica.

Vaša Udruga životna linija, bavi se širenjem svijesti o depresiji i suicidu u Hrvatskoj. Govori li se o tome dovoljno?

"Postoji jedno krivo uvjerenje u dijelu medija da ne treba govoriti, ali po svim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije treba govoriti preventivno o suicidu. Treba upozoravati kako je to veliki problem. Prošle godine u Hrvatskoj se ubilo 503 osobe što je strašno veliki broj. Ti bi se životi mogli spasiti. No, postoji Wertherov efekt. Ne smije se romantizirano i s uveličavanjem govoriti o nekom pojedinačnom slučaju i ne o konkretnoj osobi. Ako je neka slavna osoba počinila suicid ne treba pretjerano govoriti o tome, to je po Goetheovom romanu. Postoji i Papageno efekt, kada se govori preventivno, kada se kaže ljudima da postoji problem i da suicid nije rješenje onda se da spriječiti suicid i tu onda ,mediji mogu imati veliku ulogu u spašavanju života", kazao je Pongrac.

"Zabrinjava što je veliki broj suicida kod mladih. To je najranjivija skupina koja je bila pogođena stresovima i traumama kao posljedica pandemije i potresa. Hrvatsko stanovništvo je prošlo emocionalnu stvar i potrebna će biti desetljeća da se to prebrodi", dodao je.

Zašto ljudi najčešće dolaze na psihoterapiju?

"Dolazi veliki broj mladih ljudi koji se bore s pitanjem egzistencijalne prirode, Vidim to nešto pozitivno što se događa", kazala je Komarica.

Kada treba potražiti pomoć u slučaju depresije?

"Što prije treba potražiti pomoć. Depresija je jedno stanje sniženog raspoloženja, gubitka radosti u životu, gubitka onog osjećaja ugode. Ako traje službeno dva tjedna može se govoriti o depresiji i kada to primjetimo bolje je što prije potražiti pomoć. Građani kada primjete takvo raspoloženje koje traje duže, preporučujem psihoterapiju i naravno traženje drugog oblika pomoći kao što je psihijatar i lijekovi i na taj način se može izliječiti depresija i što je još zanimljivo, oko 50 posto svih suicida je povezano s nekim oblikom depresije. Ako liječimo depresiju na vrijeme, možemo spasiti oko 250 života godišnje u Hrvatskoj", kazao je Pongrac.

Više pogledajte u nastavku.