Stručnjak otkrio kako je izveden zvučni udar u Beogradu: To je bilo posebno okrutno

Brojne su snimke od subote u 19.11 minuta koje jasno pokazuju kako se građani okupljeni na prosvjedu u Beogradu iznenada miču u stranu kada se začuje glasna buka. Mnogi eksperti sve su ih pomno analizirali.

Goran Belojević, glavni urednik jedinog specijaliziranog međunarodnog časopisa za efekte buke na zdravlje "Noise and Health" i umirovljeni profesor bioakustike na Medicinskom fakultetu u Beogradu za Direkt kaže, nema dileme da se radi o upotrebi zvučnog topa. "Kada djelujete na masu, cilj vam je da izazovete paniku, trčanje, gaženje i slično. Nije tu bilo nikakvog odvraćanja, tako da je to bila ciljana primjena u cilju izazivanja kaosa", ističe Belojević.

Ni za Slavka Barića, umirovljenog generala Hrvatske vojske nema sumnje o čemu se radilo. "Taj zvučni val pušten je vrlo kratko vrijeme, ali dovoljno da ga oni najbliži ili ljudi na tom pravcu osjete, i da se osjete pogođenim u smislu da ne mogu definirati što se događa i o kakvom se to neuobičajeno prodornom i jakom zvuku radi, za koji se ne može otkriti odakle dolazi", naglašava Barić.

Vučić prijeti

Mišljenje eksperata ne znači puno za vlast u Srbiji. I policija i vojska i tajne službe, svi negiraju da je upotrijebljen zvučni top, a predsjednik države još i prijeti. "Srbiju lažima nećete pobijediti i nećemo vas pustiti da iz laži o zvučnom topu izađete. Jer koliko ćete biti još sutra i prekosutra bijesni s novim izmišljotinama, poslije toga novih izmišljotina nema", rekao je Aleksandar Vučić, snimljen opet za svoje društvene mreže na balkonu svoga ureda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je onda bilo desecima ljudi koji su se nakon protesta javili u bolnice s gotovo identičnim simptomima, mučninom, glavoboljom, vrtoglavicom, zujanjem u ušima, oslabljenim sluhom. I kako je moguće da ministar zdravstva tvrdi da nije bilo upotrebe zvučnog topa, niti tih karakterističnih simptoma kod građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko god mu to naredio, može mu narediti što god, no on kao liječnik ne smije tvrditi da ljudi nisu imali te tegobe, kad jesu. To liječnik ne smije raditi, niti smije tvrditi da se nije dogodilo nešto što se vrlo očigledno dogodilo. To je jednostavno nedopustivo", izravan je profesor Belojević.

Kako je izveden zvučni udar u Beogradu?

No, da se vratimo zvučnom topu ili Long Range Acoustic Deviceu, uređaju kojeg primjenjuju u mnoge svjetske policije. Na internetu postoje snimke iz Pittsburgha 2009. kada su korišteni za rastjerivanje demonstranata na samitu G20.

Postoji i snimka iz Francuske, gdje je policija koristila prijenosno zvučno oružje da rastjera ljude iz parkova. Češka policija navodno ga je nekoliko puta koristila u Pragu, kao i Grčka i Turska za rastjerivanje migranata na granici. A korišten je i u Kijevu, pri razbijanju demonstracija na Majdanu.

"Tamo su s par zgrada bili usmjeravani prilično jaki signali koji su oštetili veliki broj organizama ljudi u demonstracijama. Radi se o sredstvu koje ne samo da djeluje na sluh, nego i tako da vas dezorijentira, da se osjećate ošamućeno", tumači Slavko Barić.

Bio je to udar s visine: Samo u tišini je efekt potpun

I subotnji udar u Beogradu morao je, kaže naš sugovornik, biti izveden ne s tla iz vozila, nego s visine, balkona ili krova. "Primijenjen je u vrijeme odavanja počasti odnosno minute šutnje. Zato sam potpuno uvjeren da je u pitanju vrhunski profesionalac, nikakav freelancer, neka budala ili ne znam što. Izabrano je pravo vrijeme, kada je bila potpuna tišina, jer samo u potpunoj tišini je efekt ovakvog uređaja potpun", zaključuje profesor Belojević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A koliko je okrutno da se incident izazove dok ljudi mirno šute u spomen na 15-ero ubijenih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, posebna je tema. Tisuće ljudi znaju što su osjetili. Država očito zna bolje.