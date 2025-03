Je li to novi svjetski poredak? Hrvatski povjesničar tvrdi: 'Ovo nismo vidjeli od 1945.'

Nisu dogovorili prekid vatre od 30 dana, ali su dogovorili da Rusija i Amerika igraju hokejaške utakmice. Konačno se danas dogodilo ono što se dugo čekalo, telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin.

U 90 minuta razgovora najvažnije što je dogovoreno je da će Putin na 30 dana zaustaviti napade na energetsku Infrastruktur u Ukrajini, Moskva javlja da je već izdao takvu naredbu. Sutra će Rusija i Ukrajina razmijeniti zarobljenike, njih 175 za 175. A u Ukrajinu će vratiti i 23 teško ranjena ukrajinska vojnika.

Kako bi sukob prestao, Kremlj izričito traži potpuni prestanak strane vojne pomoći Kijevu. U međuvremenu se javio i Volodimir Zelenski. Razgovor Trumpa i Putina za RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić komentirao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Putin nije pristao na 30 dana prekida vatre. Mislite li da je Trump razočaran?

Ono što smo čuli iz Bijele kuće nije djelovalo kao veliko razočarenje, ali mislim da ovo nije više od jednog koraka naprijed. Ovo djeluje tanje nego što smo očekivali s obzirom na velike najave koje su dolazile pred razgovor. Razmjena od 175 zarobljenika i suzdržavanje od udara na infrastrukturu u Ukrajini djeluje kao nedovoljno, ali može biti kao korak naprijed s obzirom na to tri godine nismo vidjeli ništa slično.

Tri godine traje rat, tri godine Putin nije uzmaknuo niti pristao ni na što. Može li se ovo promatrati ipak kao neka vrsta napretka?

Rusija je s ovim razgovorom došla za stol kao ona koja pregovara izravno sa SAD-om. Predsjednik Zelenski se tek nakon razgovora obratio predsjedniku Trumpu, da se nada da će ga informirati o sadržaju onoga o čemu su razgovarali. Prema tome, niti je ispunjena Europska unija, niti je Europa bila faktor, niti je Ukrajina bila na stolu više nego samo kao predmet razgovora.

Svi sada citiraju analitičara Michaela Clarka koji kaže: 'Ima jedna stara izreka. Ako nisi za stolom, na meniju si'. Je li Ukrajina na meniju?

Možda danas. Ukrajina će u jednom trenutku sjesti za stol. Ukrajina možda može reći da iza sebe ima koaliciju voljnih, da ima europska obrambena obećanja i europske zemlje koje će ostati čvrste, barem su zasad takve najave. No to bez SAD-a vjerojatno neće biti dovoljno. S druge strane možete biti vrlo hrabri i reći Putin se obećao suzdržati od gađanja energetske infrastrukture u Ukrajini. To ne obvezuje možda Ukrajinu u ovom trenutku, koja je prije nekoliko dana pogodila važno postrojenje u Moskvi.

Je li to značajan dogovor? Piše se da je Trump predložio da se na 30 dana prestane gađati infrastruktura, a Putin je pristao.

U ovakvom kontekstu, zasada s obzirom na to da nismo godinama ništa vidjeli, to može biti važan korak naprijed. Ali samo po sebi, ako na ovome ostane, onda je to dosta razočaravajuće i za one koji žele mir, pogotovo za one koji žele da on bude pravedan.

Pogotovo za one koji se nadaju da će dobiti Nobelovu nagradu za mir, a to je Trump.

Da, ali Trumpu se danas raspao i drugi postignuti mir u Gazi. Trebamo biti oprezni s postizanjem mira od onih koji to žele navrat-nanos i koji nisu tu profesionalni diplomati. Međutim, Amerika nije još pokazala sve adute, ni u ovom sukobu, a niti u sukobu na Bliskom istoku.

Moskva večeras kaže da je svijet postao sigurnije mjesto danas. Mađari kažu da se mir uskoro vraća u Europu.

To je još optimistično. To možda može biti tako, ali još čekamo pričekati na pravi mir. Ne čini mi se da ovo jamči osobito pošteni mir. To je nešto oko čega tri godine ne govorimo. Čak i u kontekstu dvojbene sudbine Krima i dvojbene sudbine nekih od već zauzetih dijelova Ukrajine.

Ono čega se svi pribojavaju, prema vašim odgovorima i vi, da će Ukrajina ostati bez dijelova teritorija koje je Rusija osvojila.

Čini mi se sasvim nemogućim u ovakvom kontekstu očekivati da će joj sve to vratiti, odnosno da će biti neki drugačiji dogovor osim crte podjele na današnjim linijama fronta na kojima su Rusi napredovali. Doduše ne onako brzo kao što su svi očekivali, ali ipak relativno ustrajno i stalno.

Zadnjih dana stalno čitamo u medijima kako svi ponavljaju sintagmu novog svjetskog poretka. Trump koji je okrenuo leđa tradicionalnim saveznicima, dogovara se sad izravno s Putinom. Živimo li stvarno sada u doba novog svjetskog poretka?

Imate rat u Europi o kojima razgovaraju SAD, a ostale teme razgovora su bile Crveno more i Jemen te situacija na Bliskom istoku, kao i mjesto pregovora u Saudijskoj Arabiji. Tu Europe, ni koalicije voljnih, ni nuklearnih sila u Europi, zapravo nije bilo. To može biti jedan vrlo slikovit pokazatelj tog novog svijeta. U mjesec i pol dana smo ušli vrlo jasno u nešto što nismo vidjeli u kontekstu 80 godina poslije Drugog svjetskog rata.

Amerika nam tu baš nije saveznik kakav je bila sve to vrijeme?

Amerika je bila ogroman saveznik koji je želio imati savezništvo u Europi. Sada na to savezništvo na taj način očito više ne računa. Problem je samo što Europa više treba Ameriku nego obrnuto.

Jedan detalj je zapeo za oko u razgovoru Trumpa i Putina. Dogovorili su hokejaške utakmice između Rusije i Amerike. Što nam to govori o njihovom odnosu?

Da Putin može biti sretan s današnjim razgovorom, čini mi se.