Eksplozivna tvrdnja stručnjaka za oružje: 'Nema dileme što je to bilo i znam krivca!'

Zaglušujuću tišinu više stotina tisuća ljudi u Beogradu u subotu prekinuo je glasan zvuk kojeg će se još dugo sjećati.

Uslijedili su panika, vrisak i stampedo.

Nešto neobjašnjivo pokrenulo je lavinu među prosvjednicima koji su se kasnije mahom žalili na slične simptome - vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, slabljenje sluha i veliki nemir.

Prosvjednici i javnost u Srbiji uvjereni su da je petnaestominutnu šutnju na višesatnom najmasovnijem protuvladinom prosvjedu za 15 žrtava poginulih u padu nadstrešnice novosadskog željezničkog kolodvora prekinuo zvučni top. Snimke s prosvjeda, na kojima se vidi panično reagiranje mase okupljene na ulicama, preplavile su društvene mreže. Sudionici tvrde da je pomutnja pokrenuta čudnim zvukom, zvučnim topom odnosno sličnim sredstvom za razbijanje demonstracija.

U korištenje zvučnog topa tijekom anti-Vučićevog prosvjeda uvjeren je i stručnjak za oružje i balističar Radomir Stojadinović, na temelju pogledanih snimki iz Beograda.

'U Srbiji su iskoristili zvučni top'

"Te snimke prikazuju kako su se ljudi razbježali. I ne samo to, ima snimka na kojoj se vidi kako se njišu grane na drvetu. To je energija, valovi koji se kao vjetar šire. Nema nikakve dileme da su u Srbiji iskoristili zvučni top. Oni će se sada uprijeti svim mogućim sredstvima da to demantiraju, čak će možda uhititi ljude jer bi to bio strašan udarac za Vučića i njegove na vlasti", objašnjava nam stručnjak.

I doista, srbijanski MUP demantirao je uporabu zvučnog topa tvrdeći da su to dezinformacije, a isto je ponovio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon kojeg je to učinilo i tamošnje ministarstvo obrane.

Vučić tvrdi da je najveća laž oko prosvjeda navodna uporaba zvučnog topa ili sličnog sredstva, što je pod "punom materijalnom i kaznenom odgovornošću" ponovio i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Nisu ipak uvjerili više od od 460.000 ljudi iz Srbije i ostatka regije koji su potpisali peticiju pokreta Kreni-Promijeni kojom od dužnosnika UN-a, Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnji traži pokretanje neovisne istrage o navodnom korištenju zvučnog topa tijekom prosvjeda, te utvrđivanje odgovornosti institucija i pojedinaca.

I Europska komisija od srbijanskih vlasti očekuje transparentnu i vjerodostojnu istragu o navodima prosvjednika.

"Vojska u Srbiji sigurno nema zvučni top, niti se ona koristi za suzbijanje demonstracija. Gotovo sam siguran da ni obična policija nema zvučni top, iako su Srbi 2022. godine kupili par tih uređaja preko Izraela iz Amerike. Postoji treća komponenta u tom obrambenom Vučićevu sustavu. To je takozvana BIA, bezbednosno informativna agencija. Praktički para-Vučićeva skupina kriminalaca i razbojnika. Gotovo sam siguran da su to oni iskoristili jer su oni izvan kontrole normalne policije i vojske. Ne bi se ovaj usudio dati to običnoj policiji jer je dobar dio njih uboga sirotinja koja je u intimi protiv Vučića, ali šuti… Jer bi negdje isplivalo da su to oni upotrijebili", nastavlja stručnjak za oružje.

Što je zvučni top?

Službeno, riječ je o neubojitom oružju koje se koristi kao sredstvo za kontrolu masa ili komunikacijski alat na velikim udaljenosti koje je u slobodnoj prodaji, no poprilično je kontroverzno zbog utjecaja na zdravlje ljudi. Istraživanje u SAD-u pokazalo je da je rizik trajnog oštećenja zdravlja uslijed izloženosti zvučnom topu prevelik te da ga je najbolje izbaciti iz upotrebe.

Od svojih početaka, osim u vojne svrhe te za kontrolu masa, koristilo se i za masovno obavještavanje, kao sustav za rano upozoravanje te zaštitu kritične infrastrukture.

Stojadinović navodi da nije zabranjeno mirovnim konvencijama jer nije postojalo u vrijeme kada su one nastale. Ipak, umiruje da takvog oružja u Hrvatskoj nema.

Zvučni top spada u takozvano zvučno energetsko oružje jer emitira zvučnu energiju. Službeni naziv mu je akustični uređaj dugog dometa (LRAD) koji emitira zvučne valove vrlo velikog tlaka od 160 decibela. Za usporedbu, objašnjava nam Stojadinović, ljudsko uho može podnijeti jačinu zvukova do 120 decibela, nakon čega nastupaju bolovi.

"Taj zvuk se ne može dočarati, nešto je između urušavanja i fijuka. Kao da će te zemlja doslovno progutati. Kao da se urušava nešto i da se velikom brzinom približava", tako je svoje iskustvo opisala srbijanskim medijima novinarka Ivana koja je svjedočila prosvjedu.

Zvuk je, prema njezinim riječima, trajao desetak sekundi nakon čega su ljudi počeli vrištati.

Ovo se oružje, istaknuo je ranije analitičar za sigurnost i obranu Ivan Miletić za srbijanske medije, samo u iznimnim situacijama kada su iscrpljene sve druge mjere prisile. S njim se složio i vojni analitičar Aleksandar Radić.

Upravo bol u ušima, trnci, mučnina iz čista mira neki su od simptoma koji se javljaju nakon upotrebe zvučnog topa. Nastupaju dezorijentiranost, povraćanje, migrena i panika koja je, govori nam stručnjak, ključan problem.

"U tom trenu krene panika i ljudi počnu bježati. Netko se spotakne, gurne, padnu, gomila ga pregazi. Zato i jesu dileme treba li se to oružje zabraniti", ističe Stojadinović.

Sve više građana Srbije, koji su sudjelovali na velikom prosvjednom skupu, javilo se mjesnim domovima zdravlja sa zdravstvenim tegobama. Uglavnom su prijavljivali zujanje u ušima i glavobolju.

Snažne posljedice za ljude

Višesatni skup na beogradskim ulicama prekinut je pod nerazjašnjenim okolnostima u trenucima dok se petnaestominutnom šutnjom na Trgu Slavija odavala počast poginulima u novosadskoj tragediji. Na skupu je po procjeni policije bilo oko 107.000 ljudi, a organizacija Arhiv javnih skupova tvrdi da ih je bilo od 275.000 do 325.000, uz mogućnost da je taj broj i veći.

Upotrebna zvučnog topa započela je početkom 2000-ih godina. Prijeloman trenutak bio je napad hutista na američki brod u Crvenom moru prilikom čega je poginulo 17 mornara.

"Nakon toga se se pojavili gusari u Crvenom moru koji su napadali američke i druge brodove. Onda nije bilo tako jednostavno samo pucati po gusarskim čamcima jer je bilo teško neki put razlikovati je li to običan ribarski čamac ili je riječ o teroristima. Tada su odlučili napraviti neletalne, neubojite naprave s kojima odvraćati ljude pa se sustav takozvanih zračnih topova počeo širiti i proizvoditi", objašnjava Stojadinović.

Prvo ih je koristila vojska. Kada je policija shvatila kakve efekte oružje ima, odlučili su ih koristiti u sprječavanju pobuna i demonstracija.

Zvučni topovi, govori nam stručnjak, izvana izgleda kao običan veliki zvučnik. Ima ih kvadratnih i okruglih, poput tanjura na satelitskoj anteni i najbolje ih je koristiti montirane na policijskom automobilu. No, od običnog zvučnika razlikuje ih jasnoća, usmjerenost i jačina.

"Zvučni top je vrlo snažan i daje veliku energiju do 160 decibela. Drugo, njegovi zvučni valovi se mogu usmjeriti. Dok običan zvučnik širi zvuk na sve strane, od zvučnog topa se može regulirati širina rasprostiranja zvuka. Obično se pod 30 stupnjeva zvuk ljevkasto širi naprijed. Ne mora se ciljati cijela masa, nego primjerice mjesto gdje ima najviše demonstranata. Treće, valovi koje zvučni top emitira su jasni. Kakve su frekvencije na početku, takve su i na kraju", dodaje stručnjak za oružje.

Domet im može varirati, prema jačini. Vojni zvučni top ima domet do deset kilometara, a policijski do 200 metara. Uglavnom se koriste na udaljenostima od 50 do 100 metara.

Masovno ih proizvode Amerikanci, a počeli su i Kinezi. Stojadinović ističe da stotinjak država danas ima te uređaje.

"Grci su ih primjenjivali na otocima da spriječe emigrante iz Turske, Mađari su isto koristili, a Česi 2020. tijekom antiislamskih demonstracija u Brnu. To oružje nije zabranjeno nikakvim međunarodnim konvencijama jer se nije znalo za njega kad su se konvencije pisale. A drugo nije letalno, odnosno nije ubojito. No, budući da ostavlja snažne i trajne posljedice na ljude, u većini se država ipak ne koristi ili se skrivećki koristi ili se mulja s tim. U nedemokratskim državama, Rusiji, Kini, Bjelorusiji, u Srbiji se koristi", govori nam stručnjak.

Iz zvučnog topa ne mora se nužno ispuštati velika buka odnosno strašan zvuk. Mogu se ispuštati i zvukovi niske frekvencije između 2000 i 4000 herca. Najjednostavniji uređaji ovoga tipa koriste se, recimo, u zračnim lukama, pa i u zagrebačkoj, za plašenje ptica.

