S Ferrarijem na RTL nije došla Marija Selak Raspudić koja je naša večerašnja gošća. Dobra vam večer, dobrodošli i za početak, jeste li vi shvatili što je pjesnik Bartulica ovim činom htio reći?

"U nekom pokušaju da budem objektivna, možda je pokušao reći to da se osjeća prekomjerno granatiran pa je pokušao uputiti poruku određenom dijelu medija koji su ga na takav način tumačili. Međutim, naravno da je to loša poruka. Mi nikada ne možemo pobjeći od toga da naša poruka ne ide jednoj osobi, nego ide svim građanima i oni se vjerojatno osjećaju kao da im je pokazao srednji prst. Ukoliko je to trebao biti nekakav pokušaj ironije ili šale, sigurno je neuspio jer za tako nešto izvući vi morate biti potpuno drugačiji tip osobe, a on se profilirao kao ozbiljan političar i onda kada uđete u Ferrari. Doista, pretpostavljam da su se građani, a i mi smo svi bili pomalo zbunjeni, osjećali kao da im je pokazao srednji prst."

Upravo Domovinski pokret nova je stranka u vlasti. Kako ocjenjujete ovaj politički brak HDZ a i njega?

"Kao što smo mogli vidjeti iz ovoga što se dogodilo danas. Čini se da je Milorad Pupovac ipak dio vladajuće većine, s obzirom da je onaj tko trebao biti na čelu Odbora za ljudska prava dolazio iz kvote vladajuće većine. Domovinski pokret je rekao da mu je to neprihvatljivo. Sad izgleda da su se predomislili kako će oni to objasniti svojim biračima, tek nam predstoji za vidjeti."

Mislite da će ova kombinacija izdržati do kraja mandata?

"Nisam sigurna. Ono što se događalo s Miloradom Pupovcem i uopće mahanje s njime je bilo nešto posljednje što im je preostalo da zadrže vjerodostojnost u način na koji su se obraćali vlastitim biračima i sada su to izgubili i pokazalo se da će, ako je točno ovo što je premijer Plenković rekao, ipak pristati na sve da ostanu u vlasti i on ih je time zapravo dotukao."

Vi ste žestoko kritizirali Andreja Plenkovića i dalje to činite. No ono što je činjenica jest da je ponovno rekordno treći put postao premijer. S druge strane, veliki uspjeh ostvaruje sada na europskim izborima. Kako to objasniti.

"Činjenice da je to veliki politički uspjeh i ja pretpostavljam da on sada, s obzirom da nije sastavio ambicioznu vladu, odnosno gotovo ništa nije mijenjao, čeka hoće li se otvoriti neka funkcija u Bruxellesu kako bi i tamo nastavio svoju karijeru. No, to ne ovisi samo o njemu pa ćemo vidjeti kako će se njegov politički put dalje razvijati, ali nekako imam dojam s obzirom na sve, da je ova aktualna vlada način na koji je sastavljana još uvijek na čekanju."

Prelazimo na Most. Dok ste vi bili dio Mosta zajedno s Ninom Raspudića ostvarili ste solidan rezultat na parlamentarnim izborima. Sada smo vidjeli na europskim izborima fijasko. Znam da nećete sada likovati nad tim, pretpostavljam, ali kako to tumačite i mislite li da bi osvojili mandat da ste vi zaista bili na čelu te liste?

"To ne možemo znati. Bilo bi doista neprimjereno da ja sada prejudiciram da sam ja nosila listu da bi mandat bio siguran. Ono što mogu reći je da je to ipak riječ o ljudima s kojima sam prošla jedan veliki dio svog političkog puta i poznajem mnogo kvalitetnih ljudi u Mostu i u tom smislu doista ne želim likovati. Oni možda sada i prolaze kroz neku krizu, ali to je uvijek i prilika za napraviti nešto kvalitetnije, pa na njima ostaje da promotre način na koji su izašli na izbore i da izvuku pouke koje žele iz toga."

Jesu li skrenuli previše udesno po vama?

"Svatko od nas bira svoj politički put. Činjenica je da način na koji su se oni profilirali za vrijeme europskih izbora je drugačiji od načina na koji je ta lista trebala biti profilirana dok sam ja trebala biti nositeljica. Ja sam bila fokusirana možda na neke konkretnije teme i nadala sam se i nekim zakonskim iskoracima koji su se odnosili i na zakonske inicijative koje sam prethodno predlagala u Hrvatskom saboru i na čitav spektar područja poput umjetne inteligencije koje se direktno dotiču građana RH koje na kraju nije bilo u fokusu nego je izabran sasvim drugi smjer."

Ima li šanse da se vratite u Most?

"Nismo o tome razmišljali niti nam je to u planu."

Ali, ne isključujete tu mogućnost?

"Ja ne mogu pretpostaviti što nas sve u budućnosti čeka na koji će se način razvijati Most i na koji ćemo se način mi politički razvijati. To su ljudi s kojima sam ja prošla dio političkog puta i u tom smislu im ne želim ništa loše, ali nama nije u planu vraćati se u Most. Kada smo otišli i kada sam odlučila ne nositi listu za Europski parlament, učinila sam to iz principijelnih razloga i stojim iza svoje odluke i osjetila sam jedan oblik mira zato što smatram da sam postupila ispravno."

U kojem smjeru bi išla vaša stranka? Više prema centru ili desno? S kim razgovarate?

"Dakle, stranka bi, odnosno platforma stranaka, način na koji ćemo se već dogovoriti da izađemo sa širim spektrom ljudi koji su kvalitetni i koji se žele politički angažirati išla bi više prema centru, odnosno nije tu samo u pitanju može li ona ići malo prema lijevo ili malo prema desno. Dakle, mi smo se i profilirali kao politički centar. Mnogi bi me smjestili u desni centar. Više je tu u pitanju da je riječ o ljudima koji su konkretni, koji su uspješni i koji su u stanju nešto doista izgraditi. Dakle, ja sam kroz cijeli mandat djelovala vrlo aktivno i predložila, zapravo i na polovici mandata najviše amandmana, odnosno konkretnijih alternativnih zakonskih rješenja. I meni je u cilju politike koje sam razvijala i kroz program Mosta koji sam uredila implementirati pomoći Hrvatskoj doista konkretno."

S kim se konkretno, možete li otkriti neka imena s kojima razgovarate? Koga vidite u redovima svoje nove stranke? Nina Skočak, recimo…

"Nismo s njom razgovarali, ali čestitam na njezinom uspjehu. Ona je uspjela doći do svojih birača, možda i zato što je imala jedan svježi autentičan pristup. Dakle, ne mogu vam to u ovom trenutku reći. Otvoren sam za razgovor sa svakim, ali ne poznajem je dovoljno i trebala bi podrobnije promotriti njezin politički put i vidjeti u kojem smjeru ona vidi svoju budućnost. Koliko sam razumio, ona zasad ionako ostaje u Bruxellesu i fokusirana je na karijeru tamo."

S kim ste razgovarali? Barem jedno ime...

"Mi smo razgovarali. Kao što je i primjetno, mi smo trenutno u klubu s Dariom Zurovcem iz Fokusa. Razgovaramo i s Damirom Anđelićem iz Republike, budući da je on etabliran kao stručnjak i s čitavim nizom i nezavisnih i stručnih ljudi. Cilj nam je zapravo, ukoliko se uspijemo dogovoriti, stvoriti neku širu platformu koja bi išla s konkretnim rješenjima i koja bi doista u tom smislu bila neko osvježenje. Dakle, ja vjerujem da postoje ljudi u Hrvatskoj koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj političkoj sceni i koji mogu zajedno ostvariti rezultat."

A kada ćete prelomiti idete li na Pantovčak, odnosno u utrku za Pantovčak?

"Pa vjerojatno će se to dogoditi uskoro zato što se ti izbori približavaju i nema smisla ulaziti u tu utrku prekasno. Vjerujem da se u ovom trenutku svi građani žele malo odmoriti i od politike i od naših ambicija i od naših planova. Imali smo dva izbora u nizu. Dolazi i Europsko prvenstvo i vidjeli smo utakmicu s Portugalom. Svi se nadamo dobrom rezultatu, a nakon toga će se vidjeti hoću li se ja kandidirati za Pantovčak i u kojem smjeru će se konkretnije odvijati naša politička budućnost."

Zbog čega bi vi prije svega bili bolja predsjednica no što je aktualni predsjednik Milanović?

"Ono što prije svega naglasiti želim naglasiti da ovdje nije riječ o nekom jednokratnom potezu, da nas zanima jedna funkcija ili jedni izbori. Riječ je o stvaranju nekakve platforme ili stranke, Naravno, u budućnosti. Tako ide klasični politički put kojim bi se izložila i na skorim lokalnim izborima i stvarala dugoročno održivu opciju za parlamentarne izbore. Dakle, doista nisam sklona u tom smislu samoreklamama i mislim da je to neprimjereno. O tome će procijeniti građani Republike Hrvatske, a ja ću, naravno, ukoliko se odlučim kandidirati za tu funkciju ponuditi čitav niz konkretnih rješenja. Ono što smatram da je bitno za funkciju predsjednika, da je riječ o osobi koja je doista neovisna i koja će moći predstavljati sve građane Republike Hrvatske, jer predsjednik je nešto što je, primjerice, u nekoj monarhiji, možda je tako svima nama jednostavnije razumjeti, kralj koji je iznad ove uobičajene političke podjele. Mi smo trenutno imali situaciju da je predsjednik pristao uz jednu političku opciju, a istodobno znamo, s druge strane da nam stoje HDZ-ovci na već dovoljno funkcija."

Mislite li da s moralne strane Milanović uopće može i treba ići u reizbor? S obzirom da nije uspio postati premijer.

"Nisam ja tu da moraliziram, On može učiniti što god želi jer je ovo slobodna zemlja, a ljepota demokracije je da građani mogu odlučiti u sklopu izbora hoće li ga oni kazniti zbog njegovih postupaka."