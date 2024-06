U srijedu je premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima obukao kimono te stavio crni pojas. Dobio ih je na poklon od izaslanstva svjetske taekwondo federacije i hrvatskog saveza i odmah isprobao.

Po običaju, dobitnik potpiše i dasku te je razbije, no tu se Plenković ipak zaustavio, a demonstraciju snage prepustio Draganu Primorcu.

Kao što se u svemu uspoređuje premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, tako nas je u anketi zanimalo tko bi od njih dvojice pobijedio u taekwondo natjecanju.

Možda je naše čitatelje uvjerio Milanović sa svojim izjavama o tome da je kao mladić trenirao boks. Iako je za Milanovića taekwondo pravi borilački sport, jednom prilikom komentirao je da je boks opasniji.

Milanović je nedavno priznao da manje trči i da je manje fizički aktivan. "Slabiji sam, stariji. Nekada sam mogao trčati na Sljeme, ići biciklom na Biokovo nakon skoro cijele noći - ko premijer, onda pređeš 50-u i shvatiš da treba biti razuman, postoje barijere. Neke stvari ne možeš i ne bih trebao. Puno se i sjedi, previše se pije".

Dok premijer više voli davati podršku sportašima, njegov lik rijetko se spominje u sportu iako je kao mladić trenirao košarku.

Plenkovićev košarkaški trener Umberto Piasevoli komentirao je prije nekoliko godina njegovu igru u mladim danima: "Riječ je o jednom mirnom i stabilnom dječaku koji je nadasve volio košarku, međutim, nije zagrizao u onoj mjeri koliko je možda trebao. Doista je bio discipliniran".

Foto: Net.hr

Milanović u opasnom borilačkom sportu, a discipliniran Plenković u košarci, na našoj anketi o taekwondou - jasno je tko bi odnio pobjedu. Zoran Milanović sa 75% glasova pobijedio bi Andreja Plenkovića koji je dobio 12 posto. Naravno, ovo je samo anketa o sportu i da ne zaključimo prebrzo, disciplina je i dalje bitna za sve vrste pobjeda.

