Europarlamentarac DP-a Stephen Nikola Bartulica poručio je u ponedjeljak kako crveni Ferrari s kojim je sinoć došao u izborni stožer nije njegov ali je bio poruka onima koji zlostavljaju njega i njegovu obitelj u medijskom prostoru, posebno apostrofirajući 'ljevičarske medije'.

"To je poruka usmjerena onima koji već neko vrijeme mene i moju obitelj zlostavljaju u medijskom prostoru. Nije to bilo lako izdržati i opravdano sam se osjećao kao pobjednik koji je izdržao teške udarce", pojašnjavao je Bartulica u emisiji Otvoreno HTV-a.

Prozvao ljevičarske medije

Prozvao je 'ljevičarske medije' rekavši kako 'da je sinoć došao na magarcu ili u Ferrariju mnogi bi ga kritizirali'.

"Crvena boja je ista kao jedan portal koji je inicirao jednu prljavu kampanju protiv mene", ustvrdio je DP-ov europarlamentarac.

Bartulica je, upitan kako to da je dolazak u Ferrariju neshvatljiv i njegovim stranačkim kolegama - glavnom tajniku stranke Josipu Dabri ali i predsjedniku DP-a Ivanu Penavi koji je rekao da to ne bi napravio te što je s obećanjem da će se 'boriti za malog čovjeka', uzvratio kako to nije njegov auto.

"To nije moj auto, to je gesta nekih ljudi koji su bili uz mene sve ovo vrijeme kada je bilo teško i htjeli su na neki način pokazati poštovanje. To se nekome sviđa, nekome ne. Mislim da je mlađim ljudima to ispalo kao nešto vrlo duhovito. To je manje bitno, to je možda privuklo puno pažnje u medijskom prostoru, no pokazali smo da ovakav način blaćenja ljudi ne honoriraju, naši birači su prepoznali o čemu se radi i zahvalan sam na tome", ustvrdio je Bartulica.

