Nije da su inače blagonakloni prema političarima, ali potez Bartulice, građane je baš naljutio.

"Kad je Bartulica otišao u Ferrariju iz stožera. Frapantno. Mislim, strašno. To je, poruka njihovim glasačima, ne drugima. Pljunuo im je u lice", smatra Ivano iz Rijeke.

"To me nemojte ni pitati. Pa kak' ih nije sram. Pa to je sramota", poručuje Marija iz Zagreba.

Nije se građanima svidjelo ni što je Mislav Kolakušić 80 posto građana nazvao idiotima.

"Ako misli napredovat u političkom svijetu, pogotovo vani, ne može vrijeđat birače", dodaje Mirta iz Rijeke.

Iz stožera smo sinoć doznali da puno stvari koje uzimamo zdravo za gotovo nisu istina. Kao ona da u HDZ-u nema dovoljno žena. Možda ih nema na listama, ali u prvim redovima su kad je šušur.

A gospodinu, uskoro iz Bruxellesa, jedna napomena. Kao i u Americi, i u Hrvatskoj je vezanje sigurnosnog pojasa u automobilu - obavezno.

