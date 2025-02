Kako je Dagur postao Damir, a umjesto Sigurdsson Hrvatsson: 'Pustite suce, je**š ih sve!'

Dagur Sigurdsson trenutačno je sigurno najomiljeniji stranac u Hrvatskoj. A da se zaljubio u našu zemlju otkriva sam. Na dočeku je jasno i glasno rekao da smo lud narod i da nas jako voli. I tako je, preko noći, umjesto Sigurdsson postao Hrvatsson. Skandinavsku suzdržanost zamijenile su suze.

Osim medalje s Hrvatskom, našem se izborniku, ispunila još jedna želja. Drugi mu je ovo doček na zagrebačkom trgu, ali je ovaj put točno je onakav o kakvom je sanjao.

Uspio je postati dijelom vrlo kritične navijačke nacije. Islanđanin je vinuo Hrvatsku u rukometne visine i time postao Dagur Hrvatsson ili za igrače Damir. Pohrvaćeni izbornik još se iz aviona pohvalio i našim Rafaleima.

"Jako sam ponosan što sam Islanđanin. Ne mogu biti sretniji s vremenom provedenim u Hrvatskoj i kako su me ljudi prihvatili", rekao je Dagur. A prihvatio je i on nas. Oduševio je pjevajući himnu - sada je i vojni orkestar njemu u čast odsvirao islandsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Berlinu je pjevao rock, u zagrebačkoj areni prilagodio se glazbenom ukusu reprezentacije. Srčanim reakcijama uz teren pokazao je koliko mu je stalo do ove momčadi. Pamtit će se i posljednji time-out u finalnoj utakmici.

"Završit ćemo ovu utakmicu uzdignute glave igrajući dobar rukomet. Pustite suce, je**š ih, je**š ih sve!", rekao je igračima da ih ohrabri.

Donio smirenost

Suzdržani Islanđanin otpustio je kočnice, a nas naučio kako učiniti suprotno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Donio je kao prvo smirenost, uvijek nam je trebalo, mi bi sve odjednom, ovo ono. On kaže polako", rekao je Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika. Nakon Olimpijskih igara već je bio otpisan, sada se osim srebra slavi i njegov ostanak.

"Vidim kak se spaja s Hrvatskom i to je jako lijepo za vidjeti iako nije odavde", rekao je Luka. "Drago mi je da je ušutkao one ljude koji su ga kritizirali nakon Olimpijskih igara i da je pokazao da je dobar spoj smirenosti s našom mladosti", rekao je Milan Domagoj.

I ne ostaje samo na klupi već i u Hrvatskoj. U Zadru gdje je kupio stan planira provoditi zime. Tu su mu stari prijatelji, među njima i naš bivši rukometaš Ivan Ninčević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je pun emocija čovjek i to kako je on doživio on je oduševljen nema riječi. Nije uopće imao neku percepciju da je to toliko veliko da je to toliko emocija, karaktera u igri. Sad je stvarno oduševljen sa svime", rekao je bivši reprezentativac Ivan Ninčević.

"S obzirom da je pokazao jedan temperament u vođenju utakmica onako blizak našim Dalmatincima, vjerujem da će se dobro uklopiti", rekao je gradonačelnik Zadra, Branko Dukić. OFF:Što je već i učinio,i to na obostrano zadovoljstvo.