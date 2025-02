Sindikat pomoraca: 'Sopta i Jadrolinija odgovorni za tragediju. Borit ćemo se za kapetana'

Napokon je objavljeno tko je odgovoran za smrt troje pomoraca na trajektu Lastovo. Jadrolinija i njezin šef David Sopta - pokazuje to izvješće Ministarstva, ali i Agencije za istraživanje nesreća. Ministar Butković traži njegovu smjenu, a on poručuje da se ne osjeća krivim. Naš reporter o svemu je razgovarao s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske, Nevenom Melvanom.

Prema izvješću - krivi su i zapovjednik broda i šef Jadrolinije - što vi kažete na rezultate istrage?

Oni nisu podjednako krivi. S prvim dijelom izvješća se definitivno slažem, a to je da su Jadrolinija i predsjednik uprave podjednako krivi jer nisu uspostavili sustav upravljanja sa sigurnošću. Zapovjednik koji nije imao taj sustav kvalitetan i razrađen i nije ga mogao ni poštovati. Ne možemo staviti znak jednakosti na ta dva slučaja.

Sopta se ne osjeća krivim, mislite li da će otići ili da će biti smijenjen?

Ne očekujem da će on dati ostavku, tako se postavio od početka. Vrijeme za časnu ostavku je prošlo i sada je vrijeme da ga se smijeni. Njega skupština treba smijeniti jer definitivno je upravo on krivac za ovo sve što se dogodilo.

Ministar Butković je, kaže, razmišljao o ostavci iz moralnih razloga - je li je po vama trebao i dati?

Njegova sudbina je politička. Nije on direktno odgovoran u ovoj priči, ali njegova moralna odgovornost je njegov problem, a ne Jadrolinije. Nama je bitno da Jadrolinija bude ta koja će se očistiti i dobiti kvalitetan i profesionalan kadar. S političkim nivoom se ne želimo baviti.

Jeste li razgovarali s ondašnjim kapetanom trajekta Lastovo? Kako se osjeća nakon ovog izvješća?

Kako se može čovjek osjećati u svojim mladim zapovjedničkim danima. Njemu je ovo bio prvi zapovjednički brod tek je nekoliko mjeseci bio zapovjednik. Karijera mu je s ovim zaključena i upropaštena. Iduće godine ćemo provesti s njim u borbi da dokažemo da on nije kriv. Godine prolaze, on je mlad čovjek i njegova karijera je doista upitna. nije se nadao tome. Radio je posao najbolje što je mogao. U situaciji kada te Jadrolinija dovede u poziciju da stalno moraš improvizirati onda i nemaš previše izbora ili ćeš prihvatiti takav brod ili nećeš biti tu. On izbora previše nije imao.

Agencija je dala svoje preporuke, možemo li sad biti mirni da se ovakva nesreća više neće ponoviti?

Sve je ovisno o tome tko će voditi Jadroliniju. Treba ju voditi profesionalni kadar, kvalitetni ljudi koji će od Jadrolinije napraviti ono što je nekad bila - vrhunsku, prvorazrednu, hrvatsku brodarsku kompaniju kao što ona i jest. samo je pitanje tog profesionalizma. Budemo li imali profesionalce na čelu ta firma ima budućnost. Ako ne ostat će sve kako je i bilo i tu Agencija i preporuke ne može previše pomoći.

