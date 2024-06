I danas se govori o Ferrariju kojim se u stožer Domovinskog pokreta dovezao njihov izabrani eurozastupnik Stjepo Bartulica.

On ništa ne želi komentirati. Sinoć je poručio da je dopunio svoju imovinsku karticu i da je sve stekao zakonito. No i mnogima u DP-u je nejasno kakvu je poruku želio poslati predstavom s luksuznim automobilom.

"Ne razumijem tu gestu, ja sam prvo mislio da je šala, sprdnja, ali ne znam koja je poruka, ali to treba pitati njega. Nismo uspjeli razgovarati, samo smo si čestitali i imali medijski dio, ali nismo razgovarali na tu temu", kaže Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

Na pitanje je li to neka poruka javnosti, odgovorio je:

"Trebate pitati njega, ja takvu poruku javnosti ne bi slao. Mislim da je to too much", zaključio je.

