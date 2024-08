Da nam orke mogu biti prijatelji naučili smo još u filmskom klasiku "Moj prijatelj Willy". Film iz 1993. pokazao nam je da kitovi ubojice za ljude nisu opasni. Ali itekako opasnima, čine se u prizorima iz stvarnog svijeta. Snimke zabijanja orki u brodove nekoliko ste puta gledali u Direktu, ali bilo je ih stotine.

"Prema nekim izvještajima, napadi su očito počeli 2020. Od tada su orke potopile 3 broda, a oštetili više od 250", objasnila je na svom YouTube kanalu morska biologinja.

U zadnje vrijeme, još ih je više. Posljednja snimka stiže iz Gibraltarskog tjesnaca gdje su orke prije tri mjeseca uspjele potopiti jahtu od 15 metara.

"Orke su oko Gibraltara, jer je to najvažnije područje za migraciju tuna", objasnio je morski biolog na Gibraltarskom području, Jose Manuel Escobar Casado.

Na istom području nedavno su crno-bijeli kitovi udarali u 21 metar dugačku jedrilicu gospođe Magde. Nisu je potopile, ali su je poprilično oštetile.

"Moja posada vidjela je orke. Najmanje dvije. Došle su i udarile u kormilo. Samo su se zabile. A onda opet nestale", rekla je Magda Noworolska, jedriličarka na Gibraltaru.

Ali malo je kome jasno - zašto. I je li to uopće napad. Iako sve izgleda kao da znaju što rade i kao da imaju motiv napadati brodove, stručnjaci tvrde da nisu agresivne. Zašto se tako zalijeću, na YouTubeu je, prema svojoj teoriji, objasnila jedna morska biologinja.

"Zato što je zabavno! Mislim da se igraju. Velika većina orki koje su primijećene da to rade su mlade. Odrasle se često vidi kako stoje podalje i ne sudjeluju. Dakle, to bi mogla biti samo nasilna igra koju su pokrenule mlade životinje koje to prenose na druge i tako ostavljaju loš utjecaj na svoju braću i sestre", tvrdi Krystin Martin, morska biologinja.

Tako je nekako zadnju situaciju na Gibraltaru procijenio i tamošnji stručnjak za kitove.

"Igrale su se s propelerima. Zatim su se počele zabijati u čamce. A onda lomiti kormila. To im je zabavno. I to je to", tvrdi stručnjak za kitove Renaud De Stephanis.

Ali s njim se ne slaže jedriličarka Magda: "Meni je to više djelovalo kao napad, znate, s nekim ciljem."

S njom bi se složio i drugi dio struke. Oni pak vjeruju u teoriju da orke napadaju zato što su istraumatizirane, zbog čega brod žele zaustaviti.

"Dakle, postoji niz primjera, gdje brodovi imaju peć ili udaraju u kitove u Sredozemnom moru i na obali Španjolske. Ona onda gleda na te brodove kao na neprijatelje, i u osnovi preuzima to ponašanje, naučeno, baca se i skreće na brodove i tome uči druge kitove", govori stručnjak za zaštitu divljih životinja, Jeff Corwin.

Iako se većina zalaže za teoriju da je to samo igra, znanstveno još nije dokazano o čemu se radi. Ali ovo o orkama znamo. Zovemo ih još kitovima ubojicama. Mužjaci su najčešće dugi od gotovo 6 do 7 metara, a teški više od 5 tona. Male nisu ni ženke od 4,9 do gotovo 6 metara dužine, a nekad teže i od 3 tone. Izvrsni su plivači, spremni napasti dupine, pingvine, tuljane, pa čak i druge kitove. U prosjeku plivaju 30 kilometara na sat, a maksimum brzine ide im do nevjerojatnih 56 kilometara na sat. Osim što su brze, smatraju se i jednim od najinteligentnijih životinja. Zanimljivo je i da tek oko 1 posto kitova ubojica ima zaobljene peraje. To može značiti da su bolesne, uznemirene, ili pak anksiozne. Da, i orke osjećaju.

"To su znatiželjna stvorenja. I vrlo inteligentna stvorenja", zaključuje Corwin.

A što se tiče jahti i jedrilica, postoji i šaljiva teorija da možda orke samo živciraju bogati ljudi.