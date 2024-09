Neutješni roditelji Mihaele Berak nakon susreta s ubojicom: 'Ako si to napravio, pogledaj nas u oči'

Mihaela Berak bila je radost svoje obitelji. Nasmijana, vedra, hrabra. Od tragične noći u kojoj joj je ugašen život prošlo je godinu dana, no Mihaela je za roditelje i dalje tu. Svaki dan, svaki sat.

"Još stoji u srcu i duši, iako je sve manja nada. Često sam se tješila time da će se pojaviti na vratima i da će reći: 'ovo je bila samo šala, mama'", kaže Mihaelina majka Jadranka Berak.

"Još uvijek se zna dogoditi da postavimo četiri tanjura umjesto tri. Bude jako teško", govori nam Mihaelin otac Ivica Berak.

Na jučerašnjem ročištu prvi su put bili oči u oči s Markom Smažilom, Mihaelinim ubojicom. Za susret ih je pripremao psiholog, no nije ih mogao pripremiti na to da žaljenje kod ubojice neće vidjeti. "Ne može tebe nitko pripremiti kad budeš metar ili dva od njega. Kad sam ulazio u sudnicu, gledao sam u njega, on se savio do poda. Glumio je neku žrtvu. Ako si to već napravio - sjedi uspravno i bar nas pogledaj u oči", govori Ivica.

Mihaelina majka kaže - bio je jeziv. "Željela sam uživo vidjeti čovjeka koji je uzrok naše nepremostive tuge, naše nepremostive boli, našeg uništenog života. Osjećaj da ulazite u isti prostor s ubojicom, s krvnikom koji je zaprljao ruke krvlju djeteta koje sam rodila, kojeg sam izvela na put je bio jeziv. Jeziv je bio."

Bijes i razočaranje koje osjećaju zbog policijske istrage, koja je, kažu, bila jedno veliko zataškavanje, a ispraviti može jedino pravedna presuda. I njoj se nadaju. Suđenje je na Županijskom sudu u Osijeku krenulo početkom srpnja i od tada su održana tri ročišta. Na zahtjev tužiteljstva - rasprave su zatvorene za javnost.

Nakon aljkave policijske istrage, ne žele da slučaj padne u zaborav. Ubojica je više puta mijenjao svoju priču, tvrdio da se Mihaela ubila sama pa onda da ju je ubio slučajno čisteći pištolj. Policija je svom bivšem kolegi sve povjerovala, slučaj prvo kvalificirala kao opasnu radnju, pa je tek DORH djelo prekvalificirao u ubojstvo.

'Nedostaje to jedno krilo da biste poletjeli, jedno mjesto za stolom...'

Zbog svega postoji sumnja u rad osječke policije u ovom slučaju. "Repovi su još uvijek ostali, zato mi i pratimo suđenje jer želimo vidjeti hoće li policija napokon iskomunicirati prema javnosti ono što je zapravo propustila na samom početku, a to je u konačnici nekakva javna isprika, isprika roditeljima, javno žaljenje što je njihov čovjek, policajac, ubio tako mladu djevojku", ističe Maja Celing Celić iz udruge Adela.

Mihaele se ovih tužnih dana suđenja prisjećaju i prijatelji... "Želim da se ovo nikada ne zaboravi i da to ne bude samo jedan od naslova da je to bilo ubojstvo neke studentice iz Osijeka, nego da ovo ide dalje i da se takvo ništa nikada ne ponovi", kaže njena prijateljica Klara.

Nakon brojnih razičaranja, Mihaelin otac ima poruku za sve one koji su vodili istragu i zaključili da se radi o nesretnom slučaju. "Bilo je ciljano, mom djetetu je uperen pištolj u glavu, mom djetetu je ispaljen metak u glavu."

Godina života u agoniji je prošla, ali teško je nastaviti sa životom. "Do jučer smo bili ljudi koji smo se mogli smijati i veseliti, družiti s prijateljima, otići na neko putovanje, znajući da smo svoju djecu ostavili na sigurnom, odrasle osobe, a sad vam uvijek to jedno krilo nedostaje da biste poletjeli. Uvijek taj jedan tanjur, to jedno mjesto za stolom, uvijek to jedno mjesto stoji prazno kao opomena da nje više nema, a to je krvnik odlučio da nje više nema", napomenula je Jadranka.

Mihaelu ništa vratiti neće. Ubojica je napravio što je napravio. Policija u istrazi također. Sada je na redu sud.

