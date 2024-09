Godinu dana od ubojstva Mihaele Berak: 'Skriva li bivši policajac cijelu istinu?'

"Bila je dijete koje je oko sebe širilo pozitivu, okružena prijateljima, ambiciozna. Uvijek smo suprug i ja znali reći da je imala svoj stav, od vremena kad je išla u vrtić znala je što će odjenuti... Pa sve do upisa na fakultet, kad je u sebi prepoznala onaj osjećaj da želi pomagati ljudima, da želi biti s djecom koja nemaju roditeljsku skrb, da želi podršku ženama koje su zlostavljane", ovako je govorila majka Jadranka ubijene studentice Mihaele Berak koja je ubijena hitcem iz policijskog pištolja.

Prošla je točno godina dana od tragedije u Osijeku u kojoj je policajac Marko Smažil u svom stanu upucao Mihaelu.

"I kad je bilo najteže, ona je znala prići i uvijek onim svojim lijepim, crnim okicama pogledati, s puno sućuti, saslušati. Uvijek je vjerovala u dobro, znala je da ima dobro u ljudima. Mislila je da je svijet jedno sigurno mjesto", govorila je Mihaelina majka.

Nekoliko mjeseci od tragedije njezina majka je rekla da se još nada da će se probuditi i čuti: "Mama, to je bila šala, vratila sam se".

U početku je tada 27-godišnji policajac Marko Smažil svojim kolegama policajcima rekao da se djevojka sama ubila, da je riječ o nesreći jer je uzela njegov službeni pištolj koji je opalio. Prema toj verziji, on je bio u kupaonici, tuširao se, kada je odjeknuo smrtonosni hitac. Bilo je to oko 22 sata u njegovu stanu.

'Šefe, skroz glupa situacija'

Navodno je policajac Smažil nazvao svog šefa u policiju i rekao: "Joj šefe, skroz glupa situacija, cura je dirala moj pištolj, odnosno uzela moj pištolj i ubila se". Policija je javnost o svemu obavijestila tek sutradan oko 14 sati, tada se činilo da je bio to splet loših okolnosti. Vrlo šturo su tad izvijestili da je djevojka usmrćena, a potom je isti dan uslijedila kaznena prijava za kolegu i to za ugrožavanje života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Bila je to lakša kvalifikacija od ubojstva.

Ovaj prometni policajac, koji je pištolj zadužio samo dva mjeseca prije smrti Mihaele, ubrzo je promijenio svoju verziju priče. Isplivali su novi detalji koji su otkrivali sasvim drugačiju i mračniju tajnu.

Mihaela se nije ubila sama.

Smažil je lagao te je tek kasnije priznao da je ipak on opalio smrtonosni hitac. Promijenio je iskaz i naveo da je on ubio Mihaelu, ali slučajno - uslijed neopreznog rukovanja oružjem. Uvjeravao je da je Mihaela tražila da pokaže pištolj, a kad je napravio kontrolno okidanje, opalio je meta. Zadobila je smrtonosnu prostrjelnu ranu na području glave i na mjestu preminula.

Sumnja u prikrivanje

Uskoro je uslijedila i prekvalifikacija kaznenog djela, Županijsko državno odvjetništvo je nakon ispitivanja osumnjičenika prekvalificiralo slučaj u kazneno djelo ubojstva.

Smažilovo mijenjanje priče što se dogodilo, a potom i prekvalifikacija djela iz lakšeg u teže kazneno djelo, bacilo je sumnju je li se što u ovom slučaju pokušalo prikriti.

U javnost su isplivale informacije da Smažil nije prvo zvao policiju, da je prvo nekoliko puta neuspješno zvao Hitnu, potom oca, a tek onda svog šefa i policiju. Navodno je premještao i namještaj u stanu.

Suđenje iza zatvorenih vrata

Početkom srpnja ove godine, manje od godinu dana od Mihaeline smrti, počelo je suđenje Smažilu koje je zatvoreno za javnost.

Među svjedocima bila je i Mihaelina najbolja prijateljica koja je znala da je djevojka u stanu policajca. Posljednju poruku preko mobitela primila je od Mihaele samo desetak minuta prije tragedije. Nastavila je pisati Mihaeli, kasnije i zvala, ali nitko nije odgovarao.

U javnosti su isplivale poruke koje su prijateljice razmjenjivale po kojima se dade zaključiti da su se Mihaela i Smažil poznavali jako kratko. Čini se dovoljno da o njemu stvori mišljenje da je posesivan i da "nije normalan."

'Pio je alkohol, ali bio ubrojiv'

Sad već bivši policajac navodno je popio nekoliko piva prije tragedije, imao je 0,65 promila u krvi.

Tužiteljstvo smatra kako je prilikom ubojstva okrivljeni Smažil, unatoč tome što je bio pod utjecajem alkohola, ipak bio ubrojiv i svjestan protupravnosti učinjenog te da je postupao s izravnom namjerom da usmrti žrtvu.

Policajca se tereti da je u Mihaelu namjerno pucao iz službenog pištolja. Njegov odvjetnik kaže da Smažil priznaje krivicu, ali ne za ono zašto ga tereti optužnica.

"On se izjasnio i ranije već da je kriv, ali ne za ovo djelo koje mu se stavlja na teret. Nego za prouzročenje smrti iz nehaja, da nije bilo nikakve namjere i cijeli postupak se vodi isključivo radi toga, znači izjasnio se krivim, obranu će dati na kraju", rekao je tijekom suđenja Dražen Srb, odvjetnik Marka Smažil.

Takvu obranu okrivljenika tužiteljstvo je ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom te u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga osumnjičilo i optužilo za ubojstvo.

Ubojstvo Mihaele Berak potreslo je cijelu Hrvatsku, pažnju je privukla sumnja i da se pokušava zataškati slučaj tvrdeći prvo da se radi o nesretnom slučaju. Nakon njezine smrti, u Osijeku su održani i prosvjedi, Udruga za pomoć žrtvama nasilja Adela također je istaknula važnost pravednog suđenja i osude svakog pokušaja zataškavanja zločina.

