Osječkom policajcu, 27-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo 21-godišnje djevojke Mihaele B., određen je jednomjesečni istražni zatvor. Djevojka je smrtno stradala u srijedu navečer u stanu u kojem je bila s osumnjičenim. Najprije je objavljeno da je bila riječ o nesretnom događaju i da je ustrijeljena nakon policajčevog neopreznog rukovanja službenim oružjem.

On je, navodno, dvaput mijenjao iskaz, najprije rekavši da je ona počinila samoubojstvo, a potom da je on neoprezno rukovao službenim pištoljem. Na koncu je DORH objavio da policajac nije osumnjičen za blaže kazneno djelo dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, nego za teško kazneno djelo ubojstva.

Nisu bili u vezi, poznavali su se nekoliko dana?

Iz prvih se izvješča moglo zaključiti da su žrtva i osumnjičeni bili u vezi, no sudeći po njezinim porukama koje je putem WhatsAppa slala prijateljici, njih dvoje poznavali su se vrlo kratko, što je neslužbeno potvrdila i policija.

Sudeći po screenshotovima poruka koje je pokojna Mihaela slala prijateljici, a u posjedu policije i Index ih je dobio na uvid te objavio, ona se žalila da je mladi policajac vrlo posesivan i da "radi dramu" iako se tek kratko poznaju. Riječ je o porukama koje je ona slala prijateljici u ponedjeljak, dva dana prije nego što je smrtno stradala od hica iz policajčevog službenog pištolja. Njezine poruke također daju zaključiti da on i ona nisu bili u vezi.

U subotu 9. rujna, prijateljici je poslala poruku: "Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan, da sam ja s njim ovo ono sretna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi."

Na to ju je ova pitala "koliko dugo pričaju". Mihaela je odgovorila: "Četiri dana."

'Ako te neka cura pita za njega, reci joj da bježi'

Također je prijateljici napisala: "Ako te neka cura bude pitala za njega, molim te, reci da bježi."

U ponedjeljak se nadovezala na to još konkretnijom porukom: "Ako te ikad neka cura bude pitala sa Smazila, molim te reci da bježi. Ja sam se uvjerila." Još je napisala: "Ja sada ovo kažem, ne kažem da ga uvrijedim ili ponizim, ali ja stvarno mislim da on nije normalan, čist u glavi. Da je opsesivan, posesivan, poremećen. Manipulativan najviše."

Prijateljici je sugerirala da pogleda mladićev Instagram te joj poslala screenshot istoga gdje u opisu njegovog profila piše "Never revenge, let them realize!!!" (Nikad osveta, neka sami shvate!).

"Posvađali smo se jučer i rekla sam da se više ne želim viđat s njim. I onda je on ovo sve napravio", jedna je od poruka koja se navodno odnosi na mladićevu objavu na Instagramu.

Policija nije potvrdila da raspolaže preslikama poruka

Neke od njegovih poruka njoj glase: "Mihaela ne radim dramu ako sam rekao da sam sada posvećen samo tebi onda je tako." "Ne želim te smetati, ali stv si super cura i uživam u tvom prisustvu. Neću ti više pisati, kada se budeš htjela vidjeti ili čuti tu sam." "Rekao sam ti da mi to ne radiš ali dobro sama biraš. Neću ti se više javljati i gotovo ako stv smatraš da mi ti nisi dosta. Ćao!!"

Index piše da su svi ti screenshotovi poruka dostavljeni osječkoj policiji, što ondje nisu ni službeno ni neslužbeno portvrdili.

Odvjetnik osumnjičenog: Ne znam za poruke

Index piše da je u posjedu i nekoliko glasovnih poruka, a osoba koja je poznavala pokojnu djevojku potvrdila je da se na njima čuje njezin glas. U tim se porukama žalila na poruke koje joj on šalje.

"Jednostavno ne možeš to pisati (…) Odjednom te poruke. To je onaj klasičan školski primjer (…) Klasičan love bombing. Ja to ne pušim. Jednom u životu sam to popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima. Ovaj puta ja to ne…", rekla je.

"On meni nije ništa rekao, već me tako jako zagrlio. Znači katastrofa… Mislim nije katastrofa, već onako užasno me jako zagrlio. Znaš onako kad osjećaš… Ja sam tako znala zagrliti bivšeg dečka kad sam mislila da ćemo prekinuti ili tako nešto. Tako je on mene. Tako jako i drugo me jučer zagrlio."

Branitelj osumnjičenoga, Marko Pleša, kazao je za Index da nema ikakvih saznanja o sadržaju poruka, da je čuo da one postoje te da ne zna ništa o njihovoj autentičnosti. Također je rekao da ga zasad iz policije nisu pitali išta o tim porukama.