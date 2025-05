Povjesničar Tvrtko Jakovina pojasnio je li važniji glas Pape ili Donalda Trumpa

Povjesničar Tvrtko Jakovina komentirao je u studiju RTL Direkta koja su očekivanja od prvog američkog pape Lava XIV.

Pozvali smo povjesničara u emisiju jer nam se ovo čini kao povijesni trenutak, imamo američkog papu - jeste li se iznenadili kada ste čuli vijest?

Sve je iznenadila ta vijest. Možda povjesničara Hladnog rata za dlaku više jer se godinama mislilo da CIA može stajati iza takvog pape, odnosno da je bolje da se u sukobu između Sovjetskog saveza i SAD-a katolička crkva ne upliće tako da postavlja Amerikanca na tu poziciju. To je vrijeme očito prošlo i može se smatrati da se uloga SAD-a promijenila, a možda i velika SAD na tom mjestu više ne smeta.

Dosta brzo je stigla odluka, nakon samo 4 kruga glasanja

Pokazatelj može biti da je postignuta suglasnost. To može značiti da oni koji su pratili liniju pape Franje su bili okej, a i kritičarima odgovara. Ili je bio papa kompromisa.

Nije bio među favoritima..

Bio je iznenađenje, ali očito su to bile procjene onih koji sudjeluju u tome. Ovdje je bilo sigurno neko vaganje. Sad se ispisala povijest s prvim papom Amerikancem, prije toga s prvim papom iz Latinske Amerike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dosta velika promjena je ovo i za katoličku crkvu da dva puta zaredom izabere dvojicu neeuropskih papa?

Na žalost, može se pokazati da je europska uloga i u tom području došla u drugi plan i da Europa nije što je bilo. Europa je stari kontinent i ima problema sa sekularizacijom, to je u latinoameričkom kontekstu drugačije. Njegova veza s Peruom, s mjestom koje nije turističko, a tamo je ostvario dobru vezu sa stanovništvom, to mora značiti da je njegovo ime povezano sa socijalnom komponentom. Nazvao se kao papa od prije 100 godina koji je za ono vrijeme bio moderan i cikličan. Zagovarao je prava radnika i to je bilo toliko važno da se citirao i u socijalističkim udžbenicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Analitičari su govorili da papa teško može biti Amerikanac jer je Amerika već najmoćnija sila svijeta - kako vam zvuči ta logika koja od večeras očito više ne vrijedi?

Amerikanci u crkvenim redovima imaju reputaciju da su solidni s financijama. On govori talijanski, španjolski, engleski mu je materinji. To znači da može komunicirati s ljudima u cijelom svijetu. To može biti dobar argument za Aziju.

Stigla je večeras i izjava Donalda Trumpa o novom papi. Iznenađen je, ali i sretan i veseli se susretu s njim. Kaže da mu se Vatikan već obratio. Kako će se slagati američki papa i američki predsjednik?

Vidimo da Trump ipak nije izabran. Neke od prvih izjava su sugerirale da novi papa nije najveći prijatelj Trumpovih politika prema migrantima. Veliki dio katolika je pod udarom antimigrantskih politika. Mnogi prognani su katolici. To može biti veliki problem.

Dok je bio kardinal Lav je na X-u nedavno bio blago kritičan prema Trumpovoj administraciji po pitanju izbjeglica i migranata, čini se da je ovdje na liniji pape Franje?

Posebno je bio kritičan prema JD Vanceu da ne radi hijerarhiju od svoje obitelji prema drugima jer to nije katolički. Prema pitanjima LGBT zajednici papa bi mogao biti konzervativniji od prethodnika.

Koliko su katolici utjecajni u Americi? Vjerujem da je ovo i njima ogromno iznenađenje.

Katolici su najveća denominacija u Americi, Još treba dobiti izgled u hijerarhiji.

Svašta smo već ove godine u svijetu doživjeli, uglavnom iz Amerike - sada i papu, stvarno neki novi svijet u 2025.? Koliko je u njemu danas važan glas poglavara katoličke crkve?

Uvijek je važan jer je riječ o staroj instituciji i ima puno vjernika. Ali Donald Trump je puno utjecajniji od pape.

Tekst se nastavlja ispod oglasa