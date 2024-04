Ovo su ubojice, Srđan Janković i Dejan Dragijević. Komunalni radnici koji su dvogodišnju Danku Ilić pregazili pa strpali na zadnje sjedalo auta, odvezli i bacili na smetlište. Desetodnevna potraga od Srbije do Slovačke i Austrije na kraju je dovela do divljeg deponija desetak kilometara od mjesta nestanka.

"Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli do deponija da nam pokažu gdje su izbacili tijelo. Mi imamo saznanja da se jedan vratio 28.3 i tijelo prebacio na drugu lokaciju. Ne možemo da im vjerujemo jer sada jedan na drugog prebacuju krivicu", otkriva detalje zločina srbijanski ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić.

Policija, forenzičari,bageri, kopali su i pretraživali svaki pedalj.Poznati hrvatski novinar s mjesta zločina za Direkt prepričava detalje pretrage odlagališta..

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"10 dana je navažano smeće tako da su danas 4 bagera kopala, tijelo djevojčice još uvijek nije nađeno. Upravo dok se navljamo pretražuje se imanje jednog od osumnjičenih", s mjesta zločina govori novinar Jutarnjg lista Dušan Miljuš.

Kako su dva obična komunalca postali monstrumi, pregazili dijete i onda se dogovorili da ga bace na deponij, teško je naći odgovor. To da su bili pijani, nije objašnjenje. Odgovor je puno zlokobniji, objašnjava poznati psihijatar Milan Košuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se to stvarno tako dogodilo da jedan ubije, a ovaj istrovremeno krene tim putem tim dalje onda su se našla zajedno dvojica bešćutnih psihopata I nikakvo drugo rješenje tu nije niti objašnjenje. Čuči li to onda u svakom I kako to prepoznati? Ne čuči u svakom, ali je teško prepoznati. Nema tog instrumentarija adekvatnog koji će reći kako će tko reagirati kad se nađe u takvoj situaciji", rezolutan je psihijatar Milan Košuta.

Banalnost zla u ovom slučaju dobila je novu dimenziju. Jedan od ubojica sudjelovao u potrazi, a možda je i najmučniji detalj to da je Dankin otac jednog od njih pitao za pomoć dok je tijelo njegovog djeteta bilo u automobilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dva minuta poslije tog događaja sreće ih otac i pita ih jesu li vidjeli djevojčicu oni to negiraju, otac nastavlja potragu sa svojim kolegama", otkriva detalje zločina Gašić.

Nestanak dvogodišnje djevojčice digao je na noge cijelu regiju. Razvijale su se razne teorije, tragalo se za otmičarima čak i u Beču. Sumnjalo se na trgovinu djecom, a u jednom trenutku ispitivalo i ima li obitelj veze s nestankom. Nitko nije očekivao ubojice iz susjedstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubojstvo djeteta uvijek je tragedija, no ovako gnjusan zločin slučajnih prolaznika, monstruma oportunista se ne pamti. Da se čovjek zapita tko sve šeće među nama.