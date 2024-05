Deseci Sjevernokoreanaca djeluju sretno dok pjevaju o velikom vođi, u novom spotu nazvanom "Otac prijatelj".

"Pjevajmo o Kim Jong Unu

Našem velikom vođi

Hvalimo se Kim Jong Unom

Našim ocem prijateljem…

Toplog srca, poput tvoje majke

Dobroćudan, kao i tvoj otac

U naručju drži svojih 10 milijuna djece

I brine za nas svim srcem.

Pjevajmo o Kim Jong Unu

Našem velikom vođi…", glase njezini stihovi.

Ovu pjesmu u slavu 42-godišnjeg sjevernokorejskog vladara južni susjedi ne lajkaju. Rekli su da jednostrano idolizira Kima i kod njih su je odmah zabranili. Očito, ne znaju što je pop propaganda.

"To jest malo tužno, jer realno oni tamo nemaju puno toga za slušati osim toga, ali kada bi se dobro obradilo, moglo bi to čak ići i na Eurosong, već vidim cijeli orkestar na onom tanjuru, i vidim tu i neku šansu za prvih pet", komentira za Direkt satiričar Siniša Mareković Car.

I velika kineska braća imaju svog aduta - "Taticu Xija", pjesmu o predsjedniku, doduše bez spota, s razdraganim ljudima čiji stihovi idu ovako:

"Tatica Xi, tatica Xi,

na ulicama i uličicama svi pjevaju njemu u slavu.

On radi za sreću svih,

govori istinu za sve ljude.

Miran suživot osvojit će svijet,

zajednički razvoj čini velike korake!"

Od kadrova prošlotjednog državnog posjeta Vladimira Putina, spot smo napravili sami, ali pjesma je prava. "Svim tim diktatorskim, autokratskim velikim silama je to prirođeno, mora se izgraditi kult ličnosti, jer ako dopustiš da se propitkuje veliki vođa, onda se može i lakše srušiti", kaže politički analitičar i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

A ako ste mislili da nema hita i o Putinu, bome ima, i to takvog da pjevačica umjesto svog dečka otvoreno želi njega.

"Moj dečko je upao u još jednu glupu zbrku,

potukao se i napio od nečega gadnog,

napokon mi se smučio i izbacila sam ga van,

i sada želim čovjeka poput Putina.

Čovjek kao Putin, koji je pun snage,

čovjek kao Putin, koji ne pije,

čovjek kao Putin, koji me neće rastužiti,

čovjek kao Putin, koji neće pobjeći", kaže jedna pjesma posvećena Putinu.

"To bi možda prošlo '95., kad je prolazilo "Ja sam za ples" i te fore, ali sad u ovo vrijeme, nema mi tu elemenata, nema suknjica, nema narodne nošnje, nema ničeg, malo je dosadna pjesma, ne bi išla u finale", smatra Mareković Car.

A kao da je finale svjetskog prvenstva bila je atmosfera neki dan na predizbornom skupu naprednjaka Aleksandra Vučića. Srpski vladar, ex-navijač, priredio je šou sam sebi, nakon, khm, spontanih ovacija s tribina, nije zapjevao, osim ako ovo ne računamo kao rap.

"Bit će borba neprestana,

i bit će im teže nego što su mislili.

Tvrd je orah,

voćka čudnovata,

ne slomi ga al' zube polomi.

Nikoga se ne plašimo,

jer slobodna i slobodarska Srbija nema čega da se plaši", glase stihovi posvećeni njemu.

"On je jedini koji spašava Srbiju od svega, štiti Kosovo i sve, i ne bih se iznenadio da netko napravi "Danke Deutschland" verziju kao "Danke Vučić 2024." Oni i sami to propagiraju jer on nosi sve kampanje, oko njega se sve fokusira, bez obzira na to što nigdje nije kandidat, tako da se ne bih iznenadio da nešto rade prema pjesmi", zaključuje Macan.

Jer ako mogu Kim, Xi i Putin, nakon 12 godina na vlasti, vrijeme je da se u pjesmu pretoči i lik i djelo srpskog predsjednika. Možda već dogodine za popularnu Beoviziju.