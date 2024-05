Tridesetjednogodišnja nebinarna osoba Bambie Thug, pravim imenom Bambie Ray Robinson posljednjih je dana izazvala burne reakcije ljubitelja Eurosonga. Na ovogodišnjem natjecanju sudjeluje s pjesmom "Doomsday Blue". Bavi se vještičarenjem i često surađuje s pripadnicima LGBTQIA+ zajednice.

Život i pjevačka karijera

Bambie su dijagnosticirali ADHD - poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, a pjevati su počeli u osnovnoj školi, kada su počeli pjevati zboru.

U prošlosti su u slobodno vrijeme radili kao princeza na događanjima za djecu s posebnim potrebama. Školovali su se u baletnoj školi u Londonu, no u srednjoj školi su slomili ruku pa su se pridružili glazbenom kazalištu.

U intervjuima, su izjavili da su im omiljeni izvođači Dolly Parton, Britney Spears, Led Zeppelin, Nina i Paul Simon te Joni Mitchell. Njihov najveći hit je pjesma Tsunami, s kojom su 2022. dosegli više od 700.000 slušatelja. Bambie nije samo pjevač, već je plodan tekstopisac. Za druge izvođače različitih žanrova, napisala je pjesme koje su imale 50 milijuna streamova.

Inspiraciju za svoje unikatne, sirove i oštre pjesme crpe iz širokog spektra tema uključujući raskide, vještičarenje, seks i ovisnost o drogama. Svoj debitantski singl "Birthday" objavili su 2021. godine. Pjesma je napisana tijekom razdoblja ovisnosti o drogama, a slušateljima je pružila jasan pogled na Bambin život.

Značenje pjesme "Doomsday Blue"

Pjesma "Doomsday Blue" (Plavetnilo sudnjeg dana) s kojom se natječe na ovogodišnjem Eurosongu može se interpretirati na različite načine. U sebi nosi različite poruke o međuljudskim odnosima, suočavanju sa samim sobom ili unutarnjem dijalogu. Mnoge zabrinjavaju kletve koje su sastavni dio ove pjesme.

Avada Kadavra, govorim da uništim

Osjećaje koje imam ne mogu izbjeći

Kroz iskrivljene jezike zakletva se spustila na vas

Da ti sve ljepotice u krevetu pobjegnu iz tvojih ruku i rastuže te

I da izgubiš sve stvari koje želiš imati

Pretpostavljam da bi radije imao zvijezdu nego mjesec

Pretpostavljam da te uvijek precjenjujem

Hoodoo sve stvari koje radite

Ja sam dolje, dolje u svom plavetnilu sudnjeg dana

Ja, ja, znam da živiš u laži

Ja, ja, vidim ožiljke u tvojim očima

Ja, ja, znam da živiš u laži

Za tvoju romansu molili bismo, ukrali i posudili

To me iscrpljuje

Moglo bi me laganim plesom izvući iz moje tuge

Ali u usporedbi s ostalima, tvoja omiljena boja je propast

Plavetnilo sudnjeg dana

Riječi "Avada Kadavra" označavaju smrtonosnu kletvu iz serijala "Harry Potter", a "Hoodoo" označava kletvu.

S ovom se pjesmom Irsku su odveli u finale Eurosonga nakon 6 godina izbivanja, a kladionice im predviđaju 6 % šanse za pobjedu.

