A znate li tko je prije dvije godine proživljavao što i danas Baby Lasagna? Tko je bio hit na Eurosongu, tko je bio prvi na Billboardu, i onda headliner na Sea Star Festivalu? Ana Đurić Konstrakta gostovala je u RTL Direktu.

Sličnu sudbinu kao da proživljavate vi i Baby Lasagna. I za vama je publika bila luda nakon Eurosonga. Prvi nastup poslije bio Sea Star

"Prvi nastup je bio u Zagrebu, pa na Sea Staru, ne sjećam se. Bačeni smo u vatru. Trebalo je u kratkom vremenu pripremiti sve to. Ne znam kako će Lasagna. Ali nije ni loše, to je da te malo gurne"

Oduševljenje je zavladalo u Hrvatskoj kad ste pročitali rezultate srpskog žirija s tabletićem. I publici i žiriju u Srbiji svidio se Baby Lasagna.

"Da, 12 bodova i s jednog i s drugog mjesta. Meni je drago da mi je pripala čast da dodijelim te bodove. Kolegica je pripremila tabletić. Bilo mi je simpatično".

Slično vam se dogodilo kao i Baby Lasagni. Dobili ste veliki broj glasova publike, ali slabije od žirija. Kako tumačite taj nesrazmjer između mišljenja publike i žirija?

"Ne znam kako bih to protumačila. Mislim da bi s jedne strane bilo dobro da budu dvije nagrade, jedna od žirija, a druga od publike. Nesrazmjer postoji iz godine u godinu. Možda je i žiri opterećen nekim stvarima, a kojim publika nije. Publika možda gleda, da tako kažem širu sliku. Vežemo se za karakter, a Lasagna ima karakter za kojeg se vežeš. Vrlo je simpatičan. Možda je i to neki razlog".

Treba li možda ukinuti žiri? Je li to rješenje?

"Pa možda eto to, postoji nagrada žirija, postoji nagrada publike, možda bi to bilo OK. Ali sada pitanje gdje će ići Eurovizija, gdje će se održati. Možda na dva mjesta".

Jesi li pratila Eurosong, koji su ti možda bili drugi favoriti? Kako ti se svidio pobjednik Nemo, pa Irkinja…?

"Pratim, ali ne ispratim sve pjesme, nemam naprosto te živce. Talijanka mi se svidjela, to nekako volim. Nemo, odlična izvedba, dobra pjesma. Irkinja kontroverzna. Imam dojam da natjecatelji svake godine imaju zahtjevnije i kompleksnijenastupe".

Puno ste nastupali u Hrvatskoj zadnje dvije godine. Nastupate i u MSU-u, u lipnju. Ovako nakon dvije godine me zanima što vam je donijelo 5. mjesto Eurosonga?

"Novce…Donijelo nam je posao. Pretpostavljam da će se to dogoditi i Lasagni. Budući da je tržište na kojem mi radimo prilično ograničeno. Radimo festivalski, i onda tu ide uzlazna linija, kada obiđeš sve te festivale od Slovenije do Makedonije, a onda ide pauza nakon toga jer nema beskonačno mnogo festivala. Samostalni koncerti odigravaju se u većim gradovima. Ali, da, donijela nam je Eurovizija širu publiku, pažnju i posao".

Je li vam Eurosong otvorio i europsko tržište? Maneskin je taj primjer...

"Maneskin je ekstremni uspješni primjer. Ta karijera ne ovisi od plasmana čini mi se, neki predstavnici s nekim lošijim plasmanima su uspjeli da ostvare neke europske turneje. Mi nismo uspjeli da odemo na europsko tržište. Pretpostavljam da je razlog tome i neka jezična barijera. Radimo na srpskom jeziku i nisam nikada probala da iz toga izađem. To ovisi i o nekim okolnostima. Ja nisam ni bila u stanju da se toliko bacim i u kombiju pretrčavam Europu jer imam djecu i obiteljski život koji mi je bitan".

Bi li moglo biti interesa za Baby Lasagnu u Europi, on pjeva na engleskom?

"Djeluje mi da da, da je moguće. Dosta je omiljen, a eurovizijska publika pamti. Mislim eurovizijska publika je ograničena i bitno je izaći van toga terena".

Koncert u MSU-u, što možemo očekivati?

"Koncert je 7. lipnja na krovu MSU-a. Vidjet ćete Konstraktu s nekim novim materijalima, ali nismo od 2022. napravili neka čuda jer ja ne radim tako brozo, to je već dobro poznata stvar. Ali to nije važno, koncert nisu samo pjesme , već ono što se događa između pjesama što je meni dosta bitno".