Marko Purišić ili Baby Lasagna, kako god vam je draže jučer je ponovno svojom gestom zadivio sve i pokazao kakav primjer drugima trebamo biti svi mi. Pomislili smo da nas više ništa ne može iznenaditi kod tog 28-godišnjaka kojemu u očima vidiš da je istinski dobar, ali ne. On je opet napravio najbolju moguću stvar i zadivio cijelu Hrvatsku.

O tome što je napravio sada već svi znate jer društvene mreže su eksplodirale nakon što se samo jednim storyjem oglasio na Instagramu i pokazao koliko je skroman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No prije nego ga još malo nahvalim jer je zaista to zaslužio, osvrnuo bih se na sam naslov ovog komentara - 'Bi li Vlada uopće nagradila Baby Lasagnu da ih nismo na to podsjetili?'.

Naime, pisalo se odmah nakon Eurosonga da je Marko napravio najbolju reklamu za državu i doprinio promociji Hrvatske u svijetu. Zbog njega smo dobili reklamu vrijednu 100 milijuna dolara. No, apsolutno nitko iz Vlade, od ministrice turizma Nikoline Brnjac do premijera Andreja Plenkovića ili pak predsjednika Zorana Milanovića, nije ništa oko nagrade spomenuo. Sve je bilo na riječima hvale, a nagrada, bila novčana ili kakva god - nije se spominjala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato smo još u utorak Vladi Republike Hrvatske i Uredu predsjednika RH poslali upit u kojem ih pitamo 'planiraju li nagraditi Marka?'. Vlada nam nije odgovarala pa smo im dan nakon, u srijedu, ponovno poslali isti upit. Odgovor je ipak stigao poslijepodne, ali vrlo kratko i bez da barem spomenu Marka Purišića ili Baby Lasagnu nego je to samo bila jedna od 'tema', već poznata uzrečica u Vladi Andreja Plenkovića:

"Dnevni red sutrašnje sjednice Vlade je u pripremi, a na njemu će se naći i točka vezana uz navedenu temu. O detaljima javnost će biti izviještena sutra", odgovorili su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I zato nismo mogli, a da se ne pitamo zar bez našeg upita Vlada možda ne bi ni razmišljala o nagradi za Marka. Zar Marko to nije zaslužio? Da su to uistinu planirali, ne sumnjam da ne bi iskoristili priliku i to objavili već ranije ili barem napomenuli da će ga nekako nagraditi. Imali su vremena od nedjelje ujutro (dan nakon finala Eurosonga), ali nisu govorili apsolutno ništa o tome.

Kažem, možda nije ni do našeg upita, možda su shvatili koliko je Marko ujedinio Hrvatsku kao nikad prije (ako ne računamo sportske uspjehe), ali i dalje su samo šutjeli dok je cijela Hrvatska govorila da Marko zaslužuje puno toga. No dobro, barem su to koliko-toliko ispravili pa im je ta točka dnevnog reda bila odmah druga na listi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I da, iz Ureda predsjednika RH nismo dobili nikakav odgovor. U redu, možda nije na njemu da nagrađuje predstavnika na Eurosongu, nego je to na Vladi, ali Milanović koji je donedavno bio jako aktivan na Facebooku, o Marku nije napisao apsolutno ništa.

Bilo kako bilo, Marko je nagrađen s 50.000 eura koje je odmah odlučio donirati za djecu oboljelu od raka. I svaka mu čast na tome. Pokazao je kakvo ogromno srce ima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad smo već premijera podsjetili da bi se takve osobe, koje ujedine naciju i donesu ogromnu promociju Hrvatskoj - trebale nagraditi, možda mu možemo dati još jedan prijedlog - da otvori novo ministarstvo. Jer ako smo Joška Gvardiola prije dvije godine 'proglasili' novim ministrom obrane, onda Marko Purišić zaslužuje postati ministar dobrote i ujedinjene Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon spektakularnog uspjeha na Eurosongu, Baby Lasagna kod Mojmire: 'Ovo me slomilo'