ZVONI NA UZBUNU / AZTN ide u akciju: Sumnjiva im je najava 50 distributera koji su najavili poskupljenja od 3 do 10 posto

RTL doznaje, u akciju će i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Sumnjiva im je nedavna najava čak 50 distributera koji su najavili poskupljenja od 3 do 10 posto. "To je nešto što ćemo mi posebno istraživati – je li riječ o zabranjenom dogovoru. Takve najave često u praksi mogu značiti signaliziranje konkurentima, pa treba vidjeti je li u ovom slučaju riječ o zabranjenom dogovoru što će Agencija strogo kazniti. U okviru udruženja poduzetnika su vrlo česti zabranjeni dogovori između konkurenata i stoga će ovo Agencija posebno pratiti i utvrđivati okolnosti je li riječ o zabranjenom dogovoru za koji je kazna i do 10 posto ukupnog godišnjeg prihoda poduzetnika u protekloj godini za koja su zaključena financijska izvješća", izjavila je za RTL Danas predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dr. sc. Mirta Kapural.