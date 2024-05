Eurosong je završio, a Baby Lasagna u Hrvatsku se vratio kao drugi. Drugi, ali za publiku pobjednik jer dobio je najviše glasova od svih predstavnika, točnije 547 bodova, od čega najviše glasova publike.

Pobjednik Eurosonga, inače bude nagrađen pa praktički ni s čime. Dobije stakleni trofej i to je sve. Novčana nagrada nikada nije postojala, nego je na samom izvođaču da svoju pobjedu ili dobar plasman iskoristi najbolje moguće.

No ima i drugačijih primjera. Primjerice, 2014. godine na Eurosongu je pobijedila austrijska Conchita Wurst, a od austrijske vlade dobila je pozamašnu nagradu od 2.5 milijuna eura. Tada je i srpska pjevačica Marija Šerifović otkrila što je dobila od tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića.

"Pitao je: 'Što mogu učiniti za vas?', Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina", rekla je tada Marija.

U Hrvatskoj se isto povuklo pitanje treba li Marka Purišića nagraditi zbog svega što je napravio. Jer upravo je on Hrvatskoj napravio sjajnu promociju u svijetu i ušao u povijest s najboljim plasmanom na Eurosongu.

Stoga smo odlučili pitati Vladu Republike Hrvatske i Ured predsjednika Republike Hrvatske hoće li na nekakav način nagraditi Baby Lasagnu, iako je završio drugi. Iz Ureda predsjednika RH nisu nam odgovorili, a iz Vlade su poručili:

"Dnevni red sutrašnje sjednice Vlade je u pripremi, a na njemu će se naći i točka vezana uz navedenu temu. O detaljima javnost će biti izviještena sutra", kratko su odgovorili na upit Danas.hr-a.

Stoga ostaje za vidjeti što će sutra odlučiti premijer Andrej Plenković i kako će, odnosno hoće li Marko biti nagrađen.