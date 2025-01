Trgovci i distributeri u kartelu? Doznajemo: Kreće lov na sumnjive najave poskupljenja, evo tko je na udaru

Radi li se po pravilima inspektori u trgovinama provjeravat će svaka dva tjedna, oznake s ograničenom cijenom postaju obvezne, a konačne cijene za 50 zamrznutih proizvoda bit će poznate idući tjedan. Zaključak je to još jednog u nizu sastanaka u Ministarstvu gospodarstva. A RTL doznaje, u akciju će i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Sumnjiva im je nedavna najava čak 50 distributera koji su najavili poskupljenja od 3 do 10 posto.

"To je nešto što ćemo mi posebno istraživati – je li riječ o zabranjenom dogovoru. Takve najave često u praksi mogu značiti signaliziranje konkurentima, pa treba vidjeti je li u ovom slučaju riječ o zabranjenom dogovoru što će Agencija strogo kazniti. U okviru udruženja poduzetnika su vrlo česti zabranjeni dogovori između konkurenata i stoga će ovo Agencija posebno pratiti i utvrđivati okolnosti je li riječ o zabranjenom dogovoru za koji je kazna i do 10 posto ukupnog godišnjeg prihoda poduzetnika u protekloj godini za koja su zaključena financijska izvješća", izjavila je za RTL Danas predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dr. sc. Mirta Kapural.

"Provjeravamo sve u lancu i trgovce i dobavljače, a Agencija je nadležna i za sva druga tržišta, a ne samo za tržište trgovine na malo", ističe Kapural i dodaje: "Agencija će još strože nego do sada pratiti trgovce i utvrđivati postoje li između njih zabranjeni dogovori, ali i postoje li problemi sa stajališta dobavljača".

Od 2018. do danas Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je naplatila više od milijun i 300 tisuća eura kazni, a kaznu za trgovce pripremaju i građani.

Osim Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, u češću kontrolu će i tržišna inspekcija Državnog inspektorata. "Koliko sam shvatio ministra Šušnjara ti nadzori će biti puno frekventniji nego do sada, svaka dva tjedna – to su njegove riječi", izjavio je nakon sastanka u Ministarstvu gospodarstva Ivan Mišetić glavni tajnik Atlantic grupe.

Znak za ograničenu cijenu za trgovce će postati obvezan

Dok se građani pripremaju za bojkot u petak, listu od 50 proizvoda danas su s ministrom brusili distributeri. "Ovo je naš zajednički problem, bez kupca nema ni trgovaca, bez trgovaca nema ni kupaca, što se toga tiče držim da je takva jedna demonstracija volje krajnjih potrošača dobra da se svi zajedno resetiramo, ako je to primjeren izraz", kaže Mišetić.

Znak za ograničenu cijenu, prema najavi ministra gospodarstva Ante Šušnjara za trgovce će postati obvezan. Podsjetimo, u odluci Vlade iz rujna 2023. godine kojom su uvedene ograničene cijene proizvoda, stoji da trgovci "stječu pravo istaknuti i vizualnu identifikacijsku oznaku", ali ne i da su obavezni to učiniti. No, to se sada mijenja.

"Do sada je to bilo pravo, imao si pravo to koristiti ali pravo možeš koristiti i ne moraš, zato i nije bilo tih oznaka po trgovinama. Dobro je da se to mijenja, dobro je da to trgovci znaju, ali i da se kontrolira drže li se trgovci pravila“ istaknula je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

