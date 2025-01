Pala je vlada, hoće li i Aleksandar Vučić? Za Direkt govore studenti iz Srbije

Premijera Miloša Vučevića više nema, otišao je i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, ali prosvjedi u Srbiji se nastavljaju. Tisuće studenata i građana, poljoprivrednika, liječnika svih generacija nisu se umorili ni nakon tri mjeseca. Za Direkt su se javili neumorni studenti iz Beograda.

"Duh nam ne pada. Trenutačno su u jeku planovi i organizacija prosvjeda u Novom Sadu. Simbolično se blokiraju tri mosta jer su prošla tri mjeseca od pada nadstrešnice", priča nam studentica arhitekture Una iz Beograda. Uhićenje četvorke Vučićevih batinaša koji su, pokazuju fotografije, bili povezani s bivšim premijerom, neće biti dovoljno za smirivanje pobune. Kozmetičke promjene vlasti - neće proći. "Naši zahtjevi su jasni i konkretizirani i samim tim nema potrebe za dijalogom. I ponavljamo još jednom parolu, zahtjevi nisu ispunjeni", kaže Vojislav, student arhitekture iz Beograda.

Velika razlika u odnosu na pad Miloševića

Iako je zbog snažnog pritiska Vučić srušio svoju Vladu te u srijedu pomilovao 13 uhićenih studenta i profesora, po prvi put u političkoj karijeri budućnost mu je neizvjesna. Hoće li raspisati izbore ili možda potražiti novog mandatara, znat će se unutar desetak dana. Situacija je nova, ali njegove optužbe stare. Za sve su krivi vanjski neprijatelji te jasno - unutarnje izdajice i plaćenici…

"Veoma sam zahvalan našim hrvatskim komšijama i albanskim u Prištini koji su se strašno obradovali knockdownu u kojem se ja nalazim i kako sam propao", izjavio je Vučić. Nervoza s ulica prenijela se i na skupštinu u kojoj je jučer došlo do incidenta i naguravanja oporbe sa zaštitarima.

Nakon 12 godina Vlasti, Vučić se nalazi u situaciju u kojoj ne diktira tempo političkih procesa niti drži sve karte u rukama. "Ono što slijedi definitivno nije politički mir. Ono što slijedi je izvjesno da ovu situaciju neće privesti nekom političkom rješenju. Postoji jedan veliki politički vakuum u pozicijskoj javnosti u Srbiji koji cijelu situaciju čini jako neizvjesnom", objašnjava politički analitičar iz Srbije Nikola Parun.

Mnogi prosvjede uspoređuju s krajem devedesetih i padom Slobodana Miloševića. I tada je nezadovoljstvo bilo golemo, ali uz jednu veliku razliku: studenti nemaju artikulirane političke ciljeve, a oporba praktički ne postoji - objašnjava analitičar. "Jedino što je to slično, trenutačno sada, su masovni prosvjedi na ulicama. ali 90-ih je prosvjede, pa čak i one studentske, vodila opozicija, politički akteri koji bi bili politička alternativa nomenklaturi na vlasti. Sada to nije tako, sada prosvjede vode studenti koji nemaju predstavnike", govori Parun.

Poznati srpski ugostitelj poslao poruku Vučiću

Iako stanje u Srbiji puni naslovnice svjetskih medija, političari nisu tako glasni. Rusija, Kina te Trumpov izaslanik stoje uz Vučića, a poprilično je tiha i EU. Čovjek kojeg su Srbi prozvali ustašom i izaslanikom za NDH, objašnjava i zašto. "Poznato je da je u okviru EU ima članica koje imaju poprilično srdačne odnose s vlastima u Beogradu i tu treba imati pred očima i situaciju da neke države članice vrlo utjecajne razvijaju osobito srdačne i lukrativne bilateralne odnose s Beogradom. Međutim, nije točno da cijela EU šuti. Evo institucija iz koje vam se ja javljam, Europski parlament vrlo glasno upozorava na ono što se događa u Srbiji, studenti su dobili podršku", priča Tonino Picula, stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

Srbija vrije, a sve se puši i u Hrvatskoj, točnije u najpoznatijoj srpskoj roštiljarni u Zagrebu. Poznati srpski ugostitelj sa zagrebačkom adresom prati situaciju preko granice i poručuje Vučiću da pusti studente na miru. "Mislim da bi trebao, ako ostane, jednostavni dati vjetar u leđa toj djeci jer su to naša djeca, to su sve naša djeca ili jednostavno odstupiti i maknuti se", poručuje vlasnik Zoran Labus.

Očito se s tom porukom slaže i dio policije u Srbiji. Pa je možda najljepša slika ovih neizvjesnih dana u Srbiji, policajac koji grli mladog prosvjednika.

