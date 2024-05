Cijeli svijet i danas priča o letu iz noćne more Singapore Airlinesa. Zbog ekstremnih turbulencija jedan je putnik umro od srčanog udara, 20 je i dalje na intenzivnoj u Bangkoku, a sve je više jezivih svjedočanstava putnika.

Bio je to apsolutni horor, prepričavaju, ljudi su vrištali od bolova, stvari su letjele po zraku, putnici su glavama udarali u strop, i hodali okolo krvavih glava. Mnogi su na kraju tješili suprugu umrlog Britanca, koja je s njim putovala na šestotjedni odmor. Pojavile su se i nove snimke unutrašnjosti aviona koji je uništen zbog ekstremnih turbulencija koje su stigle iznenadno.

Kako je moguće da se ovako nešto dogodi u sekundi, koliko su turbulencije česte, a koliko često opasne, i kako ponovno letjeli bez straha, u Direktovom je studiju objasnio iskusni pilot i kapetan zrakoplova Davor Mišić.

'Savjetujem putnicima da cijelo vrijeme na letu budu vezani'

Jeste li vi na letu ikada doživjeli nešto ovako dramatično?

Ovo što smo svjedočili naravno da nisam, a i nitko u našoj kompaniji nije tako nešto doživio. Ali turbulencije su u principu svakodnevna pojava i one su klasificirane, imate slabe koje su svakodnevne do umjerene i značajnijih turbulencija. Kod nas u Hrvatskoj, kad letite za Dubrovnik može se dogoditi umjerene do jake turbulencije ili kod letova za Sarajevo tijekom južnog vjetra.

To vjetrovi uzrokuju?

Tako je. Tu kod nas su turbulencije većinom uzrokovane orografijom. Kad pušu jaki vjetrovi, onda orografija i njezin utjecaj uzrokuje turbulencije.

Čuli smo objašnjenje da se u ovom slučaju radilo o naglim ekstremnih turbulencijama, odnosno da je avion upao u takozvani zračni džep. Možete li nam objasniti o čemu se radi.

Sam zračni džep su u principu turbulencije. Ne postoji nikakav džep u prostoru, to je turbulentno područje. To je u principu nemiran zrak, nekad kaotičan, koji uzrokuje turbulencije.

A što znači ovo nagle i ekstremne?

Nagle obično su turbulencije povezane s lošim vremenskim uvjetima. Tako da teško mi je sad reći što su konkretnom slučaju mislili na nagle turbulencije. Većinom prilikom pripreme za let i tijekom njega dobivamo meteorološke podatke pa uspoređujemo, gledamo i analiziramo situaciju pa bi vi više manje trebali biti spremni za turbulencije. Ponekad se dogodi da uđete iz nekog razloga u nenadanu turbulenciju. Ali te nenadane turbulencije su većinom vrlo kratke, mjestimične pa to ne bi trebalo izazvati ovakvu nezgodu.

Je li neobično da u trenutku kada su turbulencije krenule nije bio upaljen znak za obvezno vezivanje pojasa?

Može se dogoditi da budu nenadane turbulencije, ali koliko je poznato ovdje je bilo ružno vrijeme tako da se u principu očekuju turbulencije i trebao bi biti znak obveze vezanja pojasa upaljen cijelo vrijeme.

Što (ne) činiti u slučaju turbulencija?

Kako bi se ljudi trebali ponašati? Jednom sam u životu na prekooceanskom letu doživjela turbulencije. Doslovno svi u avionu su vrištali. Kako se treba ponašati, treba li cijelo vrijeme biti vezan, što raditi a da nije vrištanje?

Preporuka je zbog tih nenadanih turbulencija, pa iako je znak obveznog vezivanja ugašen, da ipak putnici ostanu na svojim mjestima i budu vezani. To nije moguće tijekom cijelog leta, ali je u takvim slučajevima najbolje vratiti se na mjesto, vezati se i slušati upute kabinskog osoblja koji je vaš prvi kontakt i zadužen za sigurnost.

Biste li onda preporučili ljudima da zapravo drže zakopčan pojas i kad nema tog znaka?

Točno tako, takve su i upute na našim letovima. Iako je znak obveznog vezanja ugašen, da ipak radi sigurnosti svoje pojase imate zavezane.

Iz perspektive pilota: što je problem? Jesu li to oluje, oblaci, vjetar, ptice?

U posljednje vrijeme mislim da su ove klimatske promjene i vrijeme nešto najizazovnije u pilotskom zanimanju. Prije oluje su bile puno rjeđe, danas se nekad zna dogoditi tijekom ljeta da to bude svakodnevna pojava i to nekoliko dana u nizu.

Biste li se složili sa zrakoplovnim stručnjacima koji kažu da upravo zbog klimatskih promjena je moguće da će se ovakve nesreće događati češće? Biste li se usudili tako nešto reći?

Ne bih, mislim da su ovo izolirani slučajevi.

Jeste li čuli da se nešto ovako dogodilo? Da ima toliko ozlijeđenih od turbulencija i poginuli?

Ovoliko ozlijeđenih ne, to je prvi put za mene ovakav podatak. Očito su ljudi bili nespremni za to, nisu bili vezani. Kod tako jakih turbulencija obično su ozljede od nekih stranih predmeta koji su neosigurani u kabini.

Mnogi putnici s ovog leta komentiraju da neko vrijeme neće putovati. To je bila i reakcija nekih koji nisu bili na letu.

Kako umiriti ljude?

Mislim da je bitno naglasiti da su svi zrakoplovi certificirani za letenje, pogotovo govorimo o komercijalnim zrakoplovima koji prevoze putnike. Piloti su obučeni da lete u takvim uvjetima, kabinsko osoblje također je obučeno kako postupati. Kad bi se ljudi informirali vidjeli bi da turbulencije ne bi trebale izazvati velike probleme. A i avion je definitivno sigurniji od automobila.

Vi ste pilot, uskoro bi trebali upravljati novim zrakoplovima, uskoro vam stiže cijela nova flota?

Tako je, sad čekaj novi zrakoplov. Prošli tjedan sam se vratio s obuke za novi tip aviona Airbus 220 koji bi trebao doći krajem lipnja, a početi s operacijom početkom srpnja.

Kakvi su ti avioni?

To su avioni s otprilike istim kapacitetom od 149 sjedala, moderni avioni s puno ekonomičnijim motorima i manje CO2. Unutra su udobni, imat će internet i u njima se neće turbulencije jako osjetiti.