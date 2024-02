Nastao je kao ideja harvardskih studenata da se svi zajedno lakše povežu preko The Facebooka. A danas je to mreža koju koristi nešto više od tri milijarde ljudi. No, osim korisnika broje se i sve veći problemi. "Proizvodi Facebooka štete djeci, potiču polarizaciju društva i prijete demokraciji", govorila je pred Senatom prije nekoliko godina Frances Haugen, bivša zaposlenica Facebooka.

"Imate krv na svojim rukama. Imate proizvod koji ubija ljude", nedavno je Marku Zuckerbergu poručio senator Lindsey Graham.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od platforme koja vam je trebala pomoći da se povežete s daljnjim izgubljenim rođakom iz Australije, Facebook je postao društvena mreža na kojoj se i potiče na nasilje, gdje se šire lažne vijesti.

"Kada se približe izbori pojavljuje se jako puno fake newsa, a Facebook je idealna platforma za takvo nešto. Pojavit će se i puno deep fakea ove godine, video sadržaja koji nisu autentični, gdje mi vidimo poznate političare, javne osobe koji pozivaju na glasanje, a zapravo to ne rade stvarno nego je generirano umjetnom inteligencijom", govori nam Dragan Petric, IT stručnjak i urednik časopisa Bug.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije umjetna inteligencija, ali jesu makedonska djeca koja su zaslužna za vijest iz 2016. koja se nevjerojatno brzo proširila. Papa je podržao Trumpa, tako je glasila samo jedan od stotine lažnih naslova koje su proizvela djeca iz Makedonija štancajući lažne vijesti u vrijeme američkih izbora.

"Najveći je taj problem utjecaja na stavove ljudi na jedan masivan način gdje onda ulazi to u sferu demokratskih procesa i utjecaja na izbore. Druga stvar su djeca i zaštita djece, vršnjačko nasilje koje se odvija", kaže nam Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nagrađuju radikalne stavove

Mark Zuckerberg u Senatu se preznojavao dok je pokušao objasniti što točno radi njegova Meta da zaštiti djecu od nasilnika i seksualnih predatora. U Senatu je upitan je li se spreman ispričati žrtvama, što je nakon zamuckivanja, Zuckerberg i učinio. Ali, nije ovo prvi put da je Mark prisiljen ispričavati se svojim korisnicima. Sjećate se kada su s Facebooka procurili podaci više od 50 milijuna korisnika koji su kako se kasnije doznalo korišteni za manipuliranje birača, između ostalog i oko pitanja Brexita?

"Algoritmi Facebooka su napravljeni tako da često nagrađuju i forsiraju radikalne stavove, nevažno radi li se o radikalno lijevim ili radikalno desnim stavovima. Čim izazivaju svađu, hejt, algoritam to nagrađuje jer tako privlači korisnike", kaže nam Dragan Petric.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Facebook je jedno od rijetkih mjesta gdje prolaze teorije zavjere, gdje je u redu mrziti ispod članaka i vrijeđati. A to se najviše voli raditi s lažnih profila, a takvih je prije dvije godine bilo 1.5 milijuna. "Pa netko tko piše anonimno na društvenim mrežama sigurno neće otići na glavni zagrebački trg i o tome javno govoriti jer bi potencijalno taj način govora bio kažnjiv pa se zato skrivaju iza anonimnosti", govori Alen Delić.

Pa i ako Mark voli reći kako rade sve što mogu da poboljšaju svoje mreže, čini se da je to ipak samo još jedan fake news. "Oni žele da im se što više ljudi zadržava i jedino kako mogu održati taj algoritam je da potiču hejt", objašnjava nam Dragan Petric.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A kad smo već kod mračnih strana Facebooka. Donio nam je i prostituciju rođendana. Među vaših tisuću Facebook prijatelja, barem pola su ljudi koje uopće ne poznajete. Koji vam onda šalju lijepe želje, virtualne torte i virtualne zagrljaje. I to samo zato što ih je neki algoritam na nekoj društvenoj mreži sjetio da vam je danas rođendan.