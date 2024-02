Veteran društvenih mreža, Facebook, slavi 20. rođendan. U studiju RTL-a Danas je to, ali i druge trendove na društvenim mrežama, komentirao stručnjak za internet i tehnologiju te izvršni urednik časopisa BUG, Dragan Petric.

Je li Facebook u 20 godina postao "brlog za roditelje", kako ovih dana čitamo?

"Korisnička baza Facebooka dosta stari. Danas puno više Facebook ima ljudi koje umru, dakle postojećih korisnika, nego što uspije novih mladih regrutirati da otvore profil i to je njihov jedan veliki problem. Tako da se može reći da stari".

Je li stvarno nezamisliv život bez društvenih mreža?

"Mnogima će biti nezamisliv. Iako prateći neke mlađe generacije vidim da im to nije više nije toliko napeto kao prije. Vole Tik-tok i takve stvari, ali Facebook uopće ne percipiraju i ne zanima ih".

'Jedina korisna stvar na Facebooku su grupe'

Sjećate li se vi možda dana kada ste otvorili svoj Facebook profil?

"Kao netko kog zanimaju takve stvari, među prvima u Hrvatskoj sam to napravio. Nisam prvih dana slutio da će to biti tako rašireno. U početku su se davali samo oni palčevi gore koji su postali lajkovi ili se druge "pokealo" što je kao da druge prstom ubodemo. To je bilo jedino što se tada moglo na Facebooku".

Puno je tu korisnih stvari. Nama u poslu dosta služi, možemo doći do bilo koga i komunicirati s bilo kim.

"Rekao ih da su danas na Facebooku najkorisnije grupe, gdje zapravo možemo unutar grupe koja ima zajednički interes doznati neke informacije, brzo postaviti pitanje i dobiti odgovor koji je često pouzdan i stiže od nekoga tko ima iskustva. To je po meni jedino što je na Facebooku ostalo korisno".

Trenutno je Tik-tok hit, do jučer je bio Instagram, što je sljedeće?

"Čeka nas vjerojatno nešto novo. Ima još drugih društvenih mreža osim Tik-toka. Reddit je zanimljiv ljudima koji žele anonimno nastupati, ali tu je razina mržnje još veća nego na Facebooku. Imamo i OnlyFans gdje svatko mora platiti pretplatu, a izuzetno je popularno. Nikad ne znamo što će doći sljedeće, ali svaka mreža ima svoj ciklus rasta i pada".

Društvene mreže i (zlo)upotreba umjetne inteligencije

Zuckerberg je pogodio s Facebookom, a može li se reći da je promašio s Metaversom?

"S tim je dosta promašio. Prije nekoliko godina je krenuo raditi Metaverse u nadi da će se uspjeti približiti ta Facebookova platforma za druženje mladima, ali mladi za to nisu zagrizli pa od Metaversa nema ništa".

Koje nas opasnosti i prednosti čekaju i kako će umjetna inteligencija promijeniti društvene mreže?

"Zasad je počela utjecati tako da kreira sadržaje ljudima kojima se ne da da ga sami naprave. Dolazi nam izborna godina u Sjedinjenim Američkim Državama i kod nas te sam siguran da će se umjetna inteligencija upotrebljavati, a možda i zloupotrebljavati".

Koji je vaš savjet za korisnike?

"Savjetovao bih im da se ne povode Facebookom kao izvorom informacija na temelju kojih ćemo donijeti odluku o tome za koga glasati".

A kako je izgledala evolucija popularne društvene mreže u Hrvatskoj i što o njoj građani misle danas, pogledajte u našem prilogu:

