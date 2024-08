OBLJETNICA APOKALIPSE / Nuklearne prijetnje danas sve više rastu. Jesmo li išta naučili od Hirošime i Nagasakija?

Prvo Hirošima, pa tri dana kasnije Nagasaki. Prije točno 79 godina dogodila se jedna od najvećih tragedija u ljudskoj povijesti. Prvi i do danas posljednji put u sukobu su korištene atomske bombe, nakon čega je došlo do kraja 2. svjetskog rata. No posljedice razornog uništenja bile su katastrofalne, a pitanje je jesmo li usvojili lekciju mira u današnjem, sve nesigurnijem svijetu