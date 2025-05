Matija Vuica o skandaloznom dress codeu u Cannesu: 'Zabranjuju golotinju, a zovu Belu Hadid'

Nema golotinje, nema ni haljina ogromnog volumena koje se vuku još par metara iza leđa i stvaraju gužve. Nova pravila pristojnosti uveo je filmski festival u Cannesu. I inače se smatra najrigidnijim od svih crvenih tepiha, ali sada je postao još rigidniji, piše BBC. Jer, nekidan su eksplicitno napisali da je zbog pristojnosti, golotinja zabranjena. Pa je tako Halle Berry haljinu promijenila, ali zabilježene su i kršiteljice novog dress codea poput Heidi Klum. Neki komentatori sjetili su se da je već desetak godina u Cannesu zabranjen burkini: koje muslimanke nose na plažu. Dakle, konzervativno da, ali prekonzervativno ne.

Sve ćemo prokomentirati s hrvatskom dizajnericom čije su kreacije nošene na crvenim tepisima od filmskog festivala u Veneciji pa sve do Oscara. Na američkoj televiziji zvali su je Matiža Vuika. Gošća Direkta je Matija Vuica

Što mislite o ovim novim pravilima koje su izmislili u Cannesu?

Ja mislim da se ta pravila nisu dogodila. Mislim da su ona smišljena, čak i nekako marketinški da bi se o svemu jako puno pričalo. Nije se dogodilo da je itko potjeran, a bilo je kršenja pravila u svim sferama kao što je bilo u povijesti jer je festival u Cannesu više puta uvodio nekakva svoja kršenja pravila, dress kodove itd., Ali se nije dogodilo da je ikada ijedna zvijezda potjerana. Jedino su se dogodili neki sitni ekscesi, čime se dobilo još više na važnosti festivala jer se o njemu pričalo.

Znači, prije bi rekla da je ovo neka predstava nego povratak konzervativizma?

Ja mislim da je to predstava, a navijam zapravo na neki način da bude strože pravilo, ne zato što bih ja to htjela, nego da vidimo te kostimografije. Što bi tada te naše zvijezde i stilisti? Pretvorili bi se u Madone, u kardinale, u svećenike, što to ne bi bila zanimljiva priča. Otišli bi u drugu krajnost baš iz inata, tako da bi s te strane, gledajući tako, ta kostimografija baš dobro došla.

Netko je duhovito napisao Thoughts and Prayers naše su misli i molitve uz stiliste. Jer pravilo su objavili dan prije festivala.

Mislim da ljudi uopće imaju krivu predodžbu što se tu zapravo događa. Znači, većina zvijezda uopće ne dođe s haljinama koje će nositi taj dan, odnosno tih nekoliko dana. Postoje prostorije koje se zakupljuju gdje stilisti dolaze s hrpetinom haljina koje će na licu mjesta isprobavati na svojim zvijezdama. Ili čak se nude određenim dizajnerima, isto takvi štandovi gdje mogu sami doći pa nuditi. To govorim stvarno iz prve ruke jer mi je nuđeno. To se događa.

Nuđeno ti je da dođeš u Cannes sa svojim haljinama?

Tako je. Spakiraš haljinu, dođeš tamo, platiš određenu lovu i onda tu dolaze stilisti biraju tvoje haljine, nude svojim zvijezdama i zapravo dogodi se da ti uzmu. Samo što mene to s te strane nije zanimalo uopće. Ali to se tako radi. Rijetke su zvijezde koje zaista će doći iz Amerike ili od kud već koji već imaju svoje haljine. Ali to su stvarno Big Stars.

Moguće da su se za to odlučili zbog trenda 'golih haljina' a kakve često viđamo u posljednje vrijeme. Kakvo je vaše mišljenje o haljinama kroz koje se sve vidi?

Pa ja bih rekla već 15, pa skoro 20 godina su se pojavile te prve neke, ali nije to bilo do ove mjere. Međutim, kako u svemu to ide sve naprijed i naprijed, kako same poznate osobe žele privlačiti sve više pažnje otišlo se zaista u tu jednu sasvim drugu krajnost. Znači, više se ne pokrivaju ni strateška mjesta, nego skroz. Ja moram reći da ja to volim, ali do neke mjere. Ali volim te haljine kad ih radim onako na goloj lutki. Pa slažem tu čipku. Pa to je kao da slikaš po tijelu. I to ima svoju priču, a ima i svoju težinu. Ali kažem opet da se to dogodilo zbog toga što je dozvoljeno svima zaista da dođu žene kako žele i ta se priča samo razvija sve više. Hoće li se to nekome svidjeti ili neće, ali činjenica je da organizatori, kada zovu poznate osobe znaju dobro što ih čeka, a oni upravo to i očekuju. Zato smatram da je to pomalo licemjerno, jer ako zovete Belu Hadid znadete da će doći golišava. Vi ste to unaprijed mogli računati. Ne vidim da bi onda trebalo pričati o zabranama.

Na drugu razinu golu je haljinu odvela Bianca Censori koja je doslovno došla gola na Grammyje

Mislim da je to događaj sam za sebe, možemo ga nazvati kako hoćemo, ali to je jedna nepotrebna krajnost. Znači, ni to više ne izaziva dovoljno pažnje. Idemo goli. Ali ja mislim da tu nešto ne štima u njihovom odnosu koji je po meni zasigurno malo poremećen i da ona zapravo nije trebala pristati na to. Bez obzira što ja jesam da žena može odlučiti o svom odijevanju, o svom pojavljivanju, ali ipak mislim da tu nešto ne štima u njihovom odnosu.

Mislite li da su danas crveni tepisi pretjerani? Služe samo za privlačenje pozornost. Da su postali spektakl, nekad važniji od festivala ili dodjele nagrada?

Apsolutno su svi crveni tepisi postali najveće modne piste. Zašto? Zato što dizajneri iz cijelog svijeta su prisutni na tim događanjima. Koja je veći modni događaj od jednog filmskog festivala, od Oscara ili ne znam čega gdje će pedesetak ili sto različitih svjetskih dizajnera iz svih krajeva svijeta biti prisutni. Ono što je i nije dobro, možda nama dizajnerima jest, ali u globalu nije jest da se priča više o haljinama, nego o tome tko je dobio nagradu. Priča se danima, priča se tjednima.. Potpuno je moda preuzela primat. Pa možemo onda reći ako je filmska umjetnost umjetnost možda je moda umjetnost pa ima pravo na to.

Bilo je tih zanimljivih buntovnica u prošlosti. Julia Roberts koja je došla bosa kad su zabranjene ravne cipele, ili Kristen Stewart…

I meni se to sviđa. Znači, taj trenutak neočekivanog događaja na takvom velikom događanju je fenomenalan. S druge strane, uopće ne podržavam tenisice. Žao mi je Mojmira, onda radije dođi bosa.Ali stvar je u tome da poznati mogu što hoće i nama se to sviđa. Publici se to sviđa, pričamo o tome. Nama je to simpatično čak.