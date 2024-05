Zbogom gužvama, Indijskom oceanu, temperaturama od +40 i monsunima. Manikandan, Vijay i Muhammed uskoro će Trivandrum, grad od 3 milijuna ljudi na jugu Indije zamijeniti sa, za njih, malim gradićem - Rijekom.

"Od djetinjstva slušam priče o Europi. O tome kako imaju dobre javne usluge, kao na primjer dobar zdravstveni sustav i besplatno školovanje. Jedan moj prijatelj radi u Hrvatskoj. Od njega sam mnogo toga čuo o Hrvatskoj", kaže Muhammed Noufal, računovođa iz Indije.

Čuo je da su u Hrvatskoj ljudi dragi i da poslodavci plaćaju prekovremene sate. Što u Indiji još nije doživio. Muhammed je računovođa, ali kako ne govori hrvatski, kada dobije sve dozvole, čistit će ulice u Rijeci. Što je opet bolje, kaže, nego ostati kod kuće. "Radimo po dvije ili tri smjene kako bismo zaradili dodatan novac. Trenutačno, ja radim kao računovođa u jednoj tvrtki, vodim jedan mali posao i moja žena radi. Ali, i dalje ne dobivamo dovoljno", kaže. Ima i diplomu i išao je na fakultet. "Da, ali stvar je u tome da vam diploma ovdje ništa ne znači. Nemamo poslova", dodaje.

Luksuz im je gorivo koje plaćaju malo više od eura. Skupo im je povrće, a san im je kupiti kuću za koju im treba oko 50 tisuća eura. U Indiji više od polovine stanovništva ima ispod 25 godina, a kako su prije dvije godine postali i najmnogoljudnija zemlja na svijetu - tako je za milijardu i pol Indijaca posao još teže pronaći.

Kako to da ste se odlučili ići u Hrvatsku raditi?

"Kako bih proširio obitelj. Plaća je ovdje veoma niska", obrazlaže Manikandan Sethumaharajan, komunalni radnik u Indiji. Kaže da tu život za njega nije dobar.

Plaća im je u prosjeku 250 eura. Otprilike s toliko novca svakog mjeseca preživljava Vijayeva obitelj. On u Hrvatskoj planira zaraditi novac za sestrino vjenčanje i to tako da kao inženjer - čisti ulice. "Imam diplomu iz strojarstva. Situacija u mojoj obitelji, što se tiče financija, veoma je loša. Zato idem u Hrvatsku čistiti. U Hrvatskoj ću raditi i tamo ću dobiti veliku plaću i tako ću pomoći obitelji s novcem. Ali, vratit ću se svojoj obitelji", kaže Vijay Pand iz Indije.

I nisu oni jedini koji odlaze ili žele otići iz Indije.

U Hrvatsku, u kojoj stručnjaka iz STEM područja nedostaje. Zato ih indijska silicijska dolina ima na tisuće, a u Indija ih godišnje diplomira čak milijun i pol. Programiranje je toliko popularno da Indijci imaju i ministarstvo IT-a. "Guglao sam o vašoj zemlji i o značajnom rastu IT sektora. Budući da sektor sve više raste, kada bih imao priliku otići tamo, sigurno bi mi pomoglo", kaže George Glyn, IT stručnjak.

"Za početnika u IT industriji plaća je 300 eura. A ako ste prepoznati onda je to recimo, četiri puta veća plaća", kaže Amba Acharya, IT stručnjakinja.

Odnosno 1.200 eura. U Hrvatskoj bi mogli zaraditi i do 1.000 eura više. Ali put do Hrvatske dug je šest mjeseci, objašnjava nam Afaaq koji sa suprugom Dijanom vodi agenciju za zapošljavanje stranih radnika.

"Papirologija nas izluđuje. Trebam proći 3 mjeseca da dobijete radnu dozvolu, a onda još 2 ili 3 mjeseca za vizu. I zato je mnogima teško doći u Hrvatsku", kaže Afaaq Qozgar, vlasnik agencije za zapošljavanje stranih radnika.

"Ljudi ne mogu čekati šest mjeseci za dozvole i vize i lakše je otići na Bliski istok. Pogotovo visokoobrazovani. Trebaju prehraniti obitelj i moraju nekamo otići raditi", kaže Dijana Ćuzela, vlasnica agencije za zapošljavanje stranih radnika.

Pa Hrvatsku - eto, i ovdje zbog papirologije - neki preskaču. Kao recimo, medicinske sestre koje ova agencija želi dovesti. U Kerali zarađuju 370 eura mjesečno, a u Hrvatskoj ih je umjesto u bolnici, Afaaq sreo dok dostavljaju pizzu.

"Kada sam bio u blizini policijske postaje, sreo sam nekoliko medicinskih sestara. Tražile su posao u struci, ali rade za jedan lanac dostava. Pitao sam ih zašto to rade kada imaju diplomu kao medicinske sestre, ali kažu, da za njih tu nema mjesta u struci. Kažu mi da su došli iz Kerale i da jednostavno trebaju nešto raditi", kaže Qozgar.

Prepreka im je i jezik zbog komunikacije s pacijentima. Možda se i to u budućnosti promjeni, obzirom da država kreće s tečajevima hrvatskog za strane radnike. A dok se sve ne pokrene, računovođe, inženjeri i medicinske sestre čini se, radit će kao komunalni radnici i dostavljači.