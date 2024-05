Do prije koju godine u Hrvatskoj ih je bilo tek desetak, a sada iz Indije u Hrvatsku stižu na tisuće radnika. Zašto? Jer je u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, točnije ovdje u Trivandrumu u Kerali prosječna plaća od 200 do 250 eura.

"Trenutačno radim kao računovođa u jednoj tvrtki. Vodim jedan mali posao, a i moja žena radi, ali i dalje nemamo dovoljno. Išao sam na faks, ali stvar je u tome da vam diploma ništa ne znači. Nemamo posla", poručuje Muhammed Noufal, računovođa u Indiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim bolju plaću da pomognem obitelji i da omogućim svojoj kćeri školovanje koje je jako skupo", dodaje monter cjevovoda Manoj Balan.

Ako su po čemu u Kerali poznati onda je to IT sektor. Bili smo u najvećem i najstarijem Technoparku u Indiji, nešto kao indijski Silicon Valley. Ovdje radi 75 tisuća ljudi, a neki od njih htjeli bi doći i u Hrvatsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za početnika u poslu jako je teško. U IT industriji kako bi vas prepoznali morate otići u inozemstvo. Da se povežem s većim kompanijama, kao recimo Google ili Microsoft, da nas oni prepoznaju", kaže Amba Acharya, IT stručnjak u Indiji.

"Googlao sam o vašoj zemlji i o značajnom rastu IT sektora. S obzirom na to da sektor sve više raste, kada bih imao priliku otići tamo, sigurno bi mi pomoglo da odem u Hrvatsku", zaključuje George Glyn, IT stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa