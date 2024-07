Aktualni američki predsjednik došao je na debatu pokazati da je i dalje sposoban predsjednik, ali od početka je sve krenulo po zlu. U 90 minuta iz pakla Joe Biden je djelovao kao starac izgubljen u prostoru i vremenu. Spor, smeten i dezorijentiran.

"Mogli bi osigurati da možemo učiniti da svaki pojedini pacijent samac ispunjava uvjete za ono što ja.. uspjeli smo učiniti s… s… s COVID-om, oprostite, s…. nositi se sa… svime što smo morali učiniti… pogledajte - ako - konačno smo pobijedili Medicare", rekao je američki predsjednik.

"Hvala vam predsjedniče Biden. Predsjedniče Trump?", upitao je voditelj. "Da, u pravu je. Ubio je Medicare", rekao je Trump.

Često je predsjednik gubio misao, brkao pojmove i brojke….

"Kad ja… treba popraviti poreze. Na primjer imamo 1000 trilijunaša u Americi, mislim milijardera u Americi", rekao je Biden

Nakon najgoreg nastupa u povijesti televizije Amerika je u šoku. Uredništvo prestižnog New York Timesa javno je pozvalo Bidena da se povuče iz utrke. Elon Musk kaže da je noć bila čista pobjeda za memove pa su se i oni zaredali. Od predsjednika kojem je potreban čip u mozgu do lika iz crtića te čovjeka kojeg je potrebno spasiti poput vojnika Ryana. Nastup obojice kandidata najbolje je sumirao komičar John Stewart.

"Ovo ne može biti pravi život, jednostavno ne može. Je*emu. Mi smo Amerika. Bože", smatra komičar John Stewart.

Iako ga u javnosti brane, demokrati u panici razmišljaju o zamjenskom kandidatu. Zadnji rok je izborna konvenciju u kolovozu, no Bidenova obitelj je protiv povlačenja iako 3/4 registriranih glasača stranke smatra da više nije sposoban obavljati dužnost. I američki politolog sa zagrebačkom adresom misli da bi se nakon katastrofalne debate Biden trebao povući.

"Bilo je tužno, užasno. Bilo je deset puta gore nego što sam pomišljao da bi moglo biti. Što vas je najviše šokiralo? Koliko je nesuvisao i smušen Biden bio. Počeo bi odgovarati na pitanje o poreznoj reformi i milijarderima i onda završio kako smo pobijedili Medicare, što je zdravstvena reforma za starije. Nema smisla. Trebao bi otići, ne iz kampanje nego i s mjesta predsjednika", oštar je Cody Mcclain Brown s Fakulteta političkih znanosti.

Od prvog tv sučeljavanja na kojem je Kennedy potopio blijedog Nixona i preokrenuo izbore pa sve do famoznih papira kojima je mahao Davor Bernardić - debate itekako mogu utjecati na ishod izbora. Svjesni su toga i u Bidenovom taboru, no odluka je na njemu.

"Ni jednom svojom izjavom on nije dao ni naslutiti da uopće razmišlja o tome. On ima podršku svoje obitelji no sve to je puno manje važno od donatora. Koliko će vas oni koji financiraju kampanje, a kampanje su iznimno skupe - i dalje podržavati. Ako tu dođe do pada - stvari će biti vrlo jasne", objašnjava vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Problem je što demokrati ne mogu preko noći izvući iz rukava kandidata koji bi mogao pobijediti Trumpa. Kao mogući igrači s klupe spominju se potpredsjednica Kamala Harris, guverner Kalifornije Gavin Newsom te guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. Spominje se čak i bivša prva dama Michelle Obama.

"Pogledajte ankete, demokrati dobro stoje, tako da nije problem stranka već Biden. Bilo koji jaki kandidat, Gavin Newsom, Whitmer, guverner Michigana, postoji cijela lista ljudi koji bi lako mogli ući u utrku i pobijediti Trumpa. Michelle Obama? Ne! Zašto ne? Zato što nikom nije stalo do nje. Gdje je bila, što radi? Nije nikad obavljala javnu dužnost", zaključuje Cody Mcclain Brown s Fakulteta političkih znanosti.

Četiri i pol mjeseca prije izbora iskusni Biden mora donijeti možda i najtežu političku odluku u životu. I javnost i struka i veliki dio pristaša misle da je vrijeme za nekog mlađeg. Pitanje je samo je li tog svjestan i sam Biden.