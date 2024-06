Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da namjerava poraziti republikanskog konkurenta Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u studenom, ne pokazavši da razmišlja o povlačenju iz utrke nakon slabog nastupa u debati koja je zabrinula demokrate.

"Znam da nisam mladić, da naglasim ono očito", rekao je Biden na skupu dan nakon debate s republikanskim rivalom, uvelike percipirane kao poraz 81-godišnjeg predsjednika. "Ne hodam lagano kao nekoć, ne govorim glatko kao nekoć, ne debatiram dobro kao ranije", rekao je dok je gomila skandirala "još četiri godine." "Ne bih se ponovno kandidirao da svim srcem i dušom ne vjerujem da mogu raditi ovaj posao. Ulozi su previsoki", rekao je Biden.

Bidenova verbalna spoticanja i povremeni nejasni odgovori zabrinuli su glasače je li predsjednik u stanju za služenje još jednog četverogodišnjeg mandata, zbog čega su se neki njegovi kolege demokrati zapitali mogu li ga zamijeniti drugim kandidatom do izbora 5. studenog.

S druge strane, Trump (78) je tijekom debate iznio niz lažnih navoda i izbjegavao pitanja, potaknuvši upite o vlastitoj podobnosti, no fokus poslije debate uvelike je bio na Bidenu, posebice među demokratima.

Hakeem Jeffries, čelni čovjek demokrata u Zastupničkom domu izbjegao je izravno odgovoriti na pitanje ima li i dalje vjere u Bidenovu kandidaturu. "Podržavam kandidaturu. Podržavam demokratsku većinu u Senatu. Učinit ćemo sve moguće da vratimo Zastupnički dom u studenom. Hvala svima", rekao je novinarima. Drugi demokrati također nisu izravno odgovarali na pitanje treba li Biden ostati u utrci. "To je predsjednikova odluka", rekao je demokratski senator Jack Reed lokalnoj TV postaji Rhode Islanda.

Ankete s neodlučnim glasačima potvrdile su da je to bila loša noć za Bidena. Njegov nastup opisali su kao slab, neugodan i teško gledljiv.

Trumpova kampanja u petak je objavila video Bidenovih zastajkivanja. "Sinoć je svijet vidio tko je. Nije sposoban služiti", rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt. Jedan republikanski savjetnik rekao je da će debata biti od pomoći republikancima u saveznim državama koje naginju demokratima, poput Virginije i Minnesote.

Bidenov slab nastup u debati izazvao je zapanjene reakcije globalne javnosti, uz javne zahtjeve da odstupi, vrlo vjerojatno ostavivši neke od američkih najbližih saveznika u stanju pripreme za mogući Trumpov povratak. Bivši američki predsjednik Barack Obama u petak je priznao da je Joe Biden imao "loš" debatni nastup protiv republikanca Trumpa u četvrtak, no ostao je pri svojoj podršci Bidenu.

"Loše debatne noći se znaju dogoditi. Vjerujte mi, ja to znam", napisao je Obama na X-u. "No ovi izbori i dalje su izbor između nekog tko se borio za obične ljude cijeli svoj život i nekoga kome je stalo samo do sebe", napisao je Obama te dodao da "prošla noć to nije promijenila."

Oko 48 milijuna TV gledatelja pratilo je američku predsjedničku debatu između demokratskog kandidata Joea Bidena i njegova republikanskog konkurenta Donalda Trumpa, prema preliminarnim podacima Nielsena. Ta brojka ukazuje da je publika bila za jednu trećinu manja od 73 milijuna ljudi koji su gledali prvo sučeljavanje istih kandidata 2020. godine te da je po gledanosti među tri najniže rangirane prve predsjedničke debate od 1976. godine.

Ta relativno niska brojka u usporedbi s proteklim debatama u nedavnim izbornim ciklusima može pokazivati slab entuzijazam glasača za oba kandidata. Ona, međutim, u potpunosti ne obuhvaća praćenje online koje postaje sve popularnije dok se tradicionalno televizijsko gledateljstvo smanjuje.

Sljedeća Biden-Trump debata na rasporedu je 10. rujna, a domaćin će biti ABC News.

