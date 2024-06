Joe Biden i Donald Trump sučelili su se u četvrtak u dugoočekivanoj debati. Do predsjedničkih izbora je tek nešto više od četiri mjeseci, a Bidenov nastup je bio toliko loš da se u redovima demokrata raspravlja o njegovoj zamjeni.

Biden je tijekom 90 minuta sučeljavanja mrmljao, gubio misli i s vremena na vrijeme djelovao potpuno zbunjeno. Da je aktualni predsjednik razočarao, slaže se i politička analitičarka i stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić koja je dala svoj komentar za Danas.hr.

"Ja bih rekla da je Biden ostavio strašno loš dojam, a Trump je ostavio očekivani dojam. Kod Trumpa nismo čuli ništa što nismo očekivali. Njegov način komunikacije je nepromijenjen, njegove poruke su uvijek iste. On je apsolutno zadovoljio očekivanja svojih birača, a one koji mu nisu birači ionako ne može uvjeriti. U Trumpovoj komunikaciji nije bilo mogućnosti da pridobije nove birače, ali je Joe Biden apsolutno razočarao", ističe Mamić.

'Trump je pobjednik debate'

Politička analitičarka naglašava da je u ovakvim televizijskim debatama veoma važno biti televizičan.

"Joe Biden naprosto nije televizičan. On ima to operirano lice koje praktički nema više nikakve mimike i loše se koncentrira. Rekla bih da taj format za njega nije uopće dobar. U tom smislu je Trump pobjednik jučerašnje debate i na svim ovim pitanjima koja bi mogla biti ključna u kampanji - to je za demokrate sloboda pobačaja koja se pojavila kao tema - Biden nije iskoristio priliku poentirati. Biden nije učinio ono što je trebao u debati", kaže politička analitičarka.

Samo nekoliko trenutaka nakon završetka debate pojavili su se medijski napisi o panici u Demokratskoj stranci.

'Ne vidim način da Biden dobije izbore'

"Ako Biden ostane kandidat, ja ne vidim način da on dobije te izbore. Moralo bi se još nešto mega strašno u vezi Trumpa dogoditi, što nisu ovi sudski procesi, presude… to sve njegovi birači očekuju i gledaju na to kao zavjeru protiv njihovog kandidata. Moralo bi se dogoditi nešto jako dramatično. Ako Biden ostane, mislim da ćemo opet imati Trumpa za predsjednika", procjenjuje Ankica Mamić.

Demokrati navodno raspravljaju i o zamjeni za Bidena, ali Mamić smatra da je sada prekasno za novog kandidata.

"Mislim da je to gotovo nemoguće. Za koji dan počinje ljetna stanka i onda je rujan. Teško je da se tu nešto može dogoditi do studenog. Ono što je nevjerojatno, demokrati kad su izabrali Bidena za svog kandidata, oni su to sve znali. Nije se kod Bidena dogodilo ništa novo. Ne vidim pod kojim bi geslom ili narativom ga išli zamijeniti jer Biden je isti kakav je bio kad je dobio nominaciju", naglašava.

'Nije teško naći boljeg kandidata'

U mogućnost zamjene sumnjaju čak i oni demokrati žele vidjeti smjenu Joea Bidena, piše Sky News, i to zbog načina na koji se unutar stranke odlučuje o izboru kandidata. Najlakše bi vjerojatno bilo da Biden sam napusti utrku, ali David Axelrod, ključni savjetnik iza uspješnih predsjedničkih kampanja Baracka Obame, rekao je da aktualni predsjednik ne bi bio sklon to učiniti.

Bez obzira na to počela su nagađanja o tome tko bi mogao biti eventualna zamjena. Među imenima je i potpredsjednica SAD-a Kamala Harris, ali neki stručnjaci u SAD-u kažu da zemlja nije spremna za to.

"Nije teško naći boljeg kandidata, ali je problem odluke vodstva Demokratske stranke što oni zapravo žele", smatra Ankica Mamić. "Činjenica je da su mogli odabrati puno bolje od Bidena, ali iz nekog razloga nisu. Koji su to razlozi - to bi odgovorilo na pitanje tko bi bio bolji kandidat. Ali mislim da bi svatko bio bolji kandidat", zaključuje Mamić.

