Senna M otkrio kako mu je Dino Dvornik promijenio karijeru: 'Pitao sam ga, što da radim?'

Pričali smo puno o Thompsonovom koncertu na koji stiže milijun ljudi, sjećamo se euforije koju je lani izazivao Baby Lasagna gdje god se pojavio. Svađalo se tjednima o rasprodanim Arenama Aleksandre Prijović koje su sve iznenadile, no na jednom se koncertu prošle godine kažu - najbolje zabavljalo. Čak 12 tisuća ljudi je punih pet sati bez prestanka plesalo na najveće dance hitove u Areni.' Iza ponoći ja bit ću tu', 'Laži laži laži me', 'Kad nema ljubavi'. Svi su znali riječi svake baš hita 90-ih pa se večer opisivala kao neponovljiva. No, to ipak nije potpuno točno jer se ista atmosfera vraća na novi MegaDance Party ovog lipnja. Program će opet trajati punih pet sati, stiže 16 izvođača - od Tajči i I. Bee do ET-ja i Minee.

Senna M će biti jedna od najvećih zvijezdi i ovogodišnjeg koncerta, a sada je gostovao u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić.

Puno je bilo' highlightsa' s prošlogodišnjeg partija, što je tebi bio vrhunac večeri u Areni?

Bilo je neopisivo. Svi su plesali. I sad kad se sjetim prolaze me žmarci. Ja sam stvarno mislio da je to oproštajni koncert. Ali sad vidim da je to bilo zagrijevanje

Zanimljivo je kakav je revival doživio taj dance 90-ih. Svi znaju sve riječi pjesama, a to su mladi ljudi. Je li to generacija Z?

Tu su mladi ljudi 20, 25 godina. Znaju sve riječi. To vjerojatno na tim tulumima se to pušta non-stop.

Na neki način vas je to vratilo na scenu. Nakon toga ste ponovno počeli nastupati. Sad imate i svoje koncerte samostalno?

Nisam stvarno očekivao, ali kako reći da je zadnji koncert poslije one atmosfere koju sam vidio. Poslije tih suza koje sam pustio kad se završio koncert. Ne znam kad sam se tako osjećao.

Te vaše suze obilježile su koncert. Svi su to prenosili. Koji je razlog tome bio?

Sve te godine sam potiskivao tu neku nepravdu - kako je otišao taj dance. Nekako je to otjerano. Ali to je bilo naše. To je bilo stvarno iz Hrvatske jedan period koji je stvarno obilježio sve te generacije i dan danas kad sretnem te ljude kažu mi da su plesali u vrtićima, da su to bile himne. I onda kada sam to doživio, to je bilo kao neko priznanje da sve to što smo radili nije bilo uzalud. To me toliko dirnulo da sam stvarno eksplodirao.

Bile su čuvene te vaše koreografije, sjećam se i spotova. Koliko se dugo uvježbavaju, jeste već počeli?

Ja sam već krenuo s pripremama oko Nove godine. Moram reći da stvarno ono što je specifično, što mislim da nitko nije u svijetu napravio, da imam originalnu plesnu grupu. Djevojke koje su nastupale sa mnom prije 30 godina. Ja uvijek kažem kad sam tu dobio ideju, išao sam po staračkim domovima, tražiti te plesačice ali one izgledaju kao curice. Tko god vidi ono svi kažu da imaju 20, 25 godina.

To je super da ste uzeli te iste koji su bili devedesetih. Kakav će biti onda ovaj Megadance party u lipnju?

Prošle godine je bilo zagrijavanje. Naravno, bit će puno iznenađenja, ali to neka budu iznenađenja.

Bit će i domaće i strane zvijezde. Svega će biti.

To je jedna novost koja je prekrasna ideja. Bit će velike. najveće svjetske zvijezde iz tog doba.

Što bi danas bila ta domaća glazba kakva je 90-ih bio dance? Postoji li uopće to?

Ne. Mislim, teško je to reći, ali glazba koja je sad da će opet biti popularna za 30 godina. Ja sam siguran da ne.

Sad je popularan trap. Mladi vole trap. Mislite da su to potrošni hitovi za ono kratkog trajanja?

Ono što ja pamtim u zadnjih 20 godina - sve što je bilo jedne godine sljedeće već nije bilo. Mi iz 90 - ih smo stvarno ponosni, što ta glazba iako je meni to stvarno čudno i velika čast, da te pjesme još uvijek žive.

Što biste rekli tko je možda bio, tko je vama bio, najvažniji izvođač. Tko je iz 90- ih bio baš…

Što se tiče samog plesa moj idol je bio MC Hammer, Michael Jackson, Madonna

A on naših izvođača CRO Dancea?

Ja sam prvi, ali veliku potporu sam dobio od Dine Dvornika. On je stvarno bio jedan poseban lik i on im je udahnuo tu dodatnu energiju. Stvarno je bio ispred svog vremena. Te jedne noći dok smo sjedili u disco klubu, kad sam ja rekao: Dino, što da radim? Imam pjesme koje su dance i moram biti plesač, a ja nikad nisam plesao. A on meni: Ti pleši! Ali ja se mislim kako jer nisam nikad plesao. Ali pomislim, idem probat. I probam i za tri dana ja sam nastupao na biciklijadi i to je ličilo na nešto.

Da je bilo TikToka u 90-ima bio bi sigurno viralan u milijunima pregleda?

Sigurno.