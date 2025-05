Papa je bio u Walmartu, voli pepperoni pizzu, fan je baseballa, a brat mu je Trumpov Amerikanac

Papa Lav XIV. miješanog je porijekla. Djed i baka su mu bili crnci, puno je vremena kao misionar proveo u Južnoj Americi, ali budimo realni - papa Lav je Amerikanac. Ne mogu vjerovati da je Papa bio u Walmartu, da obožava pepperoni pizzu, iliti pizzu s kobasicom, a brat mu je pravi Trumpov Amerikanac. Dolazi iz Chicaga - grada nebodera, visoke stope kriminala, deep dish pizze i Chicago Bullsa.

Sada je papa, živi u Vatikanu, a dom mu je Apostolska palača. Ovdje ga znaju kao Lava XIV., ali donedavno je bio Amerikanac Bob.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Robert Prevost rodio se i odrastao je u Chicagu. U gradu nebodera, jazza, Bullsa: pa je ovih dana popularan video gdje izlazi na balkon uz muziku kojom se najavljivalo Tonija Kukoča i Michaela Jordana.

"Najbolji naslov stiže iz njegovog rodnog grada Chicaga. Naslov je u njihovom stilu… Da, dobili smo papu iz Chicaga", rekao je John Oliver.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To znači da više ne mogu imitirati papu tako da koristim talijanski naglasak. Odsada će papa zvučati ovako: 'Bok svima, ovdje vaš prijatelj Leo'", rekao je Stephen Colbert.

Za koji klub Papa navija?

Da. Amerika uživa. Lav je na kolačima, billboardima, i senzacija na internetu. Svi pričaju o prvom poglavaru katoličke Crkve koji je kupovao u Walmartu. Na memovima zabija kao Michael Jordan. A najvažnije je pitanje: za koji baseball klub navija.

"Chicago ima jaku kultura igranja bejzbola. Imamo dva tima koji su vječni rivali. Cubsi i White Soxi su slično nešto kao Dinamo i Hajduk. Oduvijek postoji to rivalstvo među njima. Sada Cubsi tvrde da je papa njihov navijač, a White Soxi da navija za njih. U svakom slučaju sviđaju mi se memovi", rekao je Brian Melamed iz Chicaga.

Cubsi tvrde da je njihov fan, rivali Soxi su ga odmah obukli u njihov dres. A kad su na američkom ABCu objavili da navija za Cubse, klub koji je naslov prvaka osvojio samo tri puta u 150 godina, na X-u su mu se rugali to je svakako papa koja razumije patnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo se nadamo da će nas navijače imati na umu i da će nastaviti moliti za nas", rekao je Chris Foss iz Chicaga.

U Rim konačno stigla dobra pizza

Papa je li stvarno grijeh staviti kečap u hot dog, pitaju se ovih dana u Chicagu, jer u njihov tradicionalni Chicago style hot dog idu i senf i luk i kiseli krastavci, ali ne i kečap. Canes nostros ipse comedit napisao je na latinskom jedan restoran - u slobodnijem prijevodu pojeo je sve naše hot dogove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da ćemo ovog ljeta imati mnogo, mnogo više posla i zahvalan sam na tome", smatra vlasnica restorana u Chicagu Evelyn Morris.

Američke televizije redaju se u njegovoj najdražoj pizzeriji, Lavu je omiljena peperoni pizza, s kobasicom. Koju su preimenovali u poperoni. A na X-u se šale da je konačno u Rim stigla i dobra pizza.

"Imamo dobru pizzu iako nisam siguran da bi Talijani to nazvali pizzom. Ta deep dish pizza je jako ukusna. Svatko je nostalgičan prema stvarima s kojima je odrastao. Siguran sam da bi papa Lav bio sretan da dobije našu pizzu kada bi mogao", rekao je Brian Melamed.

Ako niste znali u Chicagu su ispečeni prvi brownie kolačići, izgrađen prvi neboder u svijetu, a Christopher Nolan je priznao da ga je grad inspirirao za kreiranje Gotham Cityja. Osim pape u Chicagu su odrasli i Michelle Obama i Walt Disney, ali i jedan Hrvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Kutleša rođak je zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, a rođen u istoj bolnici kao i papa Lav. I ne samo to…

"Ja sam iz istog dijela grada otkuda potječe papa Lav i to vam je Južni dio Chicaga. To je mjesto Dolton gdje se u zadnjih 100 godina puno Hrvata doselilo u prošlom stoljeću. I tamo je zapravo različito stanovništvo, puno imigranata je ondje baš došlo", rekao je Ivan Kutleša iz Chicaga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tipični Trumpov Amerikanac

Louis Prevost, papin brat koji živi na Floridi nova je zvijezda američkih medija.

Papin je brat tipični Trumpov Amerikanac ili kako on kaže pravi MAGA tip, otvoreno je govorio protiv Nancy Pelosi i imigranata, iako je to i on sam. A medije zabavlja pričama o igranju svećenika.

I tako nam poglavar katoličke crkve stiže iz grada u kojem živio Al Capone, gradu poznatom po mafiji, a danas mjestu u Americi s velikim brojem krađa i ubojstava.

Čuli ste već u Direktu: ovo je i prvi papa s crnim korijenima. A danas smo saznali i da mu je navodno daljnji rođak legendarni Francuz - Eric Cantona. Čekamo još potvrdu rodbine u Hrvatskoj.