Navodna Jay-Z-jeva žrtva imala je 13 godina: 'Čak i kad bi netko saznao, tko bi mi vjerovao?'

2002. je godina kada je danas najmoćniji par u svjetskom šoubiznisu tek počinjao vezu i snimio "Bonnie & Clyde", prvu zajedničku pjesmu u vrlo plodonosnoj i poslovnoj suradnji. Tada 21-godišnja Beyonce nije mogla znati da će, više od dva desetljeća kasnije, slušati javno svjedočenje žene iz Alabame koja je njezina supruga Jay-Z-ja optužila da ju je, zajedno s prijateljem P. Diddyjem, silovao niti dvije godine prije ovog spota, kad je imala samo 13 godina.

"Jay-Z dolazi, drži me. Pokušavam se odgurnuti. Stavlja mi ruku na usta, govori mi da prestanem, da prestanem srati, a onda me siluje", ispričala je danas 38-godišnjakinja za NBC News, a na pitanje zašto nikad ništa nije rekla odgovor je glasio "čak i kad bi netko saznao, tko bi mi vjerovao? Mislim, bila je to riječ dvojice slavnih protiv moje".

Volim djevojke, obožavam ih, repao je u to vrijeme na svom kultnom albumu "Blueprint", već tada jedan od najvećih hip hopera na sceni. Zvjezdani status do danas mu se samo povećavao. "Jay-Z je jedan od pet najpopularnijih izvođača glazbe uopće u Americi u zadnjih 20 godina. Nakon braka s Beyonce dizao mu se mainstream kredibilitet, to prelijevanje kod ženske publike koju možda nije imao prije s hip hopom još se samo nabildalo. Rekao bih da je on trenutačno jedan od top 5 celebrityja na svijetu", kaže pisac i novinar Velimir Grgić.

A to naravno prati i ogromno bogatstvo i moć. "Njegovo bogatstvo procjenjuje se na čak dvije i pol milijarde dolara, što je stvarno nezamislivo u glazbenom svijetu. On je ne samo glazbeni, nego i poslovni mogul. Dosta govori činjenica da je čak i legendarni Warren Buffet rekao da je on čovjek od kojeg se može učiti", ističe novinar Večernjeg lista Samir Milla.

I takav mogul, mag, kako hoćete, sada je, uz prijatelja P. Diddyja, suočen s optužbom za silovanje trinaestogodišnjakinje na Diddyjevoj zabavi nakon dodjele MTV-jevih nagrada 2000. No, dok Diddy u zatvoru čeka suđenje za teške optužbe kao što su reketarenje, trgovina ljudima za seksualnu eksploataciju, ali i za seksualno zlostavljanje i silovanje, Jay-Z zatvoru još nije ni blizu. "Tužba protiv Jay-Z-ja je svakako manje utemeljena u tom nekom pravnom elementu, u smislu da svatko može bilo koga tužiti građanskom parnicom, tako da je tu vrlo nejasno što je istina, a što nije. Mnogi napadaju ženu koja ga je tužila zbog velikih različitosti u onom što je govorila prija, a što govori sada. Znači, priča joj se u hodu raspada", naglašava Grgić.

A baš uz pojavu optužbi, pojavljuju se i šuškanja da se raspada braka Jay-Za i Beyonce, nakon 16 godina, troje zajedničke djece i lanjske kupnje palače u Malibuu za 200 milijuna dolara, što je najskuplja cijena po kojoj je jedna kuća ikad prodana u Kaliforniji. Beyonce je suprugu već ranije opraštala javno priznate nevjere, prije tjedan dana snimljena je s njim uz princa Harryja i Meghan. "Ona je sama rekla da je stala uz njega, bila je nedavno na premijeri filma "Lion King: Mufasa" s njim, tako da vjerujem da će njihov brak opstati", smatra Samir Milla.

Tko je tu u koga i koliko ludo zaljubljen, ne možemo znati, neki pak ukazuju da je na Forbesovoj ovogodišnjoj listi najbogatijih kod Beyonce navedeno samo njezino prezime, ne i udano Carter, od supruga Shawna, odnosno Jay-Za. "Mislim da živimo u eri razotkrivanja tih kulisa, Potemkinovih sela koje šoubiznis diže. Cijeli taj gangsta-reperaj, da ga tako nazovemo, i cijela ta poza, treba se shvaćati kroz kontekst šoubiznisa, a to je da sve što gledamo, gledamo zato da se nama proda", zaključuje Velimir Grgić.

Jay-Z prodao nam je više od bilo kojeg drugog hip hopera. I jedna optužba za silovanje, kako se čini, neće biti dovoljna za propast njegova carstva.

