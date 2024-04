Rezultate predizbornih anketa, kampanju i snimke koje su procurile komentira gošća Direkta, bivša predsjednica Vlade i HDZ-a, Jadranka Kosor.

Slažete li se s anketama? Hoće li HDZ biti relativni pobjednik? Hoće li Ivan Penava biti kingmaker?

"U ovom trenutku na današnji dan u ovaj sat jako je teško prognozirati. Sve je moguće. Sve opcije su još uvijek otvorene, sve je na stolu i naravno presudan može biti izlazak građana, odnosno građanki, odnosno birača na birališta. O tome će iznimno puno toga ovisiti."

Nadamo se da će taj odaziv biti visok. Zanimljivo je bilo ovih dana čuti drukčijeg Andreja Plenkovića kakav je na ovoj snimci koju je prvi objavio Nacional. Djeluje puno zabrinutiji nego kada ga slušamo javno. Zašto je to tako?

"Da, i mene je to iznenadilo jer u ovom razgovoru sa stranačkim svojim kolegama djeluje zabrinuto jer ima te kombinacije: što ako se osvoji ovoliko, a onda koliko će trebati do 76. Je li ovo lakši put, koji je teži put? Dakle, dosta doze zabrinutosti. Međutim, najvažnije jest što je ta snimka nastala. Dakle, da je netko od njegovih pouzdanih ljudi to snimio i dostavio medijima, što znači da ta priča o harmoniji unutar najjače stranke nije ni blizu istini. Mislim da je to Andreja Plenkovića zapravo najviše smeta u ovom trenutku, ali je ostao hladan. Dobro je to odigrao. Naravno da je jako zanimljivo čuti i o čemu je govorio način na koji je ponovo se obrušio i na Most i na Domovinski pokret, dakle na ljude, odnosno stranke koje će ili koje bi mogle biti presudne i kako vi kažete kingmaker. U ovom slučaju svakako ja predviđam da bi to mogao biti Domovinski pokret, međutim, sve ovisi o tome koliko može dobiti Most. Most možda može opet igrati važnu ulogu, ali ne samo u dogovorima s HDZ-om i Plenkovićem, nego i u dogovorima sa Zoranom Milanovićem."

Prije izbora svi govore: nitko neće s nikim. Nakon izbora ćemo tek vidjeti tko je govorio istinu. Mislite li da bi Domovinski pokret išao s HDZ-om nakon ovih uvreda?

"Naime, ovisit će o tome tko će koga zvati u izbornoj noći. Ja predviđam da u toj izbornoj noći, naravno, ništa neće biti riješeno i onda tek počinje bal na vodi. Odmah u izbornoj noći će se užario telefoni i onaj ili oni kojima gori pod petama će prvi zvati i svakako oni koji će željeti formirati vlast. Prema tome da sigurno da će Andrej Plenković, ako to bude zahtijevala računica, nazvati Penavu. Jer, zašto ne bi nazvao Penavu? Bez obzira na uvrede, ovisi o tome hoće li se Penava odazvati, a mislim da hoće. Jer ako je mogao nazvati Zekanovića da mu podeblja većinu, a Zekanović je o Plenkoviću rekao, među ostalim, citiram, u Saboru da je on hodajuća sotona i da je patološki lažljivac - svejedno su sad ono kao braća, dakle složno idu u ove izbore. I ako je mogao zvati Vrdoljaka koji, sjećamo se je žestoko kritizirao HDZ na pretprošlim izborima i onda su bili skladna većina, zašto ne bi sada zvao Penavu, Domovinski pokret i zapravo sve koji će eventualno zatrebati? Ono što mi se čini, dozvolite da to kažem, da se sada ova opozicija jako puno trošila na međusobne optužbe. Tko neće i kako neće eventualno s HDZ-om. A premalo su vremena i energije trošili na ovu jednostavnu računicu. Dakle, sad će se zbrajati koliko kome treba do 76. I ova lijeva koalicija, mi zapravo na ovim izborima imamo dvije velike stranke koje vuku dvije koalicije i tu su vrlo slični. I jedni i drugi vuku u tim koalicijama, a strančice koje su zapravo ispod bilo kakve statističke greške u istraživanjima, koje same ne bi dobile ništa, a ovako će im čelni ljudi ući barem u parlament, ako ne u vlast."

Koliko vam se čini realna vlada s lijevim temeljem, vidite li uopće tu matematiku i vidite li Vladu u kojoj zajedno sjede Most, Možemo i Domovinski pokret?

"A teško je to sad reći, znate. Ja samo mogu načelno reći da je borba na svakim parlamentarnim izborima, borba za osvajanje vlasti. To je smisao politike i smisao bavljenja politikom. Ja ne mogu vjerovati da ima ljudi koji se bore za to da sjede ponovo četiri godine u Hrvatskom saboru i da zapravo ne mogu ostvariti ni jednu od svojih ideja ni jedno od svojih obećanja smisao."

To govorite o Možemo!?

"Svima njima koji govore da s ovima ne bi, s onima ne bi, ako ovi ovako, oni onako. I da, imate pravo, govorim među ostalim i o Možemo! jer mislim da su napravili grešku i to će se vidjeti. Sigurna sam, i to se vidi u ovim istraživanjima, da su napravili grešku kad nisu htjeli ići u koaliciju sa SDP-om jer mislim da bi njihov rezultat sada bio drugačiji. I to je vidljivo u ovim istraživanjima koja pokazuju da ponegdje i ili svugdje vrlo često visi taj jedan mandat, ali to ćemo sve vidjeti. Jako je to neizvjesno prema ovim istraživanjima sad prognozirati. Ali kažem, smisao bavljenja politikom, i za HDZ i za SDP, ali i za sve ove druge manje stranke, jest moći formirati Vladu, moći ući u vlast i realizirati projekte za koje su se zaklinjali da su dobri za Hrvatsku i za hrvatske građanke i građane."

Više pogledajte u videu.