Plenković kaže kako očekuje veliku podršku na izborima te ističe kako je njegova stranka imala dobru kampanju.

"Ova kampanja bila je neobična po nekoliko elemenata. Izuzetno je kratka, imamo taj bizaran dan, srijeda, van sve dosadašnje prakse. Milanović je prije par tjedana napravio diverziju na ove izbore, maknuo je sa strane Grbina", rekao je Plenković.

Milanović je svojim potezom poništio kampanju SDP-a i učinio mu 'medvjeđu' uslugu. “Što se tiče nas, imamo program, viziju Hrvatske koja je potpuno drugačija od onoga što bi bila alternativa predvođena Milanovićem i njegovim jatacima.”

Dodaje je i kako Milanović "Gura Hrvatsku u ruski svijet" i to "u trenutku kad Rusija već dvije i pol godine vrši agresiju na Ukrajinu".

Plenković je govorio i o brojnim projektima koje smatra uspjesima svoje Vlade, a ponovio je i predizborna obećanja o dodatnim godinama staža za žene za svako rođeno dijete, kao i ono o priznavanju mirovinskog staža za studente koji rade.

Spomenuo je i zagrebačku gradsku vlast, rekavši kako žele riješiti neadekvatno riješeno pitanje otpada. “Oni koji danas vode Zagreb nisu iskoristili šansu koju su iskoristili HDZ-ovi gradonačelnici i Zagrepčani sada plaćaju najveću stopu poreza na dohodak. Mogli smo svi imati veće plaće, grad to nije učinio”, kaže govoreći o poreznoj reformi. Plenković kaže kako imaju i konkretne ideje za rasterećenje prometnih gužvi u glavnom gradu. “Mi smo Zagrebu itekako pomogli”, kaže.

Na pitanje novinara o snimkama koje su iscurile i u kojima Plenković vrijeđa saborske zastupnike oporbe, on kaže kako to nije trebalo biti javno i da se na internim sastancima slobodnije govori. “S obzirom na ono što smo mi od njih doživjeli u proteklih osam godina, rekao sam malo slobodnije ono što cijelo vrijeme govorim javno.”

Pozvao je još jednom glasače DP-a da se vrate matici i rekao kako je HDZ stranka koja djeluje na tragu zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. “DP je izašao s nekim plakatom na kojemu sam ja neki četnik. Ti isti ljudi su mene kazneno prijavili, lažno naravno, insinuirajući da mi potičemo dolazak ilegalnih migranata u hrvatsku. Iz tog je bazena došao Bezuk, nije on došao ničim izazvan na Markov trg i pucao u Banske dvore i skoro ubio hrvatskog policajca kojeg dobro poznam. To je nešto što je DP relativizirao, to je praksa političke stranke kojoj je normalno pucati po vladi jer su valjda zaslužili. Nema tu ničeg posebnog”, kaže.

Na pitanje zna li tko je pustio snimke u javnost, kaže da ne zna.

"I to je bila stilska figura, ništa posebno. Ne mislim da ste zli, nego kad govorite ljudima koje ne vidite svaki dan morate malo plastičnije dočarati procese", rekao je za N1. Nikom ne zabranjujem dolaske na pressice, ne biram novinare kojima ću odgovarati na pitanja, nego kažem kakva je politička linija da oni koji imaju manje informacija od mene razaberu. To je bila stilska figura, ja imam pravo na svoje mišljenje na zatvorenom sastanku, to ja javno niti govorim niti ću govoriti", kaže.

Penava ga je pozvao na sučeljavanje. "Ma dobro, to što bi se predstavnici malih stranaka htjeli igrati s nekim tko je velik, oni nemaju kila za takve utakmice", kaže.

Ponovno je spomenuo DP i pozvao njihove glasače da se vrate matici.

"Mene kao predsjednika HDZ-a neće ucjenjivati nitko, bila je ta ružna epizoda 2015., kad su mog prethodnika manje stranke ucijenile. Rekli su mu da on ne može biti premijer. Dobio je tada 59 mandata. Ja sam 2016. u kampanji rekao da što god bilo, kandidat je predsjednik HDZ-a, to se dogodilo 2016. i dogodit će se opet", kaže Plenković.

Kaže da ne može ići na sučeljavanje jer se nema s kim sučeljavati.

Plenković kaže da su snimke nastale na sastanku na kojem je bilo 300 članova HDZ-a. "Kad govorite na internom stranačkom sastanku nećete čitati govor, govorite plastično da svi shvate", rekao je.

"Mislite da oni nas hvale na internim sastancima?", pitao je. Kaže da im DP neće trebati nakon izbora jer će HDZ pobijediti.

"Još jednom pozivam birače DP-a da podrže HDZ", rekao je Plenković i rekao da se sve što oni žele već nalazi u programu HDZ-a. "Poštujemo vas", rekao je Plenković.

"Naša kampanja je navidljivija, Milanovićev prasak je nestao, ispuhao se kao balon", rekao je. "Ja sam čuo da je moj prijatelj Bračanin Bauk kandidat u prvoj izbornoj jedinici. Ja o njemu nisam ništa čuo. Da jutros nisam pregledao presscut, ja za njega ne bih ni čuo", kaže. "Fetivi Bračanin je moj suparnik u prvoj izbornoj jedinici", govori.

Komentirao je i smrt Josipa Manolića. "Žao mi je. Manolić je već dugo vremena bio star", govori.

"Bikada nisam bio opušteniji oko kampanje, nisam stigao ni smršaviti", rekao je Plenković pri kraju svog govora.

"Kampanja je odlična, vjerujemo u pobjedu, veliki su izazovi ispred nas. Povjerneje treba dati iskusni, ozbiljnim i uključivim ljudima", rekao je na kraju.

