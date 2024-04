Tjednik Nacional objavio je šokantnu snimku premijera Andreja Plenkovića snimljenog prošlu subotu u prijepodnevnim satima, u kojoj se žestoko obrušio na svoje političke oponente. Audio snimka traje pola sata, a u jednom dijelu Plenković na ružan način spominje Ivana Penavu, ali i Most.

"Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nema nikakvih dilema. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", kazao je.

U snimci se čuje kako hrvatski premijer s prizvukom rasizma, političku Hrvatsku dijeli na onu dinarsku, sklonu HDZ-u, te dobar dio ostale u kojoj HDZ na izborima "igra u gostima".

Osim što je izvrijeđao Penavu, Plenković je vrijeđao i zastupnike Mosta, navodeći da su "prije za Vrapče, nego za Gornji grad". "To su bolesnici, na njih nećemo računati", rekao je premijer.

Penava ga pozvao da se sučele

Na audio snimku reagirali su i Mostov Nikola Grmoja, ali i sam prozvani Ivan Penava.

"Prepadnuti Plenković je svjestan da ove ankete koje gledamo azdnjih dana ne odražavaju stvarno stanje na terenu i zato nas Mostovce šalje sve u Vrapče, govori da smo svi za Vrapče. Mene je moja stranka poslala već u 6. izbornu jedinicu u kojoj se nalazi Vrapče, ali u 6. izbornoj jedinici se nalazi još jedna zanimljiva instituacija. Tamo će slobodne i neovisne institucije poslati Plenkovića nakon ovih izbora. Možete svi nagađati o kojoj se instituciji radi", rekao je Nikola Grmoja za RTL.

Spornu audio snimku i uvrede komentirao je i sam vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

"Današnja objava audio snimke u kojoj je vidljivo kako Andrej Plenković na jedan agresivan, prostački i vulgaran način proziva Vukovarce, hrvatske branitelje, mene osobno i Domovinski pokret, otkriva kakav čovjek upravlja Hrvatskom", kazaoa je Penava. Vukovarski gradonačelnik pozvao je sve medije da objave cjelokupnu snimku, kako bi Hrvatska javnost vidjela kakav prostak vodi Hrvatsku.

Penava je pozvao Plenkovića, kao muškarac muškarca, da odabere vrijeme i mjesto sučeljavanja, "i neka mi sve to što je rekao u zatvorenom HDZ-ovskom krugu kaže u lice", rekao je Penava.

Nakon objave snimke, priopćenjem oglasio se i Domovinski pokret. "Današnjom objavom snimke skandaloznog istupa Andreja Plenkovića (u daljnjem tekstu: AP) na portalu Nacional cijela hrvatska javnost imala je priliku upoznati pravo lice AP-a. Pozivamo sve Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građane i birače da pažljivo poslušaju snimku i uvjere se tko je stvarni AP i što je njegov HDZ, a to svakako nije onaj kakav se predstavlja javnosti. Snimka okrutno razotkriva pravo lice AP-a i njegovog HDZ-a i više nego jasno razotkriva strah AP-a od Domovinskog pokreta", navodi se u priopćenju.

"Nakon preslušavanja cijelog govora AP-a kojeg se ne bi postidjeli ni najveći diktatori u svjetskoj povijesti, sasvim je jasno da je AP bahati, nepristojni silnik i koji prostačkim i vulgarnim rječnikom vrijeđa sve one koji su brana nastavku vladanja njegove korumpirane sluganske skupine koja se lažno predstavlja kao HDZ i sljednik dr. Franje Tuđmana! Prizemno i šovinistički vrijeđa dijelove hrvatskog naroda kojeg dijeli u maniri velikosrpske propagande na "dinaride" i one druge. Domovinski pokret je glavna meta tog prostačkog, vulgarnog ispada u kojem AP koristi rječnik kojeg ne može citirati ni jedan pristojan čovjek, pa ni mi – samo zato što pokušava spriječiti ono što ne može spriječiti, a to je da su hrvatski birači, napokon prepoznali crvenu i plavu prevaru! Hrvatski birači nacionalne opcije će na ovim izborima glasovati za Domovinski pokret jer Domovinski pokret jasno pokazuje da AP ne zastupa nacionalne interese, nego interese svojih Bruxelleskih gazda", pišu nadalje.

'Uzalud pokušava spriječiti'

"AP priznaje da mu je glavni cilj spriječiti da Domovinski pokret spriječi nastavak koalicije s Pupovcem i financiranje srpskog sveta, zamjenu stanovništva i nametanje rodne ideologije. Uzalud pokušava spriječiti ono što se događa; a to je da će birači nacionalne opcije, dosadašnji birači HDZ-a, u velikom broju glasati za Domovinski pokret jer Domovinski pokret provodi volju hrvatskih birača, a AP provodi volju svojih gazda iz Bruxellesa! AP priznaje da je njegov glavni partner SDSS Milorada Pupovca i da će i nadalje financirati njegov srpski svet i pamflet Srpske novosti. Također, AP priznaje da sluša svoje Bruxelleske gazde, a ne hrvatski narod i sve hrvatske birače i još k tome vrijeđa sve koji ne žele biti strani sluge kao on! Prostački vrijeđa hrvatske branitelje i dragovoljce, članove i zastupnike Domovinskog pokreta, posebice iz Kutine, nazivajući ih teroristima, kretenima i budalama kao i sve druge koji se suprotstavljaju njegovoj samovladi! S obzirom na sve izrečeno, na sve prostačke i nisko položene uvrede AP-a prema Domovinskom pokretu, prema biračima nacionalne opcije, prema hrvatskim herojima koji su branili Vukovar i druge dijelove naše Domovine, ovim putem ga gospodin Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, koji je bio glavna meta AP-ovih vulgarnih ispada, javno poziva, kao muškarac muškarca, sutra u bilo koje vrijeme, na mjestu koje odredi AP na sučeljavanje, na dvoboj i raspravu jer nije lijepo vrijeđati i ogovarati iza leđa! Gospodin Ivan Penava poziva AP-a na susret licem u lice! Istovremeno pozivamo sve medije da to sučeljavanje izravno prenose, kako bi svi hrvatski građani jasno vidjeli tko je tko! Još jednom pozivamo sve medije da prenesu integralni ispad AP-a, kako bi svima, baš svima, bilo jasno tko je to i kakav čovjek, trenutno – no ne još zadugo, vodi Hrvatsku! I na kraju, ponavljamo: glavni razlog AP-ova bijesnog ispada prema gospodinu Ivanu Penavi i Domovinskom pokretu je to da će ogroman broja članova HDZ-a i dosadašnjih birača HDZ-a glasovati za Domovinski pokret jer će samo tako nacionalna opcija birača biti zaštićena! Glas za Domovinski pokret je glas za tvoju politiku, a ne njihovu - politiku Andreja Plenkovića i njegovih

gospodara", stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.