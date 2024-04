Večeras se na RTL-u trebalo održati sučeljavanje Andreja Plenkovića i Peđe Grbina, predsjednika dviju najjačih političkih stranaka u zemlji. Poziv RTL-a odmah su prihvatili u SDP-u dok službeni odgovor iz HDZ-a do danas nije stigao. No, Andrej Plenković je svoj stav prema debati s Grbinom više puta javno ponovio proteklih dana: ne namjerava se sučeljavati s nekim tko nije kandidat za dužnost predsjednika Vlade, pa je zaključak kako sučeljavanja Plenković – Grbin uoči ovih parlamentarnih izbora neće biti.

No njihova, i imena svih ostalih kandidata dočekat će građane na biračkim mjestima. Listići su već tiskani, a što još mora biti spremno za izborni dan, doznala je reporterka RTL-a Danas Petra Mlačić Vučemilović Jurić u razgovoru s Vjeranom Blažekovićem, predsjednikom Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba.

Tiskano je gotovo 4 milijuna glasačkih listića, kazala je reporterka RTL-a. Svi listići spakirani su u pakete, odnosno u kutije i čekaju distribuciju do svojih biračkih mjesta. Kutije su izbornim materijalom krenuti će sutra prema tri zagrebačke izborne jedinice, na tome su ljudi radili već gotovo četiri tjedna, a Blažeković je sve nadgledao.

Radit će preko 6000 ljudi

"U kutijama se osim samih glasačkih listića nalazi i ostali izborni materijal, glasačke kutije i pregrade, zapisnici o radu biračkih odbora, izvodi iz popisa birača, pomoćni izborni materijal dakle kemijske olovke, grafitne olovke, naljepnice za biračke odbore, evidencije o dolasku biračkog odbora na samo biračko mjesto, evidencije o izlasku pojedinih članova biračkog odbora, potvrde o preuzimanju biračkog materijala, potvrde o predaji izbornog materijala", kazao je Blažeković.

Na pitanje je li se ikada dogodilo da je netko kontaminirao taj materijal, kaže da on nije čuo da se ikada to dogodilo i da ne bi želio da se ikada to dogodi. Vezano uz grad Zagreb koji je podijeljen na tri izborne jedinice, imamo 606 redovnih biračkih mjesta i 35 posebnih biračkih mjesta.

"Ako to pomnožite sa biračkim odborima, onda je to oko 6400 ljudi", rekao je na pitanje koliko će ljudi raditi samo u Zagrebu.

Na biračkim mjestima sve mora biti spremno najkasnije do utorka u 19 sati, kako bi se u srijedu ujutro sve moglo otvoriti i biti spremno.