Izrael pokreće konačni plan za Gazu: 'Suučesnici smo u onome što se događa pred našim očima'

Već više od godinu i pol traje izraelski napad na pojas Gaze, a evo Vladin sigurnosni kabinet baš je sinoć odobrio, kako su ga nazvali, plan proširenja vojne ofenzive protiv Hamasa koji uključuje zauzimanje Gaze i zadržavanje teritorija. U skladu s tim, plan bi uključivao i premještaj više od dva milijuna Palestinaca iz Gaze, što je svojedobno najavljivao i Donald Trump. Nezapamćena humanitarna kriza tako bi moglo poprimiti još gore razmjere.

Prostor veličine otoka Brača već je godinu i pol dana najraketiranije mjesto na svijetu. Sve u pojasu Gaze gotovo je sravnjeno sa zemljom. I već je ubijeno preko 52 tisuće ljudi, većinom žena i djece.

Jutros su pokapane nove žrtve. Svjedoci kažu da su među preko 50-ero ubijenih od zore i jedan liječnik, supruga i njihovo troje djece. "Bila je to sigurna kuća za civile, žene i djecu, za one koji nisu politički aktivni. Tamo nije bilo ni vojnika niti bilo kakve prijetnje", kaže Yasser Gady iz Gaza Cityja.

Netanjahu prvenstveno želi teritorij

Ipak, projektili su letjeli i nakon što je sinoć ratni kabinet dogovorio novi plan - zauzeti cijeli Pojas Gaze, osvojiti, okupirati, ostati do daljnjeg, a stanovništvo premjestiti. "Pozvati rezerviste da zauzmu teritorij, pa da onda napuste to područje, da bi se nakon toga izvodile racije? To nije plan. To nije naša namjera. Namjera je suprotna", rekao je u video poruci preko X-a Benjamin Netanjahu.

Problem je što izraelskom premijeru malo tko vjeruje, ne samo u svijetu nego i kod kuće. Ispred kabineta danas su neki prosvjedovali, većina Izraelaca i po anketama vjeruje da premijeru u fokusu nisu taoci. "Prema istraživanjima, 70 posto Izraelaca vjeruje da je Netanjahuu prije svega na pameti osvajanje teritorija, a da su u drugom planu taoci, kao što je bilo od samog početka, nažalost", ističe vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Dok i analitičari i opozicija tvrde da Netanjahu ni ne želi mir, obitelji talaca zaziru od daljnje eskalacije. "Čuti da se vraćamo ratu nije ono što smo željeli čuti. Vidjeli smo da taoci pogibaju tijekom sukoba. Znamo da bi preminuli taoci mogli biti izgubljeni ako se bombardiranje nastavi. I užasavamo se ovog trenutka", kaže Udi Goren, rođak otetog i ubijenog taoca.

Dok u vojne baze stižu prvi od tisuća novih rezervista, koliko ih očekuju, ekstremna desnica u vlasti koja od početka odbija svaku pomisao da se rat završi napokon je došla na svoje. "Konačno ćemo osvojiti Pojas Gaze. Više se ne bojimo riječi 'okupacija'", rekao je radikalni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich.

Inače, u Gazi već tjednima većina gladuje jer od propasti primirja polovicom ožujka već dva mjeseca ne stiže humanitarna pomoć. Izraelski plan predviđa da vojska preuzme njezinu isporuku, ali UN ni druge humanitarne agencije na to ne pristaju. Kažu, Izrael krši osnovna humanitarna načela. Svijet, kako je još za Prvi maj tražio šef Svjetske zdravstvene organizacije, mora djelovati. "Mi izgladnjujemo djecu Gaze, jer ako nešto ne poduzmemo, suučesnici smo u onome što se događa pred našim očima. Suučesnici smo. Mi ovo uzrokujemo. Vi, mi i svi koji ništa ne poduzimaju. I to je užasno", rekao je Michael Ryan, izvršni direktor Svjetske zdravstvene organizacije.

Trump stiže u regiju

U svemu što radi, Netanjahu i dalje ima podršku glavnog saveznika. Istog onog koji je u veljači objavio ovaj šokantni AI video koji pokazuje kako bi pojas Gaze izgledao nakon što ga se obnovi i pretvori u Trump rivieru. kad su ga pitali prošlog tjedna stišće li Izraelce oko humanitarne pomoći, rekao je "stišćemo, vrlo je teško dostaviti hranu i lijekove u Gazu", a na pitanje kako je premijer reagirao na to, dodao je da se osjećao dobro. Tjedan dana kasnije, Netanjahu je na Trumpove pritiske očito zaboravio, sada želi ukloniti dva milijuna ljudi, ali se ne zna ni kamo ni kako.

"Oni se mogu odreći masu stvari, ali se ne žele odreći svoga života. To je njihovo mjesto. A sada se ide u kompletno razaranje onoga što nije razoreno, jer vojsci se daju otvorene ruke u čišćenju Hamasa, to znači rušenje zgrade po zgradu", ističe Mirjana Rakić.

Idućeg tjedna Donald Trump stiže u regiju. Jednom se već hvalio da je završio ovaj rat, vidimo kako je to ispalo.