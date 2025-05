Šokantne razlike u cijenama otkriva hrvatska aplikacija: Evo gdje kupovati povoljnije

Od 22. 5. 2025. sve će biti drukčije. Hrvatski kupci konačno mogu doznati gdje je jeftiniji klozet papir, koliko u kojem dućanu košta piletina, i gdje kupiti detergent. Konačno znamo gdje se više isplati kupovati koji artikl, i koliko što košta u kojoj trgovini.

Stigla je prva aplikacija za usporedbu cijena. Takozvani izraelski model, o kojem ste u Direktu puno čuli sada imamo i u Hrvatskoj.

To znači da lijepo odete na stranicu usporedicijene.info, i uspoređujete gdje što košta. Trgovci su obavezni na internetu svaki dan objavljivati cijene proizvoda, a vama će to pomoći da odlučiti gdje u trgovinu. I sami smo se uvjerili: razlike među trgovinama su ogromne.

Razlike u cijenama su sulude

Pa pogledajte što smo danas našli: Primjerice, pola kile iste kave u jednom dućanu košta 6 eura, a u drugom čak 15 eura! Čokolada od 300 grama ide od 3 do 7,5 eura. Popularni čokoladni namaz (onaj za mazati ujutro na kruh) od 750 grama varira od 5,5 do 9,9 eura, gel za brijanje istog brenda možete platiti 3,90 ili čak 8,20 eura, a ženski dezodorans ide od 2,49 do 6,29 eura. Pasta za zube? Od 2,74 do 6,19 eura. Razlike su sulude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evo što za Direkt kaže Ivo Ugrina, koautor aplikacije za usporedbu cijena. "Apsolutno ne zarađujemo od ovoga, a cilj je dobrobit zajednice. Prvo nam je zabavno, drugo volimo brojeve,a treće: htjeli smo vidjet koliko nas par koji smo seniori u ovom području može brzo izbaciti neku analizu i nekakav site koji može milijun ljudi u jednom danu pregledat bez problema", kaže Ugrina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugrina objašnjava kako su trenutačno u fazi ‘čišćenja’ podataka, jer grešaka ima, naravno - od onih koje naprave trgovci do onih koje se dogode prilikom obrade podataka. No, cilj je da sustav ubrzo radi gotovo automatski i svakodnevno se osvježava u stvarnom vremenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa