Sve je bliži dan kada će se održati povijesni izbori u Dinamu. Kao glavni favorit kotira lista Dinamovo proljeće koja ima i podršku Bad Blue Boysa, a kandidati su redom uspješni ljudi iz raznih poslovnih i sportskih sfera.

Za malo manje od mjesec dana biraju se novi članovi Skupštine, odnosno članovi kluba biraju 25 članova Skupštine. Listu je dosad objavio arhitekt Otto Barić junior. Spominje se da bi jedna lista mogli biti ljudi bliski Mamićima, a treća je Dinamovo proljeće. Na navijačkoj listi koju podržavaju Bad Blue Boysi ima uglednih poslovnjaka bankara, menadžera, IDS ovaca, profesora ekonomije. Objavili su i cijeli program. Žele moderan, transparentan i učinkovit klub na terenu i u poslovanju i otvoren klub koji pripada svojim članovima. '

Član Izvršnog odbora GNK Dinamo i jedan od kandidata 'navijačke' liste 'Dinamovo proljeće', gostovao je u RTL Direktu

''Ajmo redom, zašto je situacija u klubu sad trenutačno toliko loša?'

''Pa, za početak mislim da nije toliko loša. Mislim da je situacija prikazivana dosta paranoično, a zapravo nije baš sve toliko crno. I mi smo jučer na Izvršnom odboru dobili nekakve ohrabrujuće informacije. Što se tiče financija, u međuvremenu je Dinamo ostvario dobar rezultat na zadnjoj utakmici s vrlo dobrom igrom i vrlo velikom posjećenošću, tako da se na neki način situacija mijenja. Međutim, Dinamo je prošao vrlo teško 2023. godinu. Puno je glavnih igrača otišlo, događale su se promjene u Statutu. Bilo je puno medijskih napisa borba za vlast, tako da unatoč svemu, još je dobro.

'Pročitala sam da Tomo Šokota kaže da se klub raspada. Kaže da se ne zna tko što radi i da je bilo bolje kad je bio Mamić

''Nisam vidio tu izjavu, ali rekao bi da je jako teško suditi iz vana i da je možda to nekakav određeni mali propust ljudi u klubu, da ne komuniciraju jasnije i pravovaljano sve informacije. I možda bi onda dojam bio malo ipak drugačiji. Tako da mislim da je nezahvalno izvana komunicirati.''

'Sigurna sam da se ne zovete slučajno Dinamovo proljeće, aludirate time na slavne dane Dinama, onu 1982. kad je Ćiro bio trener, kad su samo samo velike zvijezde igrale, kad je stadion bio pun. Kako Dinamu vratiti tu staru slavu?

''Pa tako da krenemo ponovno s Dinamovim proljećem. To je bilo značajno proljeće. To je velika simbolika, bili su još koncerti i razne aktivnosti članova 2018. godine kad je Dinamo konačno prezimio u Europi i odlučili smo se za ime naše liste iz razloga što smatramo da ponovno Dinamo proživljava određeno buđenje, što se može primijetiti vidjeti i zato smo se odlučili za to ime i mislimo da je ovo pravi put na tome da Dinamo u proljeće opet bude ono što je bilo.''

Objavili ste danas cijeli program u deset točaka. Nemamo sad vremena da nam navodiš svih deset točaka, ali u glavnim crtama kakav bi trebao biti, kako bi izgledao taj vaš Dinamo?'

'Dinamo bi izgledao, tako da je, naravno, i dalje glavni kandidat za prvo mjesto uvijek, izgledao bi tako da ima kvalitetnog sportskog direktora, a sportsku politiku neovisnu i stručnu. On bi bio uređen kao moderna kompanija, organizacijski, marketinški, financijski na najvišim razinama i standardima i bio bi, naravno, klub koji je prvenstveno to ono što najviše želimo promijeniti - otvoren članovima koji bi svoje članove gledali kao snagu, a ne kao nužno zlo na neki način, kao što se možda nekad u prošlosti to gledalo. Mislimo da tu leži najveći potencijal Dinama.''

Imate li iza sebe neka velika imena? Vidjela sam da se spominje i Velimir Zajec. Bilo je tu priče i o Zvoni Bobanu. Jesu li to ljudi s kojima želite u svom timu?'

'To su velika imena i veliki kapetani. Imamo od nekih velikih igrača kapetana Slavka Ištvanića, već su dali podršku. Vjerujemo da ćemo dobiti podršku i od Bobana i od Zajeca, oni su prave legende kluba i da će prepoznati da je ovo ta lista.''

'Zdravko Mamić je 20 godina obilježio zapravo 20 godina Dinama. Zanima me iz perspektive nekog koji danas sjedi u Izvršnom odboru Dinama. Koliko Zdravko Mamić danas ima utjecaj i vidi li se i danas taj njegov utjecaj i dalje?'

''Pa ja ne znam, ne mogu ga vidjeti. Ali to je uvijek priča koja interesantna svima, to je nekakva prošlost i mi bi se zbilja fokusirali na budućnost i na ono što Dinamu slijedi, a što je ispred Dinama i vjerujemo da je to pozitivno. Samo ću reć da su sad nekakvi drugi ljudi u klubu i da se u Dinamu događaju demokratski procesi i da se u Dinamu po prvi puta priča o odgovornosti i o programima, o ljudima o viziji i mislim da je to veliki veliki tektonski pomak u Dinamovom univerzumu.''

'Što kažeš o transferu Josipa Brekala?'

'Pa da, puno se pisalo i to je šamaranja javnosti i s izjavama medija menadžera svih. Mi smo jučer dobili odgovor od kluba i ono što je za nas relevantno i ono kaže da uvijek ne može biti drago kad dobar igrač ne završi u Dinamu, ali vjerujem da smo i bez Brekala jaki i da se taj izostanak neće osjetiti.

O identitetu, navijačima...

Je li sramota da na utakmicu u Kranjčevićevoj dođe više torcidaša nego što dođe Bad Blue Boysa na utakmici u Maksimiru i da oni doslovno s transparentima tamo broje koliko je navijača. Je li to sramota za Dinamo i za njegove navijače?

''Pa morate razumijeti kada 20 godina gledate u leđa nadmoćnijem suparniku i kada se i približite se konačno prvom mjestu da se desi određena euforija i to je razumljivo. Međutim, mi sad igramo utakmicu u Kranjčevićevoj za vikend i sigurno će karte bit vrlo brzo rasprodane, tako da pozivam sve. Vrlo brzo će stvari doći na svoje mjesto. Pozivam sve da što prije kupe karte za Kranjčevićevu.''

'Znači, nema problema s vraćanjem navijača. Ne treba vraćati navijače na stadionu, oni su već tamo ili?

''Pa, to je dugoročni proces. Dinamo je izgubio identitet, Dinamo nije bio otvoren prema svojim članovima i navijačima. I to su stvari koje se sada mijenjaju. I mislim da je to jedini pravi put. Nije sve samo na terenu, nego je stvar nekakve emotivne pripadnosti i da se možeš poistovjetiti s nečim što je u ovome slučaju naš klub. I mislim da je to stvar gdje najviše mislimo napraviti promjenu i da će to rezultirati time da imamo sve više navijača. I još bi jednu stvar htio reć koja se zanemaruje u medijima, a to je da Dinamo nikada imao veliku posjećenost ove turbulentne godine, kao što smo imali 2007. zadnji puta tako veliku. Znači trend je jako dobar.''

''Hoće li Hajduk biti prvak ove godine?'',

"Naravno da neće".

