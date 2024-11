Tisuću i jedna noć od početka invazije na Ukrajinu: 'Rusi su toliko navikli na rat da ga ni ne vide'

Tisuću i jednu noć od početka invazije na Ukrajinu, ruska vojska je, prema tvrdnjama Kijeva, prvi put upotrijebila interkontinentalne balističke projektile, ne samo u ovom ratu, nego u povijesti. Meta vojni kompleks u gradu Dnjipru, sam ruski vladar večeras potvrđuje da je to raketa odgovor na ukrajinsko korištenje američkih raketa dugog dometa u Rusiji. I da nije interkontinentalna.



"Provedeno je testiranje jednog od najnovijih ruskih raketnih sustava srednjeg dometa. U ovom slučaju, s nenuklearnom hipersoničnom verzijom balističkog projektila", izjavio je u obraćanju naciji Vladimir Putin. Čak i da nije interkontinentalna, raketa je i dalje jako skupa, i dodatna potvrda da se i gotovo tri godine kasnije, u ratu i dalje troše ogromne količine oružja, uz golemu cijenu i u ljudskim životima, sve za male teritorijalne dobitke.

Na vijest o korištenju američkih raketa dugog dometa u Rusiju, rijetki Moskovljani koji se usude govoriti za strane medije reagirali su raznoliko. "Naravno da bismo trebali uzvratiti udarac, protiv centara koji upravljaju tim projektilima", rekao je Aleksandar, dok je Nadja spominjala da "projektili, nuklearne bombe, više neće biti kao prije. Nadam se da će biti pametni u našoj vladi da komuniciraju i pregovaraju".



Više od tisuću dana rata Ruse očito još nije iscrpilo. Prema američkim procjenama, ruskih žrtava je 115 tisuća, ranjenih je pola milijuna, neke procjene govore i više. Ali i kako za Direkt potvrđuje Aleksandr Turushev, čelnik novoosnovane Udruge slobodnih Rusa u Hrvatskoj, njegovi sunarodnjaci su naviknuti trpjeti autokratske režime, pa tako trpe i danas. "Oni idu u kafiće, pričaju sa svojim prijateljima, druže se u klubovima, rade svoj posao, čitaju knjige, zabavljaju se. Većina Rusa se sada nažalost toliko privikla na rat da ga čak više ni ne vide", kaže Turushev.

Iako je država pod najstrožim sankcijama u povijesti, ekonomski rezultati to ne pokazuju. Štoviše, kad se pogleda ruski BDP po kvartalima, osim u prva tri na početku rata, imaju stalni rast. prema Ruskoj Centralnoj banci lani zbirno čak najveći od svih velikih svjetskih ekonomija. Ukupno, godinu i pol dana stalnog rasta, mahom zahvaljujući financiranju rata.

"Rusija kanibalizira proračun, u smislu da izdaci za vojsku istiskuju izdatke koji idu u dugoročna ulaganja, koji su stupovi i nositelji gospodarstva, obrazovanje, zdravstvo ili infrastruktura", kaže Kristijan Kotarski, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.



Ok, možda su prošli rebranding, otišao im je McDonalds, pa umjesto njega imaju Ukusno i točka, nemaju više Coca Colu, imaju Dobru. A da im police u dućanima ni izbliza nisu prazne kako se na Zapadu misli, potrudila se pokazati jedna ruska jutjuberica. "Imamo ogromno obilje svega i svačega što biste ikada željeli jesti. Za osnovne namirnice, mislim da se ništa nije promijenilo. Cijene su vjerojatno nešto više nego prije dvije godine, ali kada cijene nisu rasle?", rekla je Elina Bakunova, poznatija kao Eli From Russia.



Tu je i sveprisutna propaganda, čak su i u školama dobili novi predmet - Sigurnost i obrana domovine. Učit će vojna pravila, čak i kako se služiti Kalašnjikovom, bez protivljenja većine roditelja. Neki od njih kažu kako nikada ne znamo u kakvoj bi se situaciji mogli naći, i zato to pozdravljaju.



Opozicija Putinu je sasvim razjedinjena, otkad je ubijen Aleksej Navaljni bez pravog lidera, a svatko tko se suprotstavi režimu, od Jevgenija Prigožina naovamo, može nastradati nesretnim slučajem, recimo pasti kroz prozor, kako su skončali neki raniji kritičari. A tu su i neki važni svjetski lideri, poput Erdogana i Xija, koji Putinu još nisu okrenuli leđa. "U određenoj mjeri, Rusija ima pristup onim resursima koji su joj bili uskraćeni u prvim danima i mjesecima rata, ali dugoročno, ruska ekonomija s ovakvim stanjem nema daljnji potencijal rasta", zaključuje Kristijan Kotarski.



2018. se Putinu nikada neće vratiti, kada je na Svjetsko nogometno prvenstvo došao cijeli svijet. S druge strane, uskoro se u Bijelu kuću vraća Donald Trump, nije isključeno da time Putin doživi još jedan uzlet, prije konačnog pada, kad god to bude.

