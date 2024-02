Najzvučniji okršaj 22. kola HNL-a na stadionu u Kranjčevićevoj ulici odigrat će nogometaši Lokomotive i Dinama. Gosti iz Maksimirske 128 od istoimenog protivnika izgubili su s 0-3 na domaćem terenu u sklopu zaostale utakmice četvrtog kola, a koja se igrala 23. siječnja.

Početkom tjedna Lokosi su na društvenim mrežama objavili informacije o prodaji ulaznica, a to je itekako naljutilo kibice Purgera. Iz kluba s Kajzerice mislili su da je pametno prodaju otvoriti tek dan prije utakmice i to s radnim vremenom od samo četiri sata, a to je nagnalo navijače Dinama da ih masakriraju komentarima i negativnim reakcijama na društvenim mrežama.

Ipak, u utorak se domaćin nadolazećeg gradskog derbija dozvao pameti i objavio kako prodaja ulaznica kreće dva dana ranije, u četvrtak. Tako će u četvrtak i petak prodaja kod stadiona u Kranjčevićevoj trajati od 14 do 18 sati, a isto će biti i u subotu, na dan utakmice koja počinje u 17.10.

Cijene ulaznica su 15 eura za zapadnu, te 10 eura za istočnu tribinu.

Informacije o ulaznicama objavili su i iz redova aktualnog prvaka Hrvatske, a na Instagramu su uz prigodnu fotografiju poručili: ''Zaplavimo Kranjču ove subote!''

Plavi će tako još jednom imati ogromnu podršku svojih navijača, a ovaj susret bit će poseban iz razloga što je Lokomotiva nedavno deklasirala dinamovce na Maksimiru, ali nakon toga stvari su krenule nabolje. Izabranici Sergeja Jakirovića povezali su dvije sigurne pobjede, a glavni rival Hajduk prosuo je bodove u derbijima sa Osijekom i Rijekom, a upravo je klub s Kvarnera dobrim rezultatima postao ozbiljan konkurent za naslov prvaka.