S Daliborom Matanićem radila je kao scenaristica na filmu. Potaknuta kolegicama koje su, kako piše, imale hrabrosti, poštenja i izdržljivosti razotkriti Matanićevo gnjusno ponašanje koje se događalo desetljećima, objavila je na LinkedInu poruku koju je sama dobila od redatelja.

"Poruka je glasila, citiram, 'hoćeš li mi popiti Johnsona, lijepa mama?'. Moj odgovor bio je 'uzmi sat joge i popi ga sam'. Nakon toga je, kaže, maknuta s projekta iz razloga koji joj nikada nisu bili adekvatno objašnjeni. Pravi razlog je, kaže, shvatila tek sada, tijekom regionalne verzije #metoo pokreta.

I to je, zasad, jedina javna objava poruke kakve je, prema dosad objavljenim tekstovima, Dalibor Matanić slao desecima suradnica i studentica. Za redateljicu Snježanu Banović jasno je da žrtve šute jer se boje demonizacije.

"Očito žrtve imaju dojam da ih se ne poštuje, da se ne poštuje njihovo grozno iskustvo, to što su nekome rekle i što se sada priča. Sad ima rezultat tipičan za naš mentalitet i naš mali svijet - svi pričaju, svi su nešto čuli, gdje je zapravo Matanić, zašto on navodno i dalje nastavlja s istom praksom, i one se boje. I taj strah je toliko jak da ih je paralizirao", smatra Snježana Banović.

Ipak, policija sada i sama poziva žrtve da im se jave. "Nama su rekli poručite ženama da nam se mogu javiti na taj i taj broj, zaštitit ćemo njihovu anonimnost, a mi smo spremni ići s njima ako treba ili angažirati odvjetnicu s grupom žena ako to žele", kaže Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna.

Kaznenu prijavu DORH-u podnijela je samo pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, iako ni njoj nitko Matanića nije prijavio. Ali kako tumače odvjetnici, anonimnost je ovdje žrtvama zajamčena.

"Žrtva može ostati anonimna do kraja postupka, pogotovo ako se radi o počinitelju koji je priznao i prihvatio kaznenopravnu odgovornost, onda će se postupati po članku 208. i to je to. Ona definitivno može ostati anonimna", tumači odvjetnica Teuta Palčić.

Pomogle bi i glasnije osude kolega i Matanićevih dugogodišnjih suradnika koji su, tvrdi Snježana Banović, morali znati što se događa puno ranije. "Krležijanski rečeno, deset krvavih godina Dalibora Matanića, da nitko od njih, glumaca i glumica, koji su bili danima u velikim ulogama u serijama i filmovima, da to ne znaju, ja im to ne vjerujem. Kao što ne vjerujem, naprimjer, Meryl Streep da nije znala za Weinsteina", zaključuje Banović.

Ne pomaže što neznanje o svemu što se događa s čovjekom s kojim se na premijerama srdačno rukovao pokazuje i predsjednik.

"Ne znam činjenice. Nešto mi je supruga pričala prije dva dana, pročitao nisam, novinama ne vjerujem… ne vjerujem, ubijte me, ne vjerujem, i u takvim stvarima uvijek, čak ne povučem ručnu, nego ugasim motor i čekam da se motor ohladi pa onda kad vidimo što se stvarno dogodilo, što je njemu u glavi, što je onima koji ga eventualno napadaju, ako ga netko napada uopće, to ne znam, ne?", rekao je danas u Splitu Zoran Milanović.

Dok predsjednik tako ne zna ništa, o slučaju Matanić pišu i svjetske agencije. Francuski AFP objavio je vijest koju su prenijeli Liberation, Le Figaro, Vanity Fair i brojni drugi, a pišu sve - da je priznao da je seksualno uznemiravao žene, da je otkriće izazvalo šok jer se predstavljao kao njihov zaštitnik i da je na liječenju. I da se čeka epilog slučaja koji je potresao Hrvatsku. A za epilog bi se, kako izgleda, trebalo pobrinuti pravosuđe.