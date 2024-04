20 GODINA RTL-A / Telefoni još nisu bili pametni, a umjesto GPS-a pitali ste prolaznike... A Mojmira je još uvijek tu

Bilo je to prije točno 20 godina. Telefoni još nisu bili pametni, još nije bilo većine internet portala, a glavna zvijezda reprezentacije bio je Dado Pršo. Kad niste znali kako do negdje doći, morali ste zaustaviti čovjeka na ulici i pitati ga za upute. E pa u to vrijeme je u Hrvatskoj s emitiranjem počela jedna televizija - na kojoj ste prvi put gledali reality showove, Big Brother, domaće i turske sapunice, moderne vijesti. Bili smo s vama i kad je Sanader dao ostavku, i kad je umro Račan, bili smo s vama i kad Gunja poplavila, i kad je Petrinju pogodio potres. RTL je s vama točno 20 godina. Na prvi dan emitiranja Rikardo Stojkovski imao je četiri godine, a danas više pogledajte u njegovom prilogu...